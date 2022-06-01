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Mansur Yavaş'tan, İmamoğlu'na destek: Yanındayım
Mansur Yavaş'tan, İmamoğlu'na destek: Yanındayım
ABB Başkanı Mansur Yavaş, İBB Başkanı İmamoğlu'na 'siyasi yasak' istenen davanın duruşması öncesi destek mesajı vererek, "İstanbul'un iradesine saygı... 01.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-01T02:23+0300
2022-06-01T02:34+0300
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mansur yavaş
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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun Yüksek Seçim Kurulu Başkanı ve üyelerine hakaret ettiği iddiasıyla yargılandığı davaya, Anadolu 7. Asliye Ceza Mahkemesi'nde devam edilecek.Bugün görülecek duruşmasında karar bekleniyor.Duruşma öncesi Twitter'dan açıklama yapan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, İmamoğlu'na destek verdi.İmamoğlu'yla fotoğraflarını yayınlayan Yavaş, şu ifadeleri kullandı:İmamoğlu'nun, 13 bin oy fark ile kazandığı 31 Mart seçimlerinin iptal edilmesinin ardından yaptığı basın açıklamasında YSK başkan ve üyelerine hakaret ettiği iddiasıyla yargılandığı davada mütalaa açıklanmıştı.Cumhuriyet savcısı, İmamoğlu'nun “kurul halinde çalışan kamu görevlilerine karşı görevlerinden dolayı alenen zincirleme şekilde hakaret” suçundan 4 yıl 1 aya kadar hapis cezası istemiyle cezalandırılmasını talep etmişti. Mütalaada, İmamoğlu hakkında ‘siyasi yasak' anlamına gelen Türk Ceza Kanunu'ndaki (TCK) 53. maddenin uygulanması da istenmişti.
https://tr.sputniknews.com/20220530/imamoglunun-yargilandigi-davada-mahkemeye-rapor-sunuldu-1056824282.html
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mansur yavaş, ekrem imamoğlu

Mansur Yavaş'tan, İmamoğlu'na destek: Yanındayım

02:23 01.06.2022 (güncellendi: 02:34 01.06.2022)
© DHAEkrem İmamoğlu - Mansur Yavaş
Ekrem İmamoğlu - Mansur Yavaş - Sputnik Türkiye, 1920, 01.06.2022
© DHA
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ABB Başkanı Mansur Yavaş, İBB Başkanı İmamoğlu'na 'siyasi yasak' istenen davanın duruşması öncesi destek mesajı vererek, "İstanbul'un iradesine saygı, İstanbul'un adil yöneticilerine sevgi ile yanındayım Ekrem İmamoğlu" ifadelerini kullandı.
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun Yüksek Seçim Kurulu Başkanı ve üyelerine hakaret ettiği iddiasıyla yargılandığı davaya, Anadolu 7. Asliye Ceza Mahkemesi'nde devam edilecek.
Bugün görülecek duruşmasında karar bekleniyor.
Duruşma öncesi Twitter'dan açıklama yapan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, İmamoğlu'na destek verdi.
İmamoğlu'yla fotoğraflarını yayınlayan Yavaş, şu ifadeleri kullandı:
"Adalet, politik egemenlik üzerinden değil yalnızca hukukun egemenliği üzerinden sağlanır. Gençlerimiz için, geleceğimiz için demokrasiyi yaşatma sorumluluğumuz var. İstanbul'un iradesine saygı, İstanbul'un adil yöneticilerine sevgi ile, yanındayım Ekrem İmamoğlu."
İmamoğlu'nun, 13 bin oy fark ile kazandığı 31 Mart seçimlerinin iptal edilmesinin ardından yaptığı basın açıklamasında YSK başkan ve üyelerine hakaret ettiği iddiasıyla yargılandığı davada mütalaa açıklanmıştı.
Cumhuriyet savcısı, İmamoğlu'nun “kurul halinde çalışan kamu görevlilerine karşı görevlerinden dolayı alenen zincirleme şekilde hakaret” suçundan 4 yıl 1 aya kadar hapis cezası istemiyle cezalandırılmasını talep etmişti. Mütalaada, İmamoğlu hakkında ‘siyasi yasak' anlamına gelen Türk Ceza Kanunu'ndaki (TCK) 53. maddenin uygulanması da istenmişti.
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 30.05.2022
TÜRKİYE
İmamoğlu’nun yargılandığı davada mahkemeye rapor sunuldu
30 Mayıs, 21:01
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