Milli Piyango İdaresi ikinci el otomobil çekilişine başlayacak

Milli Piyango İdaresi ikinci el otomobil çekilişine başlayacak

Karşılığı nakit olan piyango çekilişlerini özel sektöre devreden Milli Piyango İdaresi , gerçekleştirdiği çekilişlerle talihlilere, araba, elektronik eşya...

Milli Piyango, Hemen Kazan, Sayısal Loto, Süper Loto, Şans Topu, On Numara gibi karşılığı nakit olmak üzere oynatılan şans oyunlarının lisans haklarını 1 Ağustos 2020 itibarıyla özel sektöre devretti. Bu oyunların Milli Piyango İdaresi'nce oynatılmasına son verildi.İdare de Cumhurbaşkanı Kararnamesi ile karşılığı nakit olmayan her türlü eşya piyangosu düzenleme yetkisi çerçevesinde bu alana yöneldi. Söz konusu düzenlemeyle faaliyetlere kaynak sağlanması, hazineye vergi ve kamu payı aktarımına devam edilmesi, başta sosyal medya olmak üzere fiziki ve elektronik ortamlar üzerinden illegal düzenlenen ve her geçen gün daha da artarak devam eden eşya piyangosu faaliyetlerinin yasal zemine çekilmesi amaçlandı.Tüketicilerin yasal şans oyunlarında nakit dışında otomobil, ev, muhtelif elektronik eşya, tatil, bilet gibi değerlerin de ikramiye olarak verilmesi yönündeki beklenti ve taleplerinin karşılanarak ikramiye tercihlerinden dolayı illegal oyunlara yöneliminin asgari düzeye indirilmesi de hedeflendi. İdare, bu hedefler çerçevesinde Haziran 2021'de eşya piyangosu çekilişlerine başladı.Bu kapsamda, 2021 yılında eşya piyangosu satışı yapılan 6 aylık dönemde 47 milyon 525 bin 133 lira gelir elde edildi. Yıl içinde çeşitli tarihlerde toplam 11 eşya piyangosu çekilişi yapıldı. Bu çekilişlerde talihlilere araba, motosiklet, cep telefonları, elektronik ev eşyaları, oyun konsolları, bilgisayar başta olmak üzere yüzlerce ödül dağıtıldı.Uygulamaya göre, Piyangosepeti.com.tr internet sitesinden elektronik eşya piyangosu bileti alınıp çekilişlere katılabiliniyor. Site üzerinden ortalama her ay bir çekiliş gerçekleştiriliyor. Bu kapsamda her bir hediye için ayrı çekiliş yapılıyor. Bu yıl 6 çekiliş gerçekleştirildi.Tatil, otomobil ve hediye çeki çekilişleri devam ediyorSitede yer alan bilgilere göre, vatandaşların aktif olarak devam eden 10 bin lira değerinde market hediye çeki, 20 bin lira değerinde tatil, akıllı saat, oyun bilgisayarı, araba ve motosiklet çekilişlerine katılma imkanı bulunuyor.Bu çekilişlerde, türüne göre bilet tutarları belirleniyor. Vatandaşlar, 1 liradan 4,5 liraya kadar değişen tutarlarda bilet alarak, çekilişe katılım hakkı elde ediyor.Bilet satışı devam eden kampanyalara ilişkin çekilişler ise 17 Haziran'da yapılacak. Biletlerin erken tükenmesi halinde çekiliş tarihi erkene alınacak.Milli Piyango İdaresi, Piyangosepeti.com.tr sitesi yanında, "Otoloto.com.tr" sitesi üzerinden de otomobil çekilişi gerçekleştirecek. Bu kapsamda, gerçek veya tüzel kişiler tarafından kendi mülkiyet veya tasarruflarında bulunan ya da satışına aracılık ettikleri ikinci el araçların ikramiye olarak konulması sağlanacak. Dünyanın farklı ülkelerindeki piyango idareleri de ikinci el araç çekilişi gerçekleştirebiliyor.

