Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
YAŞAM
Türkiye ve dünyadan ilgi çekici yaşam haberleri, toplumsal olaylar, güncel araştırmalar, fotoğraf ve video galerileri.
https://tr.sputniknews.com/20220601/omzunda-odunla-kapadokyada-kostu-odunla-kosu-yarismasinda-turkiyeyi-temsil-edecek-1056870747.html
Omzunda odunla Kapadokya’da koştu: 'Odunla Koşu' yarışmasında Türkiye’yi temsil edecek
Omzunda odunla Kapadokya’da koştu: 'Odunla Koşu' yarışmasında Türkiye’yi temsil edecek
Almanya’da omzunda odunla sıra dışı spor yapan ve uzun mesafe koşan Mehmet Topyürek, Kapadokya tatilini de odunla yaptı. 01.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-01T09:25+0300
2022-06-01T09:30+0300
yaşam
kapadokya
odun
ekstrem spor
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/06/01/1056870722_0:0:2304:1296_1920x0_80_0_0_2131081b026546d3a6568edffa14e55c.jpg
Almanya’da yaşayan ve dünyada ilk defa omzunda odunla koşan adam olarak tarihe geçen Mehmet Topyürek sıra dışı çalışmalarına gittiği yerlerde de davam ediyor.Yaz tatili için geldiği Kapadokya bölgesini gezerken de omzundaki odundan bir an olsun ayrılmayan Topyürek, 16 Temmuz’da Almanya’da düzenlenecek olan 'Odunla Koşu' yarışmasında Türkiye’yi temsil edecek. Almanya’da omzunda odun ile uzun mesafe koşularına katılan Topyürek; kafes dövüş sporlarında da Almanya 1.si ve Dünya 2. si oldu. 2015 yılından bu yana omzunda odunla en uzun mesafe koşma rekorunu da elinde bulunduran Topyürek, Kapadokya tatilini yaparken de odununu yanından ayırmadı. Kapadokya’da peribacaları arasında yalın ayak, omzunda odunla koşan Topyürek’i gören turistlerde şaşkınlığını gizleyemedi.Ekstrem spora başka bir ifade katmak istedimYaptığı sporu sevdiğini aktaran Topyürek; “Ekstrem sporlar ile ilgileniyorum. Şu anda Kapadokya’dayım. Yaptığım iş pek anlaşılır bir cinden değil. Sırtımda odunla koşuyorum. Bu sporu uzun bir süredir Almanya’da yapıyorum. Şu an Kapadokya’ya tatile geldik. Vücudum her zaman spora meyilli ve her zaman spor istiyor. Ekstrem sporuna başka bir ifade katmak istedim. Bu sporu seviyorum. Her yerde yapmak istiyorum. Tatilde, insanların içinde, her yerde odunla koşmak istiyorum” dediTürkiye'yi temsil edecek16 Temmuz'da Almanya’da düzenlenecek olan odun koşusuna da hazırlandığını söyleyen Topyürek; “Dünyada bu sporu ilk bulan benim. Bu nedenle bu sporun benimle bağdaştırılmasını istiyorum. Her zaman odunla maratonları koşuyorum. İlk olarak Almanya’da evimin önünde iki defa koştum. Bu koşulara birçok insan katıldı. Şu anda bu koşuyu büyütüp dünyaya tanıtmak istiyorum. Adımı İstanbul koşusuna da yazdırdım. İlk defa orda da odunla koşmak istiyorum” şeklinde konuştu.Topyürek; “2011 de Almanya’ da Muhaythai şampiyonu oldum. 2012 de ise Muhaythai Dünya 2.'si oldum. Bu spor bana yeterli gelmediği için maratonları koşmaya başladım. Bu koşularda bana yetmeyince odunla koşmaya karar verdim. 2015 yılından beri sırtımda odunla maraton koşuyorum” dedi. Sırtında odunla koştuğunu görenlerin şaşkınlık içinde kendisini seyrettiğini de sözlerine ekleyen Mehmet Topyürek; “İnsanlar ilk başta ne yaptığımı anlamıyorlar. Daha sonra benimle sohbet ettiklerinde bir sporcu olduğumu ve antrenman yaptığımı anlıyorlar” ifadelerini kullandı.Kapadokya bölgesinde omzunda odunla koşan Topyürek’i gören turistler de şaşkınlığını gizleyemedi. Topyürek’in bir süre ne yaptığını anlamaya çalışan Alman turistlerden Cathrin Chris; “Ben İngilizim fakat Almanya’da öğretmenlik yapıyorum. Bu adamı ilk gördüğümde deli sandım. Biraz çılgınca spor yapıyor” ifadelerini kullandı. Elena Chris de “Kapadokya’da ATV ile geziyorduk. Bir anda bu adamı gördük. Bizim için sürpriz oldu. Sırtında odunla ve çıplak ayakla koşmasından çok etkilendim. Bir anda deli olduğunu düşündüm. Çok çılgınca bir iş yapıyor. Kendisini tebrik ediyorum” diye konuştu.
https://tr.sputniknews.com/20200906/ekstrem-sporlarda-yeni-bir-dunya-rekoru-200-kilo-agirligindaki-buz-kuplerinin-altinda-25-saat-1042789811.html
kapadokya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/06/01/1056870722_0:0:1728:1296_1920x0_80_0_0_d5c1e528f61c42e007c4d5d51c03a2a0.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
kapadokya, odun, ekstrem spor

Omzunda odunla Kapadokya’da koştu: 'Odunla Koşu' yarışmasında Türkiye’yi temsil edecek

09:25 01.06.2022 (güncellendi: 09:30 01.06.2022)
© İHA / ASIM ÇAPACIOmzunda odunla Kapadokya’da koştu, görenler şaştı kaldı
Omzunda odunla Kapadokya’da koştu, görenler şaştı kaldı - Sputnik Türkiye, 1920, 01.06.2022
© İHA / ASIM ÇAPACI
Abone olTelegram
Almanya’da omzunda odunla sıra dışı spor yapan ve uzun mesafe koşan Mehmet Topyürek, Kapadokya tatilini de odunla yaptı.
Almanya’da yaşayan ve dünyada ilk defa omzunda odunla koşan adam olarak tarihe geçen Mehmet Topyürek sıra dışı çalışmalarına gittiği yerlerde de davam ediyor.
Yaz tatili için geldiği Kapadokya bölgesini gezerken de omzundaki odundan bir an olsun ayrılmayan Topyürek, 16 Temmuz’da Almanya’da düzenlenecek olan 'Odunla Koşu' yarışmasında Türkiye’yi temsil edecek. Almanya’da omzunda odun ile uzun mesafe koşularına katılan Topyürek; kafes dövüş sporlarında da Almanya 1.si ve Dünya 2. si oldu. 2015 yılından bu yana omzunda odunla en uzun mesafe koşma rekorunu da elinde bulunduran Topyürek, Kapadokya tatilini yaparken de odununu yanından ayırmadı. Kapadokya’da peribacaları arasında yalın ayak, omzunda odunla koşan Topyürek’i gören turistlerde şaşkınlığını gizleyemedi.

Ekstrem spora başka bir ifade katmak istedim

Yaptığı sporu sevdiğini aktaran Topyürek; “Ekstrem sporlar ile ilgileniyorum. Şu anda Kapadokya’dayım. Yaptığım iş pek anlaşılır bir cinden değil. Sırtımda odunla koşuyorum. Bu sporu uzun bir süredir Almanya’da yapıyorum. Şu an Kapadokya’ya tatile geldik. Vücudum her zaman spora meyilli ve her zaman spor istiyor. Ekstrem sporuna başka bir ifade katmak istedim. Bu sporu seviyorum. Her yerde yapmak istiyorum. Tatilde, insanların içinde, her yerde odunla koşmak istiyorum” dedi

Türkiye'yi temsil edecek

16 Temmuz'da Almanya’da düzenlenecek olan odun koşusuna da hazırlandığını söyleyen Topyürek; “Dünyada bu sporu ilk bulan benim. Bu nedenle bu sporun benimle bağdaştırılmasını istiyorum. Her zaman odunla maratonları koşuyorum. İlk olarak Almanya’da evimin önünde iki defa koştum. Bu koşulara birçok insan katıldı. Şu anda bu koşuyu büyütüp dünyaya tanıtmak istiyorum. Adımı İstanbul koşusuna da yazdırdım. İlk defa orda da odunla koşmak istiyorum” şeklinde konuştu.

Topyürek; “2011 de Almanya’ da Muhaythai şampiyonu oldum. 2012 de ise Muhaythai Dünya 2.'si oldum. Bu spor bana yeterli gelmediği için maratonları koşmaya başladım. Bu koşularda bana yetmeyince odunla koşmaya karar verdim. 2015 yılından beri sırtımda odunla maraton koşuyorum” dedi. Sırtında odunla koştuğunu görenlerin şaşkınlık içinde kendisini seyrettiğini de sözlerine ekleyen Mehmet Topyürek; “İnsanlar ilk başta ne yaptığımı anlamıyorlar. Daha sonra benimle sohbet ettiklerinde bir sporcu olduğumu ve antrenman yaptığımı anlıyorlar” ifadelerini kullandı.

Kapadokya bölgesinde omzunda odunla koşan Topyürek’i gören turistler de şaşkınlığını gizleyemedi. Topyürek’in bir süre ne yaptığını anlamaya çalışan Alman turistlerden Cathrin Chris; “Ben İngilizim fakat Almanya’da öğretmenlik yapıyorum. Bu adamı ilk gördüğümde deli sandım. Biraz çılgınca spor yapıyor” ifadelerini kullandı. Elena Chris de “Kapadokya’da ATV ile geziyorduk. Bir anda bu adamı gördük. Bizim için sürpriz oldu. Sırtında odunla ve çıplak ayakla koşmasından çok etkilendim. Bir anda deli olduğunu düşündüm. Çok çılgınca bir iş yapıyor. Kendisini tebrik ediyorum” diye konuştu.
Üzerinde sadece mayoyla toplam ağırlığı 200 kiloyu geçen buz küplerinin içine gömülen Avusturyalı ekstrem sporcu Josef Köberl, bu şekilde 2 saat 30 dakika 57 saniye kalmayı başardı. - Sputnik Türkiye, 1920, 06.09.2020
DÜNYA
Ekstrem sporlarda yeni bir dünya rekoru: 200 kilo ağırlığındaki buz küplerinin altında 2.5 saat geçirdi
6 Eylül 2020, 22:20
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала