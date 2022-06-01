https://tr.sputniknews.com/20220601/milli-savunma-bakani-akar-abd-ile-f-16-temaslari-olumlu-gecti-1056890666.html

Milli Savunma Bakanı Akar: ABD ile F-16 temasları olumlu geçti

Milli Savunma Bakanı Akar: ABD ile F-16 temasları olumlu geçti

Milli Savunma Bakanı Akar "ABD ile temaslar olumlu bir havada geçti, devamı için zemin oluştu. F-16 ihtiyacımızı karşılayacaklarına inanıyoruz" açıklamasında... 01.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-01T17:50+0300

2022-06-01T17:50+0300

2022-06-01T18:06+0300

hulusi akar

f-16

son dakika

türkiye

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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, F-16 tedarikine yönelik görüşmelerde olumlu havanın olduğunu belirterek "Gerek Türkiye'ye gelen ABD heyetleriyle yapılan toplantılarda gerekse ABD'ye giden heyetin kongre üyeleriyle yaptıkları temaslar olumlu bir havada geçmiş ve temasların devamı için bir zemin de oluşmuştur" dedi.Akar, Türk Hava Kuvvetleri'nin 111'inci kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ve beraberindeki Hava Kuvvetleri Komutanlığı personelini kabul etti.Bakanlık'taki kabulde konuşan Akar, kurulduğu günden bugüne kadar nitelikli personeli, modern teknolojisi ve üstün başarılarıyla asil milletinin daima gurur kaynağı olan Türk Hava Kuvvetleri'nin kuruluşunun 111'inci yılını kutladı.Türk Silahlı Kuvvetleri'nin etkin, caydırıcı ve saygın niteliklerini sağlayan en önemli unsurlardan birini hava kuvvetleri olarak nitelendiren Akar, Hava Kuvvetleri Komutanlığının semaların korunmasından terörle mücadele harekatına, Doğu Akdeniz'deki hak, alaka ve menfaatlerin savunulmasından insani yardım faaliyetlerine kadar birçok alanda elde edilen başarılarda büyük pay sahibi olduğunu vurguladı.Dünyanın en eski, köklü unsurları arasında yer alan Türk Hava Kuvvetleri'nin çağına ayak uyduran önemli bir güç olduğunu belirten Akar, ABD'den tedarik süreci devam eden F-16 uçaklarına ilişkin de şu değerlendirmelerde bulundu:Bu konunun sadece Türk Hava Kuvvetlerinin değil aynı zaman NATO'nun, Avrupa'nın da konusu olduğunu belirten Akar, "NATO'nun güçlü olması için üyelerinin tek tek güçlü olması gerekir. Bu güç kavramı içinde de en önemli unsur hava unsuru. Bu hava unsurunun da mutlaka güçlenmesi lazım. Bunun da ABD yönetimi tarafından göz ardı edilmeyeceğine inanıyorum" ifadelerini kullandı.

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