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Rekabet Kurulu, Yemeksepeti soruşturmasını kapattı: Minimum tutar ve zorunlu joker uygulaması kalktı
Rekabet Kurulu, Yemeksepeti soruşturmasını kapattı: Minimum tutar ve zorunlu joker uygulaması kalktı
Rekabet Kurulu, Yemeksepeti’nin ‘rekabete aykırı bazı uygulamaları kaldırmaya yönelik taahhüdünü’ kabul ederek, şirkete yönelik soruşturmanın sonlandırılmasına... 01.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-01T13:27+0300
2022-06-01T13:44+0300
yemeksepeti
ekonomi
rekabet kurulu
taahhüt
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Rekabet Kurumu’nun internet sitesinde yer alan duyuruya göre, Yemeksepeti Elektronik İletişim Perakende Gıda Lojistik A.Ş. hakkında Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un ‘Hakim Durumun Kötüye Kullanılması’ başlıklı maddesinin ihlal edilip edilmediğinin tespitine yönelik soruşturma açılmasına karar verilmişti.Soruşturma devam ederken Yemeksepeti tarafından taahhüt sunma talebinde bulunuldu.Bunun üzerine gerçekleştirilen taahhüt görüşmeleri sonucu, sunulan nihai taslak taahhüt metni, rekabet sorunlarını gidermede yeterli görülerek, Kurul kararıyla kabul edildi. Karar doğrultusunda sunulan taahhütler bağlayıcı hale getirilerek, taraf hakkında başlatılan soruşturmanın sona erdirilmesi kararlaştırıldı.Yemeksepeti, dar en çok kayrılan müşteri şartı, zorunlu minimum sepet tutarı, zorunlu joker uygulamalarına son verileceğini ve vale fiyatlandırma politikasının ilgili maliyet kalemlerini karşılayacak şekilde sürdürüleceğini taahhüt etti.Restoranların zorunlu tutulduğu bazı uygulamalar sona erdirilecekKurulun duyurusunda, kararın başta restoranlar olmak üzere tüketiciler, rakip platformlar gibi paydaşlar için ne anlama geldiğini anlatan kısa film de paylaşıldı.Buna göre, restoranlar kendi satış kanallarında sağladığı avantajları ilgili yemek sipariş platformuna yansıtıp yansıtmama konusunda serbest hale geldi. Ayrıca, restoranların zorunlu tutulduğu ve maliyetlerinin artışına yol açan bazı uygulamalar da sonlandırıldı.
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yemeksepeti, rekabet kurulu, taahhüt

Rekabet Kurulu, Yemeksepeti soruşturmasını kapattı: Minimum tutar ve zorunlu joker uygulaması kalktı

13:27 01.06.2022 (güncellendi: 13:44 01.06.2022)
© AAYemeksepeti
Yemeksepeti - Sputnik Türkiye, 1920, 01.06.2022
© AA
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Rekabet Kurulu, Yemeksepeti’nin ‘rekabete aykırı bazı uygulamaları kaldırmaya yönelik taahhüdünü’ kabul ederek, şirkete yönelik soruşturmanın sonlandırılmasına karar verdi.
Rekabet Kurumu’nun internet sitesinde yer alan duyuruya göre, Yemeksepeti Elektronik İletişim Perakende Gıda Lojistik A.Ş. hakkında Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un ‘Hakim Durumun Kötüye Kullanılması’ başlıklı maddesinin ihlal edilip edilmediğinin tespitine yönelik soruşturma açılmasına karar verilmişti.
Soruşturma devam ederken Yemeksepeti tarafından taahhüt sunma talebinde bulunuldu.
Bunun üzerine gerçekleştirilen taahhüt görüşmeleri sonucu, sunulan nihai taslak taahhüt metni, rekabet sorunlarını gidermede yeterli görülerek, Kurul kararıyla kabul edildi. Karar doğrultusunda sunulan taahhütler bağlayıcı hale getirilerek, taraf hakkında başlatılan soruşturmanın sona erdirilmesi kararlaştırıldı.
Yemeksepeti, dar en çok kayrılan müşteri şartı, zorunlu minimum sepet tutarı, zorunlu joker uygulamalarına son verileceğini ve vale fiyatlandırma politikasının ilgili maliyet kalemlerini karşılayacak şekilde sürdürüleceğini taahhüt etti.

Restoranların zorunlu tutulduğu bazı uygulamalar sona erdirilecek

Kurulun duyurusunda, kararın başta restoranlar olmak üzere tüketiciler, rakip platformlar gibi paydaşlar için ne anlama geldiğini anlatan kısa film de paylaşıldı.
Buna göre, restoranlar kendi satış kanallarında sağladığı avantajları ilgili yemek sipariş platformuna yansıtıp yansıtmama konusunda serbest hale geldi. Ayrıca, restoranların zorunlu tutulduğu ve maliyetlerinin artışına yol açan bazı uygulamalar da sonlandırıldı.
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