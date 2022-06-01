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Lavrov: Batı'nın Rusya'ya açtığı hibrit savaş, Rusya-Çin işbirliğinde yeni fırsatlar açıyor
Lavrov: Batı'nın Rusya'ya açtığı hibrit savaş, Rusya-Çin işbirliğinde yeni fırsatlar açıyor
ABD ve AB'nin kendi para birimlerini şantaj aracına dönüştürdüğünü belirten Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Rusya'ya açılan hibrit savaşın Moskova ile... 01.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-01T12:37+0300
2022-06-01T12:37+0300
ekonomi
rusya
çin
sergey lavrov
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7. 'Rusya ve Çin: Yeni Dönemde İşbirliği' Uluslararası Konferansı'nda konuşan Lavrov, iki ülkenin karşılıklı ödemelerde yuan ve ruble kullanımını önemli ölçüde artırma niyetinde olduğunu ifade etti.Lavrov, "ABD ve AB'nin kendi para birimlerini şantaj aracına dönüştürdüğü koşullarda, bağımsız mali altyapı geliştirmeyi, ülkelerimiz arasındaki ödemelerde ruble ve yuan kullanımını önemli ölçüde artırmayı amaçlıyoruz. Bu para birimlerinin payı, halihazırda ikili ticaret hacminin dörtte birine denk geliyor" dedi.Çincede 'kriz' kelimesinin 'tehlike' ve 'fırsat' sözcüklerinin sentezinden oluştuğunu anımsatan Lavrov, Rusya'ya açılan hibrit savaşın yatırım ve finans alanı da dahil Moskova ile Pekin arasındaki işbirliğini genişletmek için yeni fırsatlar açtığını vurguladı.
https://tr.sputniknews.com/20220531/bloomberg-ruble-ile-yuan-arasindaki-islemler-24-subattan-sonra-yuzde-1067-oraninda-artti-1056854099.html
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Lavrov: Batı'nın Rusya'ya açtığı hibrit savaş, Rusya-Çin işbirliğinde yeni fırsatlar açıyor

12:37 01.06.2022
© REUTERS / Alexander ZemlianichenkoSergey Lavrov
Sergey Lavrov - Sputnik Türkiye, 1920, 01.06.2022
© REUTERS / Alexander Zemlianichenko
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ABD ve AB'nin kendi para birimlerini şantaj aracına dönüştürdüğünü belirten Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Rusya'ya açılan hibrit savaşın Moskova ile Pekin arasındaki işbirliğini genişletmek için yeni fırsatlar açtığını söyledi.
7. 'Rusya ve Çin: Yeni Dönemde İşbirliği' Uluslararası Konferansı'nda konuşan Lavrov, iki ülkenin karşılıklı ödemelerde yuan ve ruble kullanımını önemli ölçüde artırma niyetinde olduğunu ifade etti.
Lavrov, "ABD ve AB'nin kendi para birimlerini şantaj aracına dönüştürdüğü koşullarda, bağımsız mali altyapı geliştirmeyi, ülkelerimiz arasındaki ödemelerde ruble ve yuan kullanımını önemli ölçüde artırmayı amaçlıyoruz. Bu para birimlerinin payı, halihazırda ikili ticaret hacminin dörtte birine denk geliyor" dedi.
Çincede 'kriz' kelimesinin 'tehlike' ve 'fırsat' sözcüklerinin sentezinden oluştuğunu anımsatan Lavrov, Rusya'ya açılan hibrit savaşın yatırım ve finans alanı da dahil Moskova ile Pekin arasındaki işbirliğini genişletmek için yeni fırsatlar açtığını vurguladı.
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