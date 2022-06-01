Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://tr.sputniknews.com/20220601/manisada-bir-baba-anne-ve-kucuk-cocuklarinin-oturdugu-evi-kendisiyle-birlikte-atese-verdi-1056882150.html
Manisa'da bir baba, anne ve küçük çocuklarının oturduğu evi kendisiyle birlikte ateşe verdi
Manisa'da bir baba, anne ve küçük çocuklarının oturduğu evi kendisiyle birlikte ateşe verdi
Manisa'da İbrahim Sancar, evinde eşi, 3 ve 6 yaşlarındaki çocuklarının olduğu evi ateşe verdi. Olayda baba hayatını kaybederken yaralanan eşi ile çocuklarının... 01.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-01T14:04+0300
2022-06-01T14:04+0300
türkiye
manisa
ev
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/10/1056412667_0:0:1600:900_1920x0_80_0_0_59d7995ec7f9d7af4c5551de6689d02d.jpg
Kula'nın kırsal Narıncalıpıtrak Mahallesi'nde çiftçilik yapan İbrahim Sancar, saat 05.00 sıralarında iddiaya göre, kolonya dökerek, 2 katlı binanın üst katındaki evini ateşe verdi.DHA'da yer alan habere göre alevler, kısa sürede büyüdü. Alevleri fark eden komşuların ihbarıyla bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.Yangına müdahale eden ekipler, bir yandan da içeride kalan İbrahim Sancar, eşi Zeliha Sancar, çocukları K. Sancar ve F. Sancar'ın kurtarılması için çaba sarf etti.Eşi ve 2 küçük çocuk hastanede tedavi altındaAlevlerin arasında kalarak ağır yaralanan aile üyeleri, çıkarıldıktan sonra ambulanslarla Kula Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.Bir süredir psikolojik sorunları olduğu ileri sürülen İbrahim Sancar, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.İlk müdahalelerinin ardından hayati tehlikesi süren Zeliha Sancar, Manisa Merkezefendi Devlet Hastanesi'ne; 2 çocuğu ise İzmir Dr. Behçet Uz Çocuk Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.Alevler, itfaiye ekiplerince diğer binalara sıçramadan güçlükle söndürüldü. Çatısı da yanan ev ise kullanılamaz hale geldi. Jandarma, soruşturma başlattı.
türkiye
manisa
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/10/1056412667_204:0:1404:900_1920x0_80_0_0_3aec3ddf24f9ca25ceaabc705b37f143.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
manisa, ev

Manisa'da bir baba, anne ve küçük çocuklarının oturduğu evi kendisiyle birlikte ateşe verdi

14:04 01.06.2022
© İHAAcil Servis, Çaycuma Devlet Hastanesi
Acil Servis, Çaycuma Devlet Hastanesi - Sputnik Türkiye, 1920, 01.06.2022
© İHA
Abone olTelegram
Manisa'da İbrahim Sancar, evinde eşi, 3 ve 6 yaşlarındaki çocuklarının olduğu evi ateşe verdi. Olayda baba hayatını kaybederken yaralanan eşi ile çocuklarının hastanede tedavisine devam ediliyor.
Kula'nın kırsal Narıncalıpıtrak Mahallesi'nde çiftçilik yapan İbrahim Sancar, saat 05.00 sıralarında iddiaya göre, kolonya dökerek, 2 katlı binanın üst katındaki evini ateşe verdi.
DHA'da yer alan habere göre alevler, kısa sürede büyüdü. Alevleri fark eden komşuların ihbarıyla bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yangına müdahale eden ekipler, bir yandan da içeride kalan İbrahim Sancar, eşi Zeliha Sancar, çocukları K. Sancar ve F. Sancar'ın kurtarılması için çaba sarf etti.

Eşi ve 2 küçük çocuk hastanede tedavi altında

Alevlerin arasında kalarak ağır yaralanan aile üyeleri, çıkarıldıktan sonra ambulanslarla Kula Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Bir süredir psikolojik sorunları olduğu ileri sürülen İbrahim Sancar, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.
İlk müdahalelerinin ardından hayati tehlikesi süren Zeliha Sancar, Manisa Merkezefendi Devlet Hastanesi'ne; 2 çocuğu ise İzmir Dr. Behçet Uz Çocuk Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.
Alevler, itfaiye ekiplerince diğer binalara sıçramadan güçlükle söndürüldü. Çatısı da yanan ev ise kullanılamaz hale geldi. Jandarma, soruşturma başlattı.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала