https://tr.sputniknews.com/20220601/mansur-yavastan-imamogluna-destek-yanindayim-1056866838.html

Mansur Yavaş'tan, İmamoğlu'na destek: Yanındayım

Mansur Yavaş'tan, İmamoğlu'na destek: Yanındayım

ABB Başkanı Mansur Yavaş, İBB Başkanı İmamoğlu'na 'siyasi yasak' istenen davanın duruşması öncesi destek mesajı vererek, "İstanbul'un iradesine saygı... 01.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-01T02:23+0300

2022-06-01T02:23+0300

2022-06-01T02:34+0300

türkiye

mansur yavaş

ekrem imamoğlu

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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun Yüksek Seçim Kurulu Başkanı ve üyelerine hakaret ettiği iddiasıyla yargılandığı davaya, Anadolu 7. Asliye Ceza Mahkemesi'nde devam edilecek.Bugün görülecek duruşmasında karar bekleniyor.Duruşma öncesi Twitter'dan açıklama yapan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, İmamoğlu'na destek verdi.İmamoğlu'yla fotoğraflarını yayınlayan Yavaş, şu ifadeleri kullandı:İmamoğlu'nun, 13 bin oy fark ile kazandığı 31 Mart seçimlerinin iptal edilmesinin ardından yaptığı basın açıklamasında YSK başkan ve üyelerine hakaret ettiği iddiasıyla yargılandığı davada mütalaa açıklanmıştı.Cumhuriyet savcısı, İmamoğlu'nun “kurul halinde çalışan kamu görevlilerine karşı görevlerinden dolayı alenen zincirleme şekilde hakaret” suçundan 4 yıl 1 aya kadar hapis cezası istemiyle cezalandırılmasını talep etmişti. Mütalaada, İmamoğlu hakkında ‘siyasi yasak' anlamına gelen Türk Ceza Kanunu'ndaki (TCK) 53. maddenin uygulanması da istenmişti.

https://tr.sputniknews.com/20220530/imamoglunun-yargilandigi-davada-mahkemeye-rapor-sunuldu-1056824282.html

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mansur yavaş, ekrem imamoğlu