https://tr.sputniknews.com/20220601/peskov-abnin-rus-petrolu-ambargosu-tum-kuresel-enerji-piyasasini-etkileyecek--1056884481.html
Peskov: AB'nin Rus petrolü ambargosu, tüm küresel enerji piyasasını etkileyecek
Peskov: AB'nin Rus petrolü ambargosu, tüm küresel enerji piyasasını etkileyecek
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, AB'nin Rus petrolüne uyguladığı kısmi ambargonun tüm küresel enerji piyasasını etkileyeceğini vurguladı. 01.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-01T14:56+0300
2022-06-01T14:56+0300
2022-06-01T14:56+0300
ukrayna krizi
rusya
petrol
kremlin
dmitriy peskov
ab
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Günlük basın toplantısında konuşan Peskov, "Bu yaptırımlar, elbette tüm kıtayı olumsuz etkileyecek, hem Avrupalılar hem bizim hem de tüm küresel enerji piyasası için olumsuz etkileri olacak" dedi. Peskov, ambargonun sonuçlarının en aza indirgenmesi için sistemli ve amaca yönelik önlemler aldığının altını çizdi. AB daha önce altıncı yaptırım paketi çerçevesinde Rus petrolü ithalatına kısmi yasağı onayladı. Bloomberg’in kaynaklarına göre AB ilk etapta Rusya'nın deniz yoluyla tedarik ettiği ham petrolden vazgeçmeyi, ardından denize kıyısı olmayan bir dizi ülkenin ihtiyaçları karşılandıktan sonra ambargoyu boru hatlarından gelen petrol sevkiyatlarına da genişletmeyi planlıyor. Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, ambargo sayesinde Rus petrolünün AB’ye sevkiyatlarında yıl sonuna kadar yüzde 90’a yakın düşüş olacağını, kalan yüzde 10’luk kısmın ise geçici olarak ambargonun dışında bırakılan Macaristan’ı da kapsayacak şekilde Drujba boru hattının güney kolu üzerinden sevk edileceğini açıklamıştı.
https://tr.sputniknews.com/20220601/italya-ithalat-yasagina-ragmen-rusyadan-petrol-almaya-devam-ediyor-1056873511.html
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rusya, petrol, kremlin, dmitriy peskov, ab
Peskov: AB'nin Rus petrolü ambargosu, tüm küresel enerji piyasasını etkileyecek
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Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, AB'nin Rus petrolüne uyguladığı kısmi ambargonun tüm küresel enerji piyasasını etkileyeceğini vurguladı.
Günlük basın toplantısında konuşan Peskov, "Bu yaptırımlar, elbette tüm kıtayı olumsuz etkileyecek, hem Avrupalılar hem bizim hem de tüm küresel enerji piyasası için olumsuz etkileri olacak" dedi.
Peskov, ambargonun sonuçlarının en aza indirgenmesi için sistemli ve amaca yönelik önlemler aldığının altını çizdi.
AB daha önce altıncı yaptırım paketi çerçevesinde Rus petrolü ithalatına kısmi yasağı onayladı. Bloomberg’in kaynaklarına göre AB ilk etapta Rusya'nın deniz yoluyla tedarik ettiği ham petrolden vazgeçmeyi, ardından denize kıyısı olmayan bir dizi ülkenin ihtiyaçları karşılandıktan sonra ambargoyu boru hatlarından gelen petrol sevkiyatlarına da genişletmeyi planlıyor.
Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, ambargo sayesinde Rus petrolünün AB’ye sevkiyatlarında yıl sonuna kadar yüzde 90’a yakın düşüş olacağını, kalan yüzde 10’luk kısmın ise geçici olarak ambargonun dışında bırakılan Macaristan’ı da kapsayacak şekilde Drujba boru hattının güney kolu üzerinden sevk edileceğini açıklamıştı.