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Prof. Dr. Tağıl'dan yazın yüksek sıcaklık uyarısı
Prof. Dr. Tağıl'dan yazın yüksek sıcaklık uyarısı
Bakırçay Üniversitesi Coğrafya Bölüm Başkanı Prof. Dr. Şermin Tağıl, "Kuzey Afrika üzerinden kuru ve sıcak havayı taşıyan üst düzey akım yaz ayları boyunca... 01.06.2022, Sputnik Türkiye
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türkiye
bakırçay
şermin tağıl
kuzey afrika
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türkiye
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Bakırçay Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölüm Başkanı Prof. Dr. Şermin Tağıl, yaptığı yazılı açıklamada, geçen hafta ülkenin birçok bölgesinde hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyrettiğini hatırlattı.İklim değişikliğinin istikrarsız hava koşullarına, yerel kuraklıklara ve aşırı sıcaklık kayıtlarına yol açtığını vurgulayan Tağıl, küresel sıcaklık artışının dünyada dengesiz hava koşullarına ve büyük ölçekli biyosfer rahatsızlıklarına neden olduğunu kaydetti.Prof. Dr. Tağıl, şu değerlendirmelerde bulundu:Tağıl, haziran ayının ilk yarısında ortaya çıkacak sıcaklık artışıyla Sahra kökenli toz etkisinin devam edeceğini belirtti.
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bakırçay, şermin tağıl, kuzey afrika, sıcak, avrupa, türkiye

Prof. Dr. Tağıl'dan yazın yüksek sıcaklık uyarısı

02:51 01.06.2022 (güncellendi: 02:52 01.06.2022)
© Sputnik / Максим Блинов / Fotoğraf bankasına girSıcak hava-Rusya
Sıcak hava-Rusya - Sputnik Türkiye, 1920, 01.06.2022
© Sputnik / Максим Блинов
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Bakırçay Üniversitesi Coğrafya Bölüm Başkanı Prof. Dr. Şermin Tağıl, "Kuzey Afrika üzerinden kuru ve sıcak havayı taşıyan üst düzey akım yaz ayları boyunca Avrupa ile birlikte Türkiye'deki hava durumu üzerinde büyük bir etkiye sahip olacak" dedi.
Bakırçay Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölüm Başkanı Prof. Dr. Şermin Tağıl, yaptığı yazılı açıklamada, geçen hafta ülkenin birçok bölgesinde hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyrettiğini hatırlattı.
İklim değişikliğinin istikrarsız hava koşullarına, yerel kuraklıklara ve aşırı sıcaklık kayıtlarına yol açtığını vurgulayan Tağıl, küresel sıcaklık artışının dünyada dengesiz hava koşullarına ve büyük ölçekli biyosfer rahatsızlıklarına neden olduğunu kaydetti.
Prof. Dr. Tağıl, şu değerlendirmelerde bulundu:
"Yer yer rekor derecelere ulaşan yüksek sıcaklıkların erken bir tarih olan mayıs ayının ortası gibi ortaya çıkmaya başlaması, Doğu Akdeniz'deki iklim değişikliğinin bir sonucu olarak görülebilir. Tahminlerimize göre Kuzey Afrika üzerinden kuru ve sıcak havayı taşıyan üst düzey akım yaz ayları boyunca Avrupa ile birlikte Türkiye'deki hava durumu üzerinde büyük bir etkiye sahip olacak. Bu nedenle, bu yazın Türkiye'de normalden daha sıcak geçmesini bekliyoruz. Ancak sezon boyunca birçok iniş ve çıkış olacağını söyleyebiliriz. Zaman zaman batıdan esen rüzgara bağlı olarak denizden gelen küçük bir hava akışı, batı bölgelerde de gök gürültülü sağanak yağışa neden olabilecek. Ancak bu küçük bozulmaların kısa ömürlü olacağını söyleyebiliriz. Çünkü kuru ve sıcak havaya neden olan yüksek irtifadaki yüksek basınç koşullarına bağlı alçalan hava güneş radyasyonu miktarını artıracak. Yüksek sıcaklıklar, Türkiye için olağanüstü bir sıcaklık olayı olarak görülebilir ve hatta sezon için oldukça uzun sürebilir."
Tağıl, haziran ayının ilk yarısında ortaya çıkacak sıcaklık artışıyla Sahra kökenli toz etkisinin devam edeceğini belirtti.
Sıcak hava - yaz ayları, su içmek - Sputnik Türkiye, 1920, 31.05.2022
TÜRKİYE
Meteoroloji'den 'sıcak hava' uyarısı
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