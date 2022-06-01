MAK araştırma: AK Parti 24 Haziran’dan beri sadece askeri gerilim olan aylarda oyunu artırdı

" Belediyelerde ortaya konulan performans ilgiyi arttırıyor. Yüzde 2-3 oy oranının oradan geldiğini düşünüyoruz. Bu ay oy oranı biraz daha arttı çünkü HDP’nin yüzde 10 barajını açsın diye destek veren ama aslında CHP’li olan seçmenin bir kısmı tekrar partisine dönüyor çünkü seçim barajı yüzde 10’ndan yüzde 7’ye çekilmişti. MHP’deki oy düşüşü, AK Parti ile doğru orantıda devam ediyor çünkü iktidarın yanlışlarının ortağı görülüyor seçmen tarafından. AK Partilileşen MHP, MHP’lileşen AK Parti sadece beraber oldukları için değil kullandıkları dil ve savundukları argümanlar üzerinden birbirlerine artık zarar vermeye başladılar. Bir AK Partili MHP’li gibi konuşmaya, bir MHP’li de AK Parti’yi aşırı savunmaya başladığı için kan kaybına uğramaya başladı. Oyunu arttıran en dikkat çekici parti şu an için İyi Parti. AK Parti le yoluna ayıran her dört seçmenden ikisi İyi Parti’ye giderken geri kalanlar Deva Partisi ve Gelecek Partisi’ne gidiyor. Bu ayki araştırmanın şaşırtıcı kısımlarından birisi Bağımız Türkiye Partisi. 30 Yaşında genel başkanı var ve argümanları gençlerin çok hoşuna gidiyor dolayısıyla 1.6 civarında oy potansiyeli var. Bu seçmen kalıcı olur mu ondan emin değiliz çünkü böyle yükselişler hormonal yükselişlerdir değişebilir süreç içerisinde. 2002 Seçimlerindeki Genç Parti’de olduğu gibi oyları daha da yukarı çıkabilir. Asabı bozuk seçmen diye adlandırdığımız bir seçmen kitlesi var bu kitlenin bir bölümü Türkiye Partisi’ne bir bölümü de Zafer Partisi’ne oy veriyor. Özellikle Türkiye’nin önemli sorunlarından birisi haline gelmiş olan göçmenler meselesindeki duruşu sebep olabilir. Zafer Partisi de 1.7 bandında gözüküyor. Deva ve Gelecek partileri son dönemde çok iyi performans gösteremediler ama AK Parti ile yolunu ayıran seçmenin müracaat adresi halindeler. İki partinin toplam oy potansiyeli toplamda yüzde 6 bandında seyrediyor.”