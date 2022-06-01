Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://tr.sputniknews.com/20220601/putin-donbasstaki-yetimlere-destek-vermek-icin-gereken-her-seyi-yapacagiz-1056886563.html
Putin: Donbass’taki yetimlere destek vermek için gereken her şeyi yapacağız
Putin: Donbass’taki yetimlere destek vermek için gereken her şeyi yapacağız
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Donbass’taki anne ve babasız kalan ihtiyaç sahibi çocuklara gereken desteği sağlamak için her şeyi yapacaklarını söyledi. 01.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-01T15:56+0300
2022-06-01T15:56+0300
ukrayna krizi
rusya
vladimir putin
çocuklar
ukrayna
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/18/1056634076_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_9cc5f80d7aa21b7a717a7673e12fe2dd.jpg
Uluslararası Çocuk Günü vesilesiyle konuşan Putin, ‘Ebeveynlik Nişanı’ ile ödüllendirilen ailelerle video konferans yoluyla görüşme gerçekleştirdi.Putin, “Birçok çocuk anne-babasız kaldı, hiçbir yakını kalmayanlar da var. Onlara her türlü desteği sağlamak için elimizden geleni yapacağız” dedi.Çocukların tıbbi yardım ve iyi bir eğitim almalarını istediklerini belirten Putin, “Yakınlarını kaybeden çocukların sizinkiler gibi sevgi dolu, içten, cömert ailelere kavuşmasına yardım edeceğiz” ifadelerini kullandı.Rusya lideri, Donbass’taki çocukların sekiz yıl boyunca ölüm tehlikesi ile karşı karşıya kaldığını, Kiev rejiminin başlattığı savaş yüzünden birçoğunun yaralı olduğunu, ailesini kaybettiğini vurguladı.
https://tr.sputniknews.com/20220524/fransiz-general-trinquand-rusyanin-donbass-muharebesini-kazandigindan-eminim-1056631246.html
rusya
ukrayna
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/18/1056634076_164:0:2895:2048_1920x0_80_0_0_e0cd3ed878cc9ee5a25806e5035ff044.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
rusya, vladimir putin, çocuklar, ukrayna

Putin: Donbass’taki yetimlere destek vermek için gereken her şeyi yapacağız

15:56 01.06.2022
© SputnikVladimir Putin
Vladimir Putin - Sputnik Türkiye, 1920, 01.06.2022
© Sputnik
Abone olTelegram
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Donbass’taki anne ve babasız kalan ihtiyaç sahibi çocuklara gereken desteği sağlamak için her şeyi yapacaklarını söyledi.
Uluslararası Çocuk Günü vesilesiyle konuşan Putin, ‘Ebeveynlik Nişanı’ ile ödüllendirilen ailelerle video konferans yoluyla görüşme gerçekleştirdi.
Putin, “Birçok çocuk anne-babasız kaldı, hiçbir yakını kalmayanlar da var. Onlara her türlü desteği sağlamak için elimizden geleni yapacağız” dedi.
Çocukların tıbbi yardım ve iyi bir eğitim almalarını istediklerini belirten Putin, “Yakınlarını kaybeden çocukların sizinkiler gibi sevgi dolu, içten, cömert ailelere kavuşmasına yardım edeceğiz” ifadelerini kullandı.
Rusya lideri, Donbass’taki çocukların sekiz yıl boyunca ölüm tehlikesi ile karşı karşıya kaldığını, Kiev rejiminin başlattığı savaş yüzünden birçoğunun yaralı olduğunu, ailesini kaybettiğini vurguladı.
Rusya ordusu - Ukrayna - Sputnik Türkiye, 1920, 24.05.2022
Ukrayna krizi
Fransız general Trinquand: Rusya'nın Donbass muharebesini kazandığından eminim
24 Mayıs, 14:44
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала