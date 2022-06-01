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Polisten kaçan kişiler Afgan göçmen çıktı
Polisten kaçan kişiler Afgan göçmen çıktı
Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinde adalet sarayı yakınlarında durumundan şüphelenilen 5 kişi, polis ekiplerince durdurulmak istenince kaçtı. Kısa sürede... 01.06.2022, Sputnik Türkiye
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polis
tekirdağ
afgan
göçmen
kaçak göçmen
göçmen krizi
sığınmacı
mülteci
afgan sığınmacı
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Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesine bağlı 100. Yıl Mahallesi'nde adalet sarayı yakınlarında meydana gelen olayda, durumundan şüphelenilen 5 kişi, polis ekiplerince durdurulmak istendi.Bunun üzerine şahıslar kaçmaya başladı. Polis ekipleri ise kaçan 5 kişiyi kısa sürede yakaladı.Gözaltına alınan şahısların Avrupa ülkelerine gitmek isteyen Afganistan uyruklu kaçak göçmenler olduğu anlaşıldı.Yakalanan 5 kaçak göçmen, emniyete götürüldü.
https://tr.sputniknews.com/20220601/236-afgan-gocmen-ulkelerine-gonderildi-1056864776.html
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polis, tekirdağ, afgan, göçmen, kaçak göçmen, göçmen krizi, sığınmacı, mülteci, afgan sığınmacı

Polisten kaçan kişiler Afgan göçmen çıktı

00:55 01.06.2022 (güncellendi: 00:56 01.06.2022)
© İHATekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinde adalet sarayı yakınlarında durumundan şüphelenilen 5 kişi, polis ekiplerince durdurulmak istenince kaçtı. Kısa sürede yakalanan 5 kişinin kaçak göçmen olduğu anlaşıldı.
Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinde adalet sarayı yakınlarında durumundan şüphelenilen 5 kişi, polis ekiplerince durdurulmak istenince kaçtı. Kısa sürede yakalanan 5 kişinin kaçak göçmen olduğu anlaşıldı. - Sputnik Türkiye, 1920, 01.06.2022
© İHA
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Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinde adalet sarayı yakınlarında durumundan şüphelenilen 5 kişi, polis ekiplerince durdurulmak istenince kaçtı. Kısa sürede yakalanan 5 kişinin kaçak göçmen olduğu anlaşıldı.
Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesine bağlı 100. Yıl Mahallesi'nde adalet sarayı yakınlarında meydana gelen olayda, durumundan şüphelenilen 5 kişi, polis ekiplerince durdurulmak istendi.
Bunun üzerine şahıslar kaçmaya başladı. Polis ekipleri ise kaçan 5 kişiyi kısa sürede yakaladı.
Gözaltına alınan şahısların Avrupa ülkelerine gitmek isteyen Afganistan uyruklu kaçak göçmenler olduğu anlaşıldı.
Yakalanan 5 kaçak göçmen, emniyete götürüldü.
Türkiye genelinde çeşitli illerde yapılan operasyonlar sonucu yakalanan 236 kaçak Afgan göçmen, İstanbul'dan kalkan uçakla ülkelerine gönderildi. - Sputnik Türkiye, 1920, 01.06.2022
TÜRKİYE
236 Afgan göçmen ülkelerine gönderildi
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