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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://tr.sputniknews.com/20220601/lavrov-turkiyenin-ukrayna-limanlarinin-mayindan-temizlenmesine-yardim-etmesi-konusunda-anlastik-1056888826.html
Lavrov: Türkiye’nin Ukrayna limanlarının mayından temizlenmesine yardım etmesi konusunda anlaştık
Lavrov: Türkiye’nin Ukrayna limanlarının mayından temizlenmesine yardım etmesi konusunda anlaştık
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, Türkiye tarafının Ukrayna limanlarının... 01.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-01T16:49+0300
2022-06-01T17:16+0300
ukrayna krizi
rusya
sergey lavrov
türkiye
ukrayna
mayın
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Suudi Arabistan ziyaretinin sonunda basın toplantısı düzenleyen Lavrov, "Putin ile Erdoğan arasındaki görüşme sonucunda, rehinelerin ve gelişmekte olan ülkelerin ihtiyaç duyduğu kargoların bulunduğu gemilerin salıverilmesi için Türk meslektaşların Ukrayna limanlarının mayından temizlenmesine yardım etmeye çalışması konusunda mutabakat sağlandı" dedi.'Kiev, Batı'yı askeri faaliyetlere müdahil olma konusunda kışkırtıyor' Ukrayna'nın Batı'dan silah talep ederek tüm ahlak sınırlarını çiğnediğini ve çok namlulu roketatar sistemlerinin tedariki halinde Kiev'in Batı'yı askeri faaliyetlere müdahil olma konusunda kışkırtacağını belirten Lavrov, akıllı Batılı politikacıların çatışmayı genişletmenin risklerini anladığını ve bu tür senaryoları kabul etmediğini, fakat yine de Batı'daki herkesin bu bakış açısına bağlı olmadığını ifade etti.Lavrov, bu tür silahların Kiev'e tedarikinin üçüncü ülkelerin silahlı çatışmalara katılması riskini oluşturacağının da altını çizdi.
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rusya, sergey lavrov, türkiye, ukrayna, mayın

Lavrov: Türkiye’nin Ukrayna limanlarının mayından temizlenmesine yardım etmesi konusunda anlaştık

16:49 01.06.2022 (güncellendi: 17:16 01.06.2022)
© Sputnik / Пресс-служба МИД РФ / Fotoğraf bankasına girSergey Lavrov
Sergey Lavrov - Sputnik Türkiye, 1920, 01.06.2022
© Sputnik / Пресс-служба МИД РФ
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Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, Türkiye tarafının Ukrayna limanlarının mayınlardan temizlenmesine yardım etmesi konusunda anlaştıklarını söyledi.
Suudi Arabistan ziyaretinin sonunda basın toplantısı düzenleyen Lavrov, "Putin ile Erdoğan arasındaki görüşme sonucunda, rehinelerin ve gelişmekte olan ülkelerin ihtiyaç duyduğu kargoların bulunduğu gemilerin salıverilmesi için Türk meslektaşların Ukrayna limanlarının mayından temizlenmesine yardım etmeye çalışması konusunda mutabakat sağlandı" dedi.

'Kiev, Batı'yı askeri faaliyetlere müdahil olma konusunda kışkırtıyor'

Ukrayna'nın Batı'dan silah talep ederek tüm ahlak sınırlarını çiğnediğini ve çok namlulu roketatar sistemlerinin tedariki halinde Kiev'in Batı'yı askeri faaliyetlere müdahil olma konusunda kışkırtacağını belirten Lavrov, akıllı Batılı politikacıların çatışmayı genişletmenin risklerini anladığını ve bu tür senaryoları kabul etmediğini, fakat yine de Batı'daki herkesin bu bakış açısına bağlı olmadığını ifade etti.
Lavrov, bu tür silahların Kiev'e tedarikinin üçüncü ülkelerin silahlı çatışmalara katılması riskini oluşturacağının da altını çizdi.
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