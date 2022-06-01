https://tr.sputniknews.com/20220601/maymun-cicegi-virusu-macaristana-sicradi-1056871649.html
Maymun çiçeği virüsü Macaristan'a sıçradı
Maymun çiçeği virüsü Macaristan'a sıçradı
Macaristan'da ilk maymun çiçeği virüsünün 38 yaşındaki bir erkekte tespit edildiği duyuruldu. 01.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-01T10:05+0300
2022-06-01T10:05+0300
2022-06-01T10:09+0300
dünya
macaristan
maymun çiçeği virüsü
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Macaristan Ulusal Halk Sağlığı Merkezi (NNK) Baş Sağlık Görevlisi Cecilia Muller düzenlediği basın toplantısında, ülkede ilk maymun çiçeği vakasının görüldüğünü, hastanın 38 yaşındaki bir erkek olduğunu açıkladı. Hastalığın kolay kolay yayılmadığını belirten Muller, sadece yakın temasla yayıldığını söyledi. Muller, "Hastalık 2 ila 4 hafta sürer ve bağışıklığı baskılanmış hastalarda ve hamile kadınlarda daha kolay yayılabilir" uyarısında bulunarak enfekte olanların karantinaya girmesi gerektiğini kaydetti. Muller, "Bu vakalara dikkat etmemiz, erken teşhis koymamız gerekiyor. Belirtileri takip etmemiz gerekiyor. Hastalık şüphesi olan varsa lütfen doktora başvursun" dedi. Maymun çiçeği esas olarak Orta ve Batı Afrika'nın tropikal yağmur ormanlarında bulunurken, son zamanlarda endemik olmayan ülkelere yayılması endişeleri artırdı.
https://tr.sputniknews.com/20220531/norvecte-ilk-maymun-cicegi-vakasi-tespit-edildi-1056861066.html
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macaristan, maymun çiçeği virüsü
Maymun çiçeği virüsü Macaristan'a sıçradı
10:05 01.06.2022 (güncellendi: 10:09 01.06.2022) Abone ol
Macaristan'da ilk maymun çiçeği virüsünün 38 yaşındaki bir erkekte tespit edildiği duyuruldu.
Macaristan Ulusal Halk Sağlığı Merkezi (NNK) Baş Sağlık Görevlisi Cecilia Muller düzenlediği basın toplantısında, ülkede ilk maymun çiçeği vakasının görüldüğünü, hastanın 38 yaşındaki bir erkek olduğunu açıkladı.
Hastalığın kolay kolay yayılmadığını belirten Muller, sadece yakın temasla yayıldığını söyledi. Muller, "Hastalık 2 ila 4 hafta sürer ve bağışıklığı baskılanmış hastalarda ve hamile kadınlarda daha kolay yayılabilir" uyarısında bulunarak enfekte olanların karantinaya girmesi gerektiğini kaydetti.
Muller, "Bu vakalara dikkat etmemiz, erken teşhis koymamız gerekiyor. Belirtileri takip etmemiz gerekiyor. Hastalık şüphesi olan varsa lütfen doktora başvursun" dedi.
Maymun çiçeği esas olarak Orta ve Batı Afrika'nın tropikal yağmur ormanlarında bulunurken, son zamanlarda endemik olmayan ülkelere yayılması endişeleri artırdı.