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Rusya, Kuzey Kutbu’ndaki askeri birliklerini artıracak
Rusya, Kuzey Kutbu’ndaki askeri birliklerini artıracak
Rusya Kuzey Filosu Komutanı Aleksandr Moiseyev, filo komutasının kıyı birlikleri grubundaki asker sayısını artırmayı ve birlikleri modern silahlarla donatmayı... 01.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-01T15:28+0300
2022-06-01T15:29+0300
savunma
rusya kuzey filosu
rusya
asker
arktik
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Basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Moiseyev, Rusya Kuzey Filosu’nun kıyı birlikleri grubundaki asker sayısını artırmayı ve birlikleri modern silahlarla donatmayı planladığını söyledi.Moiseyev, “Planlarda kıyı birlikleri grubunun muharebe imkanlarının artırılması, bunun için asker sayısının ve kalitesinin aşamalar halinde artırılması, ayrıca modern ve yeni silah, teçhizat ve araçlarla donatılması öngörülüyor” diye konuştu.Bu yılın sonuna kadar Kuzey Filosu'na 530 adet modern silah biriminin tedarik edilmesi gerektiğini, ‘sonuç olarak yılsonuna kadar (toplam silahlarda) yeni silah payının yüzde 63.5'e ulaşacağını vurgulayan Moiseyev, “Kuzey Filosu'nun önemli bir kaynağı yeni silah ve askeri teçhizat türlerinin, savaş gemilerinin, denizaltılarının ile deniz silahlarının testlerinde kullanılıyor” ifadelerini kullandı.Yılın sonuna kadar yapılacak testler çerçevesinde 19 deneme atışının yapılacağına dikkat çeken komutan, “En yeni ‘Knyaz Oleg’ ve ‘Novosibirsk’ nükleer denizaltılarının Kuzey Filosu'ndan Pasifik Filosuna geçişi için hazırlanması da bir o kadar önemli görev” vurgusunu yaptı.
https://tr.sputniknews.com/20220531/global-times-nato-cikarlar-fuarina-donustu-1056858664.html
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rusya kuzey filosu, rusya, asker, arktik

Rusya, Kuzey Kutbu’ndaki askeri birliklerini artıracak

15:28 01.06.2022 (güncellendi: 15:29 01.06.2022)
© Sputnik / Russian Navy / Fotoğraf bankasına girRusya Kuzey Filosu
Rusya Kuzey Filosu - Sputnik Türkiye, 1920, 01.06.2022
© Sputnik / Russian Navy
/
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Rusya Kuzey Filosu Komutanı Aleksandr Moiseyev, filo komutasının kıyı birlikleri grubundaki asker sayısını artırmayı ve birlikleri modern silahlarla donatmayı planladığını duyurdu.
Basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Moiseyev, Rusya Kuzey Filosu’nun kıyı birlikleri grubundaki asker sayısını artırmayı ve birlikleri modern silahlarla donatmayı planladığını söyledi.
Moiseyev, “Planlarda kıyı birlikleri grubunun muharebe imkanlarının artırılması, bunun için asker sayısının ve kalitesinin aşamalar halinde artırılması, ayrıca modern ve yeni silah, teçhizat ve araçlarla donatılması öngörülüyor” diye konuştu.
Bu yılın sonuna kadar Kuzey Filosu'na 530 adet modern silah biriminin tedarik edilmesi gerektiğini, ‘sonuç olarak yılsonuna kadar (toplam silahlarda) yeni silah payının yüzde 63.5'e ulaşacağını vurgulayan Moiseyev, “Kuzey Filosu'nun önemli bir kaynağı yeni silah ve askeri teçhizat türlerinin, savaş gemilerinin, denizaltılarının ile deniz silahlarının testlerinde kullanılıyor” ifadelerini kullandı.
Yılın sonuna kadar yapılacak testler çerçevesinde 19 deneme atışının yapılacağına dikkat çeken komutan, “En yeni ‘Knyaz Oleg’ ve ‘Novosibirsk’ nükleer denizaltılarının Kuzey Filosu'ndan Pasifik Filosuna geçişi için hazırlanması da bir o kadar önemli görev” vurgusunu yaptı.
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