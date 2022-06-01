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Meksika’yı vuran Agatha Kasırgası’nda 4 kişi öldü
Meksika’yı vuran Agatha Kasırgası’nda 4 kişi öldü
Meksika’yı vuran yılın ilk kasırgası Agatha nedeniyle 4 kişi hayatını kaybederken, 4 kişinin ise kayıp olduğu bildirildi. 01.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-01T00:09+0300
2022-06-01T00:09+0300
dünya
meksika
kasırga
ölü
agatha kasırgası
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Meksika’da yaz mevsiminin gelmesiyle Büyük Okyanus’ta oluşan yılın ilk kasırgası Agatha karaya vurdu. Oaxaca eyaletinin San Pedro Pochutla kenti yakınlarında kategori 2 seviyesine karaya ulaşan Agatha Kasırgası’nda nedeniyle 4 kişinin hayatını kaybettiği, 4 kişinin ise kayıp olduğu bildirildi.Oaxaca eyaleti genelinde şiddetli yağışlara ve saatte 205 kilometre hıza ulaşan sert rüzgarlara neden olan Agahta nedeniyle akarsuların taştığı, bazı bölgelerde ise toprak kaymalarının meydana geldiği ve bazı bölgelerde ise elektrik kesintisi yaşandığı belirtildi. Oaxaca Eyaleti Sivil Koruma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, 2 kişinin nehirde akıntıya kapılarak, 2 kişini ise toprak kayması sonucu hayatını kaybettiği bildirilirken, 4 kişinin ise kayıp olduğu ifade edildi.Bazı kasabalara ulaşım kapandıBakanlık ayrıca, kasırga sırasında çok sayıda ağacın devrilerek elektrik kesintilerine yol açtığını ve bazı yolların ulaşıma kapandığını açıkladı. Taşan nehirler ve toprak kayması nedeniyle bazı kasabalara ulaşımın kesildiği ifade edildi. Yetkililer, arama kurtarma çalışmalarına devam edildiğini belirtirken, kayıp olan 4 kişinin akarsuyun akıntısına kapılmış olabilecekleri ihtimali üzerinde duruyor.Agatha, tropikal siklon seviyesine gerilediMeksika Ulusal Meteoroloji Servisi, Oaxaca eyaletinde karaya ulaştığında kategori 2 seviyesinde olan Agatha Kasırgası’nın karada ilerlediği sürede gücünü kaybederek tropikal siklon seviyesine indiğini ve kuzey doğu yönünde ilerlemeye devam ettiğini bildirdi. Agatha’nın ülkenin güney doğu bölgelerinde etkisini göstermeye devam ederek, sel ve toprak kaymalarına neden olabileceği konusunda uyarıda bulunuldu.
https://tr.sputniknews.com/20220203/brad-pittin-kasirga-magdurlari-icin-yaptirdigi-evler-curuk-cikti-1053413293.html
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meksika, kasırga, ölü, agatha kasırgası

Meksika’yı vuran Agatha Kasırgası’nda 4 kişi öldü

00:09 01.06.2022
© EPA / Luis VillalobosMeksika’yı vuran yılın ilk kasırgası Agatha nedeniyle 4 kişi hayatını kaybederken, 4 kişinin ise kayıp olduğu bildirildi.
Meksika’yı vuran yılın ilk kasırgası Agatha nedeniyle 4 kişi hayatını kaybederken, 4 kişinin ise kayıp olduğu bildirildi. - Sputnik Türkiye, 1920, 01.06.2022
© EPA / Luis Villalobos
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Meksika’yı vuran yılın ilk kasırgası Agatha nedeniyle 4 kişi hayatını kaybederken, 4 kişinin ise kayıp olduğu bildirildi.
Meksika’da yaz mevsiminin gelmesiyle Büyük Okyanus’ta oluşan yılın ilk kasırgası Agatha karaya vurdu.
Oaxaca eyaletinin San Pedro Pochutla kenti yakınlarında kategori 2 seviyesine karaya ulaşan Agatha Kasırgası’nda nedeniyle 4 kişinin hayatını kaybettiği, 4 kişinin ise kayıp olduğu bildirildi.
Oaxaca eyaleti genelinde şiddetli yağışlara ve saatte 205 kilometre hıza ulaşan sert rüzgarlara neden olan Agahta nedeniyle akarsuların taştığı, bazı bölgelerde ise toprak kaymalarının meydana geldiği ve bazı bölgelerde ise elektrik kesintisi yaşandığı belirtildi.
Oaxaca Eyaleti Sivil Koruma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, 2 kişinin nehirde akıntıya kapılarak, 2 kişini ise toprak kayması sonucu hayatını kaybettiği bildirilirken, 4 kişinin ise kayıp olduğu ifade edildi.

Bazı kasabalara ulaşım kapandı

Bakanlık ayrıca, kasırga sırasında çok sayıda ağacın devrilerek elektrik kesintilerine yol açtığını ve bazı yolların ulaşıma kapandığını açıkladı. Taşan nehirler ve toprak kayması nedeniyle bazı kasabalara ulaşımın kesildiği ifade edildi.
Yetkililer, arama kurtarma çalışmalarına devam edildiğini belirtirken, kayıp olan 4 kişinin akarsuyun akıntısına kapılmış olabilecekleri ihtimali üzerinde duruyor.

Agatha, tropikal siklon seviyesine geriledi

Meksika Ulusal Meteoroloji Servisi, Oaxaca eyaletinde karaya ulaştığında kategori 2 seviyesinde olan Agatha Kasırgası’nın karada ilerlediği sürede gücünü kaybederek tropikal siklon seviyesine indiğini ve kuzey doğu yönünde ilerlemeye devam ettiğini bildirdi.
Agatha’nın ülkenin güney doğu bölgelerinde etkisini göstermeye devam ederek, sel ve toprak kaymalarına neden olabileceği konusunda uyarıda bulunuldu.
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