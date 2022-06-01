https://tr.sputniknews.com/20220601/putin-donbasstaki-yetimlere-destek-vermek-icin-gereken-her-seyi-yapacagiz-1056886563.html

Putin: Donbass’taki yetimlere destek vermek için gereken her şeyi yapacağız

Putin: Donbass’taki yetimlere destek vermek için gereken her şeyi yapacağız

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Donbass’taki anne ve babasız kalan ihtiyaç sahibi çocuklara gereken desteği sağlamak için her şeyi yapacaklarını söyledi. 01.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-01T15:56+0300

2022-06-01T15:56+0300

2022-06-01T15:56+0300

ukrayna krizi

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vladimir putin

çocuklar

ukrayna

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Uluslararası Çocuk Günü vesilesiyle konuşan Putin, ‘Ebeveynlik Nişanı’ ile ödüllendirilen ailelerle video konferans yoluyla görüşme gerçekleştirdi.Putin, “Birçok çocuk anne-babasız kaldı, hiçbir yakını kalmayanlar da var. Onlara her türlü desteği sağlamak için elimizden geleni yapacağız” dedi.Çocukların tıbbi yardım ve iyi bir eğitim almalarını istediklerini belirten Putin, “Yakınlarını kaybeden çocukların sizinkiler gibi sevgi dolu, içten, cömert ailelere kavuşmasına yardım edeceğiz” ifadelerini kullandı.Rusya lideri, Donbass’taki çocukların sekiz yıl boyunca ölüm tehlikesi ile karşı karşıya kaldığını, Kiev rejiminin başlattığı savaş yüzünden birçoğunun yaralı olduğunu, ailesini kaybettiğini vurguladı.

https://tr.sputniknews.com/20220524/fransiz-general-trinquand-rusyanin-donbass-muharebesini-kazandigindan-eminim-1056631246.html

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