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Rüşvet iddiasıyla gözaltına alınmıştı: Çan Belediye Başkanı, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı
Rüşvet iddiasıyla gözaltına alınmıştı: Çan Belediye Başkanı, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı
Rüşvet ve irtikap iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan Çanakkale Çan Belediye Başkanı Bülent Öz, çıkarıldığı mahkemece adli kontrol... 01.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-01T04:12+0300
2022-06-01T04:12+0300
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çanakkale
rüşvet
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gözaltı
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serbest bırakma
adli kontrol şartıyla serbest
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Çan Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Ö.E. adlı kişinin şikayeti üzerine belediyeden ihale alan firma sahiplerinden rüşvet alındığı ve irtikap suçu işlendiği iddiasıyla başlatılan soruşturma kapsamında dün sabah gözaltına alınan Belediye Başkanı Bülent Öz ve ikisi belediye çalışanı 3 kişi, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.Belediye İnsan Kaynakları Müdürü Ş.U. ve Belediye Mali Hizmetler Müdürü A.Y. savcılıktaki sorgularının ardından salıverildi.Başkan Öz ile firma çalışanı R.A ise çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.Bülent Öz, adliye çıkışında yaptığı konuşmada, "Gecenin bu saatine kadar burada bizleri bekleyen tüm hemşerilerime çok çok teşekkür ediyorum. Herkesten Allah razı olsun. İşin sonunda üzerimize atılı mesnetsiz iddialar çürümüştür. Masumiyetimiz bu saat itibariyle burada kanıtlanmıştır" dedi.OlayÇan Belediye Başkanı Bülent Öz ile Belediye İnsan Kaynakları Müdürü Ş.U. ve Belediye Mali Hizmetler Müdürü A.Y. ile firma çalışanı R.A, Çan Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince düzenlenen operasyonla gözaltına alınmış, soruşturma kapsamında adreslerinde bulunamayan 3 kişi için arama çalışması başlatılmıştı.
https://tr.sputniknews.com/20220531/canakkalede-rusvet-operasyonu-can-belediye-baskani-bulent-oz-gozaltinda-1056837409.html
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çan, çanakkale, rüşvet, belediye, gözaltı, serbest, serbest bırakma, adli kontrol şartıyla serbest

Rüşvet iddiasıyla gözaltına alınmıştı: Çan Belediye Başkanı, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

04:12 01.06.2022
© AAÇan Belediye Başkanı Bülent Öz
Çan Belediye Başkanı Bülent Öz - Sputnik Türkiye, 1920, 01.06.2022
© AA
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Rüşvet ve irtikap iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan Çanakkale Çan Belediye Başkanı Bülent Öz, çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Çan Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Ö.E. adlı kişinin şikayeti üzerine belediyeden ihale alan firma sahiplerinden rüşvet alındığı ve irtikap suçu işlendiği iddiasıyla başlatılan soruşturma kapsamında dün sabah gözaltına alınan Belediye Başkanı Bülent Öz ve ikisi belediye çalışanı 3 kişi, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Belediye İnsan Kaynakları Müdürü Ş.U. ve Belediye Mali Hizmetler Müdürü A.Y. savcılıktaki sorgularının ardından salıverildi.
Başkan Öz ile firma çalışanı R.A ise çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Bülent Öz, adliye çıkışında yaptığı konuşmada, "Gecenin bu saatine kadar burada bizleri bekleyen tüm hemşerilerime çok çok teşekkür ediyorum. Herkesten Allah razı olsun. İşin sonunda üzerimize atılı mesnetsiz iddialar çürümüştür. Masumiyetimiz bu saat itibariyle burada kanıtlanmıştır" dedi.

Olay

Çan Belediye Başkanı Bülent Öz ile Belediye İnsan Kaynakları Müdürü Ş.U. ve Belediye Mali Hizmetler Müdürü A.Y. ile firma çalışanı R.A, Çan Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince düzenlenen operasyonla gözaltına alınmış, soruşturma kapsamında adreslerinde bulunamayan 3 kişi için arama çalışması başlatılmıştı.
Çan Belediye Başkanı Bülent Öz - Sputnik Türkiye, 1920, 31.05.2022
TÜRKİYE
Çanakkale'de rüşvet operasyonu: Çan Belediye Başkanı Bülent Öz gözaltında
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