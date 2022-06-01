https://tr.sputniknews.com/20220601/lavrov-turkiyenin-ukrayna-limanlarinin-mayindan-temizlenmesine-yardim-etmesi-konusunda-anlastik-1056888826.html

Lavrov: Türkiye’nin Ukrayna limanlarının mayından temizlenmesine yardım etmesi konusunda anlaştık

Lavrov: Türkiye’nin Ukrayna limanlarının mayından temizlenmesine yardım etmesi konusunda anlaştık

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, Türkiye tarafının Ukrayna limanlarının... 01.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-01T16:49+0300

2022-06-01T16:49+0300

2022-06-01T17:16+0300

ukrayna krizi

rusya

sergey lavrov

türkiye

ukrayna

mayın

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/06/01/1056889329_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_a2163ef0968bb57e98f11e5052ad0f8c.jpg

Suudi Arabistan ziyaretinin sonunda basın toplantısı düzenleyen Lavrov, "Putin ile Erdoğan arasındaki görüşme sonucunda, rehinelerin ve gelişmekte olan ülkelerin ihtiyaç duyduğu kargoların bulunduğu gemilerin salıverilmesi için Türk meslektaşların Ukrayna limanlarının mayından temizlenmesine yardım etmeye çalışması konusunda mutabakat sağlandı" dedi.'Kiev, Batı'yı askeri faaliyetlere müdahil olma konusunda kışkırtıyor' Ukrayna'nın Batı'dan silah talep ederek tüm ahlak sınırlarını çiğnediğini ve çok namlulu roketatar sistemlerinin tedariki halinde Kiev'in Batı'yı askeri faaliyetlere müdahil olma konusunda kışkırtacağını belirten Lavrov, akıllı Batılı politikacıların çatışmayı genişletmenin risklerini anladığını ve bu tür senaryoları kabul etmediğini, fakat yine de Batı'daki herkesin bu bakış açısına bağlı olmadığını ifade etti.Lavrov, bu tür silahların Kiev'e tedarikinin üçüncü ülkelerin silahlı çatışmalara katılması riskini oluşturacağının da altını çizdi.

rusya

ukrayna

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

rusya, sergey lavrov, türkiye, ukrayna, mayın