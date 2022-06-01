https://tr.sputniknews.com/20220601/manisada-bir-baba-anne-ve-kucuk-cocuklarinin-oturdugu-evi-kendisiyle-birlikte-atese-verdi-1056882150.html

Manisa'da bir baba, anne ve küçük çocuklarının oturduğu evi kendisiyle birlikte ateşe verdi

Manisa'da bir baba, anne ve küçük çocuklarının oturduğu evi kendisiyle birlikte ateşe verdi

Manisa'da İbrahim Sancar, evinde eşi, 3 ve 6 yaşlarındaki çocuklarının olduğu evi ateşe verdi. Olayda baba hayatını kaybederken yaralanan eşi ile çocuklarının... 01.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-01T14:04+0300

2022-06-01T14:04+0300

2022-06-01T14:04+0300

türkiye

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Kula'nın kırsal Narıncalıpıtrak Mahallesi'nde çiftçilik yapan İbrahim Sancar, saat 05.00 sıralarında iddiaya göre, kolonya dökerek, 2 katlı binanın üst katındaki evini ateşe verdi.DHA'da yer alan habere göre alevler, kısa sürede büyüdü. Alevleri fark eden komşuların ihbarıyla bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.Yangına müdahale eden ekipler, bir yandan da içeride kalan İbrahim Sancar, eşi Zeliha Sancar, çocukları K. Sancar ve F. Sancar'ın kurtarılması için çaba sarf etti.Eşi ve 2 küçük çocuk hastanede tedavi altındaAlevlerin arasında kalarak ağır yaralanan aile üyeleri, çıkarıldıktan sonra ambulanslarla Kula Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.Bir süredir psikolojik sorunları olduğu ileri sürülen İbrahim Sancar, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.İlk müdahalelerinin ardından hayati tehlikesi süren Zeliha Sancar, Manisa Merkezefendi Devlet Hastanesi'ne; 2 çocuğu ise İzmir Dr. Behçet Uz Çocuk Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.Alevler, itfaiye ekiplerince diğer binalara sıçramadan güçlükle söndürüldü. Çatısı da yanan ev ise kullanılamaz hale geldi. Jandarma, soruşturma başlattı.

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