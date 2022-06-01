https://tr.sputniknews.com/20220601/maymun-cicegi-virusu-macaristana-sicradi-1056871649.html

Maymun çiçeği virüsü Macaristan'a sıçradı

Maymun çiçeği virüsü Macaristan'a sıçradı

Macaristan'da ilk maymun çiçeği virüsünün 38 yaşındaki bir erkekte tespit edildiği duyuruldu. 01.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-01T10:05+0300

2022-06-01T10:05+0300

2022-06-01T10:09+0300

dünya

macaristan

maymun çiçeği virüsü

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Macaristan Ulusal Halk Sağlığı Merkezi (NNK) Baş Sağlık Görevlisi Cecilia Muller düzenlediği basın toplantısında, ülkede ilk maymun çiçeği vakasının görüldüğünü, hastanın 38 yaşındaki bir erkek olduğunu açıkladı. Hastalığın kolay kolay yayılmadığını belirten Muller, sadece yakın temasla yayıldığını söyledi. Muller, "Hastalık 2 ila 4 hafta sürer ve bağışıklığı baskılanmış hastalarda ve hamile kadınlarda daha kolay yayılabilir" uyarısında bulunarak enfekte olanların karantinaya girmesi gerektiğini kaydetti. Muller, "Bu vakalara dikkat etmemiz, erken teşhis koymamız gerekiyor. Belirtileri takip etmemiz gerekiyor. Hastalık şüphesi olan varsa lütfen doktora başvursun" dedi. Maymun çiçeği esas olarak Orta ve Batı Afrika'nın tropikal yağmur ormanlarında bulunurken, son zamanlarda endemik olmayan ülkelere yayılması endişeleri artırdı.

https://tr.sputniknews.com/20220531/norvecte-ilk-maymun-cicegi-vakasi-tespit-edildi-1056861066.html

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macaristan, maymun çiçeği virüsü