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MHP Genel Başkanı Bahçeli, Memleket Partisi Genel Başkanı İnce ile görüştü
MHP Genel Başkanı Bahçeli, Memleket Partisi Genel Başkanı İnce ile görüştü
Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi ziyaret ederek partisince hazırlanan "Tarımsal Üretim Su ve Gıda Güvenliği... 01.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-01T15:10+0300
2022-06-01T15:10+0300
politika
mhp
milliyetçi hareket partisi (mhp)
devlet bahçeli
muharrem ince
memleket partisi
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İnce, beraberindeki heyet ile saat 14.00'te MHP Genel Merkezi'ne geldi.Basına kapalı gerçekleşen görüşmede, Memleket Partisi Genel Başkanı İnce'nin, artan gıda fiyatları, tarımsal sulamada yaşanan sıkıntılar sonucu ortaya çıkan açlık ve kıtlık tehlikesine karşı çözüm önerilerini içeren "Tarımsal Üretim Su ve Gıda Güvenliği Raporu"nu Bahçeli'ye sunduğu belirtildi.Yaklaşık yarım saat süren görüşmenin ardından MHP Genel Başkanı Bahçeli, İnce ve beraberindeki heyeti araçlarına kadar uğurladı.İnce, daha önce de bazı siyasi partileri ziyaret ederek raporları hakkında görüş alışverişinde bulunmuştu.
https://tr.sputniknews.com/20220531/muharrem-ince-devlet-bahceli-ile-gorusecek-1056861884.html
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mhp, milliyetçi hareket partisi (mhp), devlet bahçeli, muharrem ince, memleket partisi

MHP Genel Başkanı Bahçeli, Memleket Partisi Genel Başkanı İnce ile görüştü

15:10 01.06.2022
© AADevlet Bahçeli
Devlet Bahçeli - Sputnik Türkiye, 1920, 01.06.2022
© AA
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Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi ziyaret ederek partisince hazırlanan "Tarımsal Üretim Su ve Gıda Güvenliği Raporu"nu sundu.
İnce, beraberindeki heyet ile saat 14.00'te MHP Genel Merkezi'ne geldi.
Basına kapalı gerçekleşen görüşmede, Memleket Partisi Genel Başkanı İnce'nin, artan gıda fiyatları, tarımsal sulamada yaşanan sıkıntılar sonucu ortaya çıkan açlık ve kıtlık tehlikesine karşı çözüm önerilerini içeren "Tarımsal Üretim Su ve Gıda Güvenliği Raporu"nu Bahçeli'ye sunduğu belirtildi.
Yaklaşık yarım saat süren görüşmenin ardından MHP Genel Başkanı Bahçeli, İnce ve beraberindeki heyeti araçlarına kadar uğurladı.
İnce, daha önce de bazı siyasi partileri ziyaret ederek raporları hakkında görüş alışverişinde bulunmuştu.
Muharrem İnce - Sputnik Türkiye, 1920, 31.05.2022
POLİTİKA
Muharrem İnce, Devlet Bahçeli ile görüşecek
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