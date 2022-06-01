Mansur Yavaş'tan, İmamoğlu'na destek: Yanındayım
02:23 01.06.2022 (güncellendi: 02:34 01.06.2022)
© DHAEkrem İmamoğlu - Mansur Yavaş
© DHA
ABB Başkanı Mansur Yavaş, İBB Başkanı İmamoğlu'na 'siyasi yasak' istenen davanın duruşması öncesi destek mesajı vererek, "İstanbul'un iradesine saygı, İstanbul'un adil yöneticilerine sevgi ile yanındayım Ekrem İmamoğlu" ifadelerini kullandı.
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun Yüksek Seçim Kurulu Başkanı ve üyelerine hakaret ettiği iddiasıyla yargılandığı davaya, Anadolu 7. Asliye Ceza Mahkemesi'nde devam edilecek.
Bugün görülecek duruşmasında karar bekleniyor.
Duruşma öncesi Twitter'dan açıklama yapan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, İmamoğlu'na destek verdi.
İmamoğlu'yla fotoğraflarını yayınlayan Yavaş, şu ifadeleri kullandı:
"Adalet, politik egemenlik üzerinden değil yalnızca hukukun egemenliği üzerinden sağlanır. Gençlerimiz için, geleceğimiz için demokrasiyi yaşatma sorumluluğumuz var. İstanbul'un iradesine saygı, İstanbul'un adil yöneticilerine sevgi ile, yanındayım Ekrem İmamoğlu."
Adalet, politik egemenlik üzerinden değil yalnızca hukukun egemenliği üzerinden sağlanır. Gençlerimiz için, geleceğimiz için demokrasiyi yaşatma sorumluluğumuz var.— Mansur Yavaş (@mansuryavas06) May 31, 2022
İstanbul'un iradesine saygı, İstanbul'un adil yöneticilerine sevgi ile, yanındayım @ekrem_imamoglu pic.twitter.com/aTHcid8Kc7
İmamoğlu'nun, 13 bin oy fark ile kazandığı 31 Mart seçimlerinin iptal edilmesinin ardından yaptığı basın açıklamasında YSK başkan ve üyelerine hakaret ettiği iddiasıyla yargılandığı davada mütalaa açıklanmıştı.
Cumhuriyet savcısı, İmamoğlu'nun “kurul halinde çalışan kamu görevlilerine karşı görevlerinden dolayı alenen zincirleme şekilde hakaret” suçundan 4 yıl 1 aya kadar hapis cezası istemiyle cezalandırılmasını talep etmişti. Mütalaada, İmamoğlu hakkında ‘siyasi yasak' anlamına gelen Türk Ceza Kanunu'ndaki (TCK) 53. maddenin uygulanması da istenmişti.