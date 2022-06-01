https://tr.sputniknews.com/20220601/muglada-31-ekime-kadar-ormanlik-alanlara-giris-yasaklandi-1056897065.html

Muğla'da 31 Ekim'e kadar ormanlık alanlara giriş yasaklandı

Muğla'da 31 Ekim'e kadar ormanlık alanlara giriş yasaklandı

Muğla Valiliği tarafından alınan kararla havanın ısınmaya başlaması ve orman yangınları riskinin artması nedeniyle bazı bölgelerde ormanlara giriş yasağı... 01.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-01T22:36+0300

2022-06-01T22:36+0300

2022-06-01T22:39+0300

muğla

türkiye

orman

orman yangını

giriş yasağı

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Muğla'da bazı bölgelerde ormanlık alanlara giriş yasağı getirildi. Muğla Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, kent sınırları içerisinde orman ve kırsal alanlarda çıkabilecek yangınları önlemek, orman yangınlarında ve öncesinde alınması gereken tedbirleri belirleyerek, milli servet olan ormanları yangınlara karşı korumak için orman yangınlarıyla mücadele çalışması yürütülüyor.Turizm sezonunun da başlamasıyla bu kapsamda kent genelinde insan yoğunluğu ve yangın riski olan bölgeler tespit edildi.Alınan karar kapsamında aralarında Gökova Körfezi, Ula, Akbük, Datça Reşadiye Yarımadası, Güvercinlik, Göltürkbükü, İztuzu, Köyceğiz Gölü, Dalyan, Göcek, Faralya, Kelebekler Vadisi, Menteşe Kavak ormanları, Yatağan gibi ormanların yoğun olarak bulunduğu çok sayıda bölgeye 31 Ekim'e kadar giriş yasaklandı.Belirtilen alanlara yetkili amirin izni alınmadan girilmeyecek, etkinlik ve piknik yapılamayacak, araç park edilemeyecek.Karar kapsamında orman içi ve yol kenarlarında bulunan turizm tesisleri, çadır kamp ve piknik alanları ile düğün ve eğlence organizasyonlarında havai fişekle dilek balon, parlayıcı ve patlayıcı maddelerin kullanımı da yasaklandı.Mesire alanları ise kapsam dışında bırakıldı. Bölgelerde, denetimler aralıksız sürdürülecek, yasağı ihlal edenler hakkında cezai işlem uygulanacak.

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muğla, orman, orman yangını, giriş yasağı