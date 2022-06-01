https://tr.sputniknews.com/20220601/peskov-abnin-rus-petrolu-ambargosu-tum-kuresel-enerji-piyasasini-etkileyecek--1056884481.html

Peskov: AB'nin Rus petrolü ambargosu, tüm küresel enerji piyasasını etkileyecek

Peskov: AB'nin Rus petrolü ambargosu, tüm küresel enerji piyasasını etkileyecek

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, AB'nin Rus petrolüne uyguladığı kısmi ambargonun tüm küresel enerji piyasasını etkileyeceğini vurguladı. 01.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-01T14:56+0300

2022-06-01T14:56+0300

2022-06-01T14:56+0300

ukrayna krizi

rusya

petrol

kremlin

dmitriy peskov

ab

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Günlük basın toplantısında konuşan Peskov, "Bu yaptırımlar, elbette tüm kıtayı olumsuz etkileyecek, hem Avrupalılar hem bizim hem de tüm küresel enerji piyasası için olumsuz etkileri olacak" dedi. Peskov, ambargonun sonuçlarının en aza indirgenmesi için sistemli ve amaca yönelik önlemler aldığının altını çizdi. AB daha önce altıncı yaptırım paketi çerçevesinde Rus petrolü ithalatına kısmi yasağı onayladı. Bloomberg’in kaynaklarına göre AB ilk etapta Rusya'nın deniz yoluyla tedarik ettiği ham petrolden vazgeçmeyi, ardından denize kıyısı olmayan bir dizi ülkenin ihtiyaçları karşılandıktan sonra ambargoyu boru hatlarından gelen petrol sevkiyatlarına da genişletmeyi planlıyor. Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, ambargo sayesinde Rus petrolünün AB’ye sevkiyatlarında yıl sonuna kadar yüzde 90’a yakın düşüş olacağını, kalan yüzde 10’luk kısmın ise geçici olarak ambargonun dışında bırakılan Macaristan’ı da kapsayacak şekilde Drujba boru hattının güney kolu üzerinden sevk edileceğini açıklamıştı.

https://tr.sputniknews.com/20220601/italya-ithalat-yasagina-ragmen-rusyadan-petrol-almaya-devam-ediyor-1056873511.html

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rusya, petrol, kremlin, dmitriy peskov, ab