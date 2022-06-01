https://tr.sputniknews.com/20220601/lavrov-batinin-rusyaya-actigi-hibrit-savas-rusya-cin-isbirliginde-yeni-firsatlar-aciyor-1056875825.html

Lavrov: Batı'nın Rusya'ya açtığı hibrit savaş, Rusya-Çin işbirliğinde yeni fırsatlar açıyor

Lavrov: Batı'nın Rusya'ya açtığı hibrit savaş, Rusya-Çin işbirliğinde yeni fırsatlar açıyor

ABD ve AB'nin kendi para birimlerini şantaj aracına dönüştürdüğünü belirten Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Rusya'ya açılan hibrit savaşın Moskova ile... 01.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-01T12:37+0300

2022-06-01T12:37+0300

2022-06-01T12:37+0300

ekonomi

rusya

çin

sergey lavrov

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7. 'Rusya ve Çin: Yeni Dönemde İşbirliği' Uluslararası Konferansı'nda konuşan Lavrov, iki ülkenin karşılıklı ödemelerde yuan ve ruble kullanımını önemli ölçüde artırma niyetinde olduğunu ifade etti.Lavrov, "ABD ve AB'nin kendi para birimlerini şantaj aracına dönüştürdüğü koşullarda, bağımsız mali altyapı geliştirmeyi, ülkelerimiz arasındaki ödemelerde ruble ve yuan kullanımını önemli ölçüde artırmayı amaçlıyoruz. Bu para birimlerinin payı, halihazırda ikili ticaret hacminin dörtte birine denk geliyor" dedi.Çincede 'kriz' kelimesinin 'tehlike' ve 'fırsat' sözcüklerinin sentezinden oluştuğunu anımsatan Lavrov, Rusya'ya açılan hibrit savaşın yatırım ve finans alanı da dahil Moskova ile Pekin arasındaki işbirliğini genişletmek için yeni fırsatlar açtığını vurguladı.

https://tr.sputniknews.com/20220531/bloomberg-ruble-ile-yuan-arasindaki-islemler-24-subattan-sonra-yuzde-1067-oraninda-artti-1056854099.html

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rusya, çin, sergey lavrov