https://tr.sputniknews.com/20220601/rusya-kuzey-kutbundaki-askeri-birliklerini-artiracak-1056885682.html

Rusya, Kuzey Kutbu’ndaki askeri birliklerini artıracak

Rusya, Kuzey Kutbu’ndaki askeri birliklerini artıracak

Rusya Kuzey Filosu Komutanı Aleksandr Moiseyev, filo komutasının kıyı birlikleri grubundaki asker sayısını artırmayı ve birlikleri modern silahlarla donatmayı... 01.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-01T15:28+0300

2022-06-01T15:28+0300

2022-06-01T15:29+0300

savunma

rusya kuzey filosu

rusya

asker

arktik

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/102870/99/1028709946_0:132:2500:1538_1920x0_80_0_0_3b7973a8c20a527178098953cbdc31fc.jpg

Basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Moiseyev, Rusya Kuzey Filosu’nun kıyı birlikleri grubundaki asker sayısını artırmayı ve birlikleri modern silahlarla donatmayı planladığını söyledi.Moiseyev, “Planlarda kıyı birlikleri grubunun muharebe imkanlarının artırılması, bunun için asker sayısının ve kalitesinin aşamalar halinde artırılması, ayrıca modern ve yeni silah, teçhizat ve araçlarla donatılması öngörülüyor” diye konuştu.Bu yılın sonuna kadar Kuzey Filosu'na 530 adet modern silah biriminin tedarik edilmesi gerektiğini, ‘sonuç olarak yılsonuna kadar (toplam silahlarda) yeni silah payının yüzde 63.5'e ulaşacağını vurgulayan Moiseyev, “Kuzey Filosu'nun önemli bir kaynağı yeni silah ve askeri teçhizat türlerinin, savaş gemilerinin, denizaltılarının ile deniz silahlarının testlerinde kullanılıyor” ifadelerini kullandı.Yılın sonuna kadar yapılacak testler çerçevesinde 19 deneme atışının yapılacağına dikkat çeken komutan, “En yeni ‘Knyaz Oleg’ ve ‘Novosibirsk’ nükleer denizaltılarının Kuzey Filosu'ndan Pasifik Filosuna geçişi için hazırlanması da bir o kadar önemli görev” vurgusunu yaptı.

https://tr.sputniknews.com/20220531/global-times-nato-cikarlar-fuarina-donustu-1056858664.html

rusya

arktik

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

rusya kuzey filosu, rusya, asker, arktik