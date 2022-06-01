https://tr.sputniknews.com/20220601/lavrov-turkiyenin-ukrayna-limanlarinin-mayindan-temizlenmesine-yardim-etmesi-konusunda-anlastik-1056888826.html
Lavrov: Türkiye’nin Ukrayna limanlarının mayından temizlenmesine yardım etmesi konusunda anlaştık
Lavrov: Türkiye’nin Ukrayna limanlarının mayından temizlenmesine yardım etmesi konusunda anlaştık
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, Türkiye tarafının Ukrayna limanlarının... 01.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-01T16:49+0300
2022-06-01T16:49+0300
2022-06-01T17:16+0300
ukrayna krizi
rusya
sergey lavrov
türkiye
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mayın
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Suudi Arabistan ziyaretinin sonunda basın toplantısı düzenleyen Lavrov, "Putin ile Erdoğan arasındaki görüşme sonucunda, rehinelerin ve gelişmekte olan ülkelerin ihtiyaç duyduğu kargoların bulunduğu gemilerin salıverilmesi için Türk meslektaşların Ukrayna limanlarının mayından temizlenmesine yardım etmeye çalışması konusunda mutabakat sağlandı" dedi.'Kiev, Batı'yı askeri faaliyetlere müdahil olma konusunda kışkırtıyor' Ukrayna'nın Batı'dan silah talep ederek tüm ahlak sınırlarını çiğnediğini ve çok namlulu roketatar sistemlerinin tedariki halinde Kiev'in Batı'yı askeri faaliyetlere müdahil olma konusunda kışkırtacağını belirten Lavrov, akıllı Batılı politikacıların çatışmayı genişletmenin risklerini anladığını ve bu tür senaryoları kabul etmediğini, fakat yine de Batı'daki herkesin bu bakış açısına bağlı olmadığını ifade etti.Lavrov, bu tür silahların Kiev'e tedarikinin üçüncü ülkelerin silahlı çatışmalara katılması riskini oluşturacağının da altını çizdi.
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Lavrov: Türkiye’nin Ukrayna limanlarının mayından temizlenmesine yardım etmesi konusunda anlaştık
16:49 01.06.2022 (güncellendi: 17:16 01.06.2022) Abone ol
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, Türkiye tarafının Ukrayna limanlarının mayınlardan temizlenmesine yardım etmesi konusunda anlaştıklarını söyledi.
Suudi Arabistan ziyaretinin sonunda basın toplantısı düzenleyen Lavrov, "Putin ile Erdoğan arasındaki görüşme sonucunda, rehinelerin ve gelişmekte olan ülkelerin ihtiyaç duyduğu kargoların bulunduğu gemilerin salıverilmesi için Türk meslektaşların Ukrayna limanlarının mayından temizlenmesine yardım etmeye çalışması konusunda mutabakat sağlandı" dedi.
'Kiev, Batı'yı askeri faaliyetlere müdahil olma konusunda kışkırtıyor'
Ukrayna'nın Batı'dan silah talep ederek tüm ahlak sınırlarını çiğnediğini ve çok namlulu roketatar sistemlerinin tedariki halinde Kiev'in Batı'yı askeri faaliyetlere müdahil olma konusunda kışkırtacağını belirten Lavrov, akıllı Batılı politikacıların çatışmayı genişletmenin risklerini anladığını ve bu tür senaryoları kabul etmediğini, fakat yine de Batı'daki herkesin bu bakış açısına bağlı olmadığını ifade etti.
Lavrov, bu tür silahların Kiev'e tedarikinin üçüncü ülkelerin silahlı çatışmalara katılması riskini oluşturacağının da altını çizdi.