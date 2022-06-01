MAK araştırma: AK Parti 24 Haziran’dan beri sadece askeri gerilim olan aylarda oyunu artırdı
22:54 01.06.2022 (güncellendi: 00:08 02.06.2022)
Akşam Postası
MAK Danışmanlık Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Kulat, “24 Haziran’dan bu yana AK Parti ayda 0.4-0.8 puan arasında oy kaybediyor. Sadece Libya dönemi Mavi Vatan meselesinin olduğu dönemde ve Azerbaycan’a verilen askeri destek sürecinde yükseliş yaşadı. Seçimin olacağı ay öyle bir durum olursa 2-3 puan artış olabilir” değerlendirmesinde bulundu.
MAK Araştırma, Mayıs ayı seçim anketini yayınladı. MAK Danışmanlık Başkanı Mehmet Ali Kulat, Radyo Sputnik’te Atilla Güner’le Akşam Postası programında sonuçları değerlendirdi.
"24 Haziran’dan bu yana AK Parti ayda 0.4-0.8 puan arasında oy kaybediyor. Sadece Libya dönemi Mavi Vatan meselesinin olduğu dönemde ve Azerbaycan’a verilen askeri destek sürecinde yükseliş yaşadı. Seçimin olacağı ay öyle bir durum olursa 2-3 puan artış olabilir” ifadelerini kullanan Kulat, şu ifadeleri kullandı:
‘’24 Haziran seçimlerini baz alarak araştırmamızı gerçekleştirdik. 24 Haziran’dan bu güne kadar AK Parti ortalama her ay 0.4 ile 0.8 puan arasında oy kaybediyor. Libya dönemi yani Mavi Vatan meselesinin olduğu dönemde milli duygular dinamik hale gelmiş ve yaklaşık 2 puanlık o ay oy artışı olmuş, bir de Azerbaycan’a verilen askeri destek sürecinde yaklaşık 2 puanlık bir artış ama bu tür artışlar 1 ay sonra otomatik olarak inmiş."
Kulat, "Mesela seçimin olduğu ay öyle bir durum olsa 2-3 puanlık artış etkisi olur. Türkiye’de, başta ekonomi olmak üzere adalet algısı ciddi anlamda AK Parti’ye etki ediyor ve AK Parti şu anda 24 Haziran seçimlerindeki hemen hemen her 4 seçmeninden 1’ini hatta daha da fazlası olmaya artık başladı artık kaybediyor. AK Parti şu anda yüzde 28 civarında seyrediyor. Yüzde 28’in içerisinde 2 puan kadar kentte yaşayan HDP’li Kürt seçmenin kendilerini AK Parti içinde kamufle etme durumu var. Farklı endişelerden dolayı anketçilerimize gerçek kanaatlerini söylemeyip herhalde HDP’li seçmen dediğimiz seçmen kitlesi de var. HDP anketlerde baraj altı görünse de aslında baraj üstü, AK Parti de yüzde 28 görünse de yüzde 26 bandında seyrediyor da olabilir’’ dedi.
'CHP’de oy artışı dikkat çekiyor'
‘’CHP, 24 Haziran seçiminde yüzde 22 bandındaydı ve uzunca bir süre o civardayken oy artışı dikkat çekiyor" diyen Kulat, şunları söyledi:
" Belediyelerde ortaya konulan performans ilgiyi arttırıyor. Yüzde 2-3 oy oranının oradan geldiğini düşünüyoruz. Bu ay oy oranı biraz daha arttı çünkü HDP’nin yüzde 10 barajını açsın diye destek veren ama aslında CHP’li olan seçmenin bir kısmı tekrar partisine dönüyor çünkü seçim barajı yüzde 10’ndan yüzde 7’ye çekilmişti. MHP’deki oy düşüşü, AK Parti ile doğru orantıda devam ediyor çünkü iktidarın yanlışlarının ortağı görülüyor seçmen tarafından. AK Partilileşen MHP, MHP’lileşen AK Parti sadece beraber oldukları için değil kullandıkları dil ve savundukları argümanlar üzerinden birbirlerine artık zarar vermeye başladılar. Bir AK Partili MHP’li gibi konuşmaya, bir MHP’li de AK Parti’yi aşırı savunmaya başladığı için kan kaybına uğramaya başladı. Oyunu arttıran en dikkat çekici parti şu an için İyi Parti. AK Parti le yoluna ayıran her dört seçmenden ikisi İyi Parti’ye giderken geri kalanlar Deva Partisi ve Gelecek Partisi’ne gidiyor. Bu ayki araştırmanın şaşırtıcı kısımlarından birisi Bağımız Türkiye Partisi. 30 Yaşında genel başkanı var ve argümanları gençlerin çok hoşuna gidiyor dolayısıyla 1.6 civarında oy potansiyeli var. Bu seçmen kalıcı olur mu ondan emin değiliz çünkü böyle yükselişler hormonal yükselişlerdir değişebilir süreç içerisinde. 2002 Seçimlerindeki Genç Parti’de olduğu gibi oyları daha da yukarı çıkabilir. Asabı bozuk seçmen diye adlandırdığımız bir seçmen kitlesi var bu kitlenin bir bölümü Türkiye Partisi’ne bir bölümü de Zafer Partisi’ne oy veriyor. Özellikle Türkiye’nin önemli sorunlarından birisi haline gelmiş olan göçmenler meselesindeki duruşu sebep olabilir. Zafer Partisi de 1.7 bandında gözüküyor. Deva ve Gelecek partileri son dönemde çok iyi performans gösteremediler ama AK Parti ile yolunu ayıran seçmenin müracaat adresi halindeler. İki partinin toplam oy potansiyeli toplamda yüzde 6 bandında seyrediyor.”