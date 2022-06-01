https://tr.sputniknews.com/20220601/rusya-ukraynali-militanlar-rus-birliklerinin-ilerleyisini-kimyasal-maddelerle-durdurmaya-calisti-1056896746.html

Rusya: Ukraynalı militanlar, Rus birliklerinin ilerleyişini kimyasal maddelerle durdurmaya çalıştı

Rusya: Ukraynalı militanlar, Rus birliklerinin ilerleyişini kimyasal maddelerle durdurmaya çalıştı

Rusya Savunma Bakanlığı Savunma Yönetimi Ulusal Merkezi Başkanı Tümgeneral Mihail Mizintsev, Ukraynalı militanların Severodonetsk'teki Azot Fabrikası... 01.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-01T22:21+0300

2022-06-01T22:21+0300

2022-06-01T22:22+0300

ukrayna krizi

rusya savunma bakanlığı

mihail mizintsev

rusya savunma bakanlığı ulusal kontrol merkezi başkanı mihail mizintsev

donetsk

donetsk halk milisleri idaresi

donetsk halk cumhuriyeti

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/1f/1056858589_0:65:599:402_1920x0_80_0_0_1ca7889de5697a9e554c8132c15ec381.jpg

Tümgeneral Mizintsev, “31 Mayıs 2022'de Moskova saatiyle 19:00 civarında, Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin 79. Hava İndirme Tugayının geri çekilen birlikleri, Rus Silahlı Kuvvetleri ve Donetsk Halk Cumhuriyeti birliklerinin ilerleyişini kimyasal bir bölge oluşturarak durdurmak amacıyla, Severodonetsk’teki ‘Azot’ fabrikasında zehirli bir kimyasal madde içeren (nitrik asit) bir konteyneri havaya uçurdu” dedi.Mizintsev, patlamanın ardından Kremennaya ve Rubejnoye yerleşimlerine doğru ilerleyen yaklaşık 1 km yükseklikte zehirli bir turuncu bulutun oluştuğunu kaydetti.‘Kiev rejimi, Rusya’yı Amerikan füze sistemleriyle bombalamayı planlıyor’Tümgeneral Mizintsev, Ukraynalı aşırı milliyetçilerin Sumi bölgesindeki Şostka kentinde Rusya topraklarını bombalamak için Amerikan yapımı uzun menzilli füze sistemlerini konuşlandırmaya planladıklarını söyledi.Mizintsev, “Yakın gelecekte ABD'den uzun menzilli füze sistemlerinin Şostka’ya getirilmesi bekleniyor, bu sistemler yardımıyla Ukraynalı militanlar, Ukrayna Güvenlik Servisi’nin (SBU) emriyle kentin konut bölgelerinden Rusya’nın sınır bölgesini bombalamayı planlıyor” diye konuştu.Ukraynalı neo-Nazilerin bu şekilde Rus ordusunu ateşe karşılık vermeye kışkırtmayı ve ardından onları sivil altyapıya ayrım gözetmeksizin saldırmak ve Ukraynalı sivil nüfusu yok etmekle suçlamayı umduklarını vurgulayan Mizintsev, “Bu provokasyon sırasında Kiev makamlarının talimatı üzerine Ukraynalı ve yabancı gazetecilerin ‘şehirde Ruslar tarafından sivillerin öldürüldüğü’ iddiasıyla Batılı haber ajansları tarafından geniş biçimde yayınlanacak sahte fotoğraf ve video içerikleri hazırlamaları için kullanılması planlanıyor” ifadelerini kullandı.Rus komutan, Sumi bölgesindeki bu ‘insanlık dışı provokasyonun’ hazırlandığı bilgisinin yakalanan telsiz görüşmelerinden öğrenildiğini sözlerine ekledi.

donetsk

donetsk halk cumhuriyeti

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

rusya savunma bakanlığı, mihail mizintsev, rusya savunma bakanlığı ulusal kontrol merkezi başkanı mihail mizintsev, donetsk, donetsk halk milisleri idaresi, donetsk halk cumhuriyeti