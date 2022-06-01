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https://tr.sputniknews.com/20220601/rezidansta-iskencenin-kanitlari-telefonda-ortaya-cikti-1056883997.html
Rezidanstaki işkencenin kanıtları telefonda ortaya çıktı
Rezidanstaki işkencenin kanıtları telefonda ortaya çıktı
Konya'da Rezidansta işkence sanıkları hakkında ikinci iddianame hazırlandı. Sanıklar Demet A'ya işkence davasında 41 yıl hapis istemiyle yargılanacak... 01.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-01T14:39+0300
2022-06-01T15:43+0300
türkiye
konya
rezidans
işkence
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Konya Selçuklu'da rezidansta işkence davasının sanıkları hakkında 41 yıl hapis cezası istendi.Olay, 8 Nisan'da Kosova Mahallesi'ndeki rezidansta meydana geldi. Demet A., isimli kadın, eski sevgilisi Murat Demirci'nin nişanlısı Sara Demir ve arkadaşı Tuğba Demirci'nin işkencesine maruz kaldı.Demet A'ya cinsel saldırı tehdidinde bulunulduğu ve paspas sopasıyla dövüldüğü ortaya çıktı. Demet A. mahkemedeki ifadesinde, "Sara'nın ayaklarını öpmemi istediler. Ben de ayaklarını öpüp, özür diledim. Bu anları da ikisi cep telefonu kameralarıyla kaydetti. Sara, 'Bıçakla boynuna imzamı atacağım' diyerek boynumu çizdi" dedi.Polise yanlış şifre verdilerDemet A.'nın duruşmadaki ifadesinin ardından soruşturma savcısı, Murat Demirci, nişanlısı Sara Demir ve arkadaşı Tuğba Demirci'ye ait cep telefonlarının incelenmesini istedi.İddianamede, Siber Suçlarla Mücadele Şubesi'ne gönderilen cep telefonlarında yapılan incelemede, cezaevindeki sanıklardan alınan cep telefonlarının şifrelerinin yanlış çıktığı, böylelikle cep telefonlarının kilitlenip açılamaz hale geldiği belirlendi.Deliller telefonda çıktıİncelemeye alınan cep telefonlarından Tuğba Demirci'ye ait telefon içerisinde; 1 adet eğilmiş vaziyette olan çekpas sapı fotoğrafı, telefondan 'Masal' diye kayıtlı kişiye "Saçını kestim, elbisesini kestim. İki kız dövdük, üçüncü kıza gidiyoruz. İkisinin de saçını kestim, yüzünde sigara söndürdük" mesajı gönderdiği tespit edildi.Savcı, şüphelilere inanmadıSavcı iddianamesinde sanıkların benzer eylemleri Merve K. isimli kadına yönelik de gerçekleştirdiğini belirtti. Şüphelilerin ifadelerinin suçtan kaçmaya yönelik olduğunu belirten savcı iddianamesinde, telefon inceleme raporunun ve doktor raporunun mağduru doğruladığını kaydetti.Savcı sanıklar hakkında 41'er yıl hapis istemiyle iddianame hazırladı. İddianame Konya 9’uncu Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi. İlk duruşma 2 Ağustos'ta yapılacak.Zanlılar, 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma', 'haberleşmenin gizliliğini ihlal etmek', 'hakaret', 'özel hayatın gizliliğini ihlal etmek', 'kasten yaralama', 'cebir tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma', 'mala zarar verme', 'birden fazla kişi tarafından silahla yağma' suçlarından yargılanıyor.Son tespitler üzerine haklarında önceden 36'şar yıl hapis istenen zanlıların 41 yıl hapsi istendi. İddianame Konya 9’uncu Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi.Demet A, 8 Nisan'da işkence gördüğü iddiasıyla şikayetçi olmuş, sanıklar gözaltına alınmalarının ardından serbest bırakılmıştı. Merve K. isimli kadın da benzer suçlamayla şikayetçi olunca sanıklar tutuklanmıştı. Sanıklar, Merve K'ya işkence davasında da 36 yıl hapis istemiyle yargılanıyor.
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konya, rezidans, işkence

Rezidanstaki işkencenin kanıtları telefonda ortaya çıktı

14:39 01.06.2022 (güncellendi: 15:43 01.06.2022)
© DHAİşkence
İşkence - Sputnik Türkiye, 1920, 01.06.2022
© DHA
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Konya'da Rezidansta işkence sanıkları hakkında ikinci iddianame hazırlandı. Sanıklar Demet A'ya işkence davasında 41 yıl hapis istemiyle yargılanacak. İşkencenin kanıtları ise savcının talebi üzerine incelenen cep telefonlarından çıktı.
Konya Selçuklu'da rezidansta işkence davasının sanıkları hakkında 41 yıl hapis cezası istendi.
Olay, 8 Nisan'da Kosova Mahallesi'ndeki rezidansta meydana geldi. Demet A., isimli kadın, eski sevgilisi Murat Demirci'nin nişanlısı Sara Demir ve arkadaşı Tuğba Demirci'nin işkencesine maruz kaldı.
Demet A'ya cinsel saldırı tehdidinde bulunulduğu ve paspas sopasıyla dövüldüğü ortaya çıktı. Demet A. mahkemedeki ifadesinde, "Sara'nın ayaklarını öpmemi istediler. Ben de ayaklarını öpüp, özür diledim. Bu anları da ikisi cep telefonu kameralarıyla kaydetti. Sara, 'Bıçakla boynuna imzamı atacağım' diyerek boynumu çizdi" dedi.

Polise yanlış şifre verdiler

Demet A.'nın duruşmadaki ifadesinin ardından soruşturma savcısı, Murat Demirci, nişanlısı Sara Demir ve arkadaşı Tuğba Demirci'ye ait cep telefonlarının incelenmesini istedi.
İddianamede, Siber Suçlarla Mücadele Şubesi'ne gönderilen cep telefonlarında yapılan incelemede, cezaevindeki sanıklardan alınan cep telefonlarının şifrelerinin yanlış çıktığı, böylelikle cep telefonlarının kilitlenip açılamaz hale geldiği belirlendi.

Deliller telefonda çıktı

İncelemeye alınan cep telefonlarından Tuğba Demirci'ye ait telefon içerisinde; 1 adet eğilmiş vaziyette olan çekpas sapı fotoğrafı, telefondan 'Masal' diye kayıtlı kişiye "Saçını kestim, elbisesini kestim. İki kız dövdük, üçüncü kıza gidiyoruz. İkisinin de saçını kestim, yüzünde sigara söndürdük" mesajı gönderdiği tespit edildi.

Savcı, şüphelilere inanmadı

Savcı iddianamesinde sanıkların benzer eylemleri Merve K. isimli kadına yönelik de gerçekleştirdiğini belirtti. Şüphelilerin ifadelerinin suçtan kaçmaya yönelik olduğunu belirten savcı iddianamesinde, telefon inceleme raporunun ve doktor raporunun mağduru doğruladığını kaydetti.

Savcı sanıklar hakkında 41'er yıl hapis istemiyle iddianame hazırladı. İddianame Konya 9’uncu Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi. İlk duruşma 2 Ağustos'ta yapılacak.
Zanlılar, 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma', 'haberleşmenin gizliliğini ihlal etmek', 'hakaret', 'özel hayatın gizliliğini ihlal etmek', 'kasten yaralama', 'cebir tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma', 'mala zarar verme', 'birden fazla kişi tarafından silahla yağma' suçlarından yargılanıyor.

Son tespitler üzerine haklarında önceden 36'şar yıl hapis istenen zanlıların 41 yıl hapsi istendi. İddianame Konya 9’uncu Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi.
Demet A, 8 Nisan'da işkence gördüğü iddiasıyla şikayetçi olmuş, sanıklar gözaltına alınmalarının ardından serbest bırakılmıştı. Merve K. isimli kadın da benzer suçlamayla şikayetçi olunca sanıklar tutuklanmıştı. Sanıklar, Merve K'ya işkence davasında da 36 yıl hapis istemiyle yargılanıyor.
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