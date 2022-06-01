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Rusya Yüksek Mahkemesi Kırım Tatar Taburu’nu terör örgütü olarak tanıdı
Rusya Yüksek Mahkemesi Kırım Tatar Taburu’nu terör örgütü olarak tanıdı
Rusya Yüksek Mahkemesi, Kırım Tatar Numan Çelebicihan Taburu’nu terör örgütü olarak tanıdı ve ülkedeki faaliyetlerini yasakladı. 01.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-01T19:36+0300
2022-06-01T19:38+0300
dünya
rusya
rusya yüksek mahkemesi
terör
terör örgütü
kırım tatar numan çelebicihan taburu
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Rusya Yüksek Mahkemesi basın dairesinden yapılan açıklamada, mahkemenin Rusya Başsavcılığı’nın bu yöndeki talebini karşılayarak Kırım Tatar Numan Çelebicihan Taburu’nu terör örgütü olarak tanıdığı ve ülkedeki faaliyetlerini yasakladığı ifade edildi.Rusya Başsavcılığı ise söz konusu ‘taburun 2015 yılında Kırım’ın gıda, enerji, su ablukası ve benzeri ablukalar amacıyla kurulduğu belirtilerek şöyle denildi:Yasadışı silahlı oluşuma Rusya vatandaşlarının da aktif bir şekilde alındığına dikkat çekilen açıklamada, “Bir terör örgütünün faaliyetlerinin organizasyonu veya örgüte katılım için federal mevzuatta ömür boyu hapis cezasına kadar varan cezai sorumluluk öngörülüyor” vurgusu yapıldı.
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rusya, rusya yüksek mahkemesi, terör, terör örgütü, kırım tatar numan çelebicihan taburu

Rusya Yüksek Mahkemesi Kırım Tatar Taburu’nu terör örgütü olarak tanıdı

19:36 01.06.2022 (güncellendi: 19:38 01.06.2022)
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Rusya Yüksek Mahkemesi, Kırım Tatar Numan Çelebicihan Taburu’nu terör örgütü olarak tanıdı ve ülkedeki faaliyetlerini yasakladı.
Rusya Yüksek Mahkemesi basın dairesinden yapılan açıklamada, mahkemenin Rusya Başsavcılığı’nın bu yöndeki talebini karşılayarak Kırım Tatar Numan Çelebicihan Taburu’nu terör örgütü olarak tanıdığı ve ülkedeki faaliyetlerini yasakladığı ifade edildi.
Rusya Başsavcılığı ise söz konusu ‘taburun 2015 yılında Kırım’ın gıda, enerji, su ablukası ve benzeri ablukalar amacıyla kurulduğu belirtilerek şöyle denildi:
“Taburun kurulmasında, faaliyetleri aşırıcı olarak kabul edilen 2016’dan bu yana Rusya’da yasaklı olan Kırım Tatar Meclisinin başkanları Mustafa Cemilev ile Rıfat Çubarov yer aldı. Tabur, bağımsız bir silahlı oluşum olarak kuruldu, hafif silahlar, bombaatarlar, insansız hava araçları (İHA), otomobiller vb. Ile donanmış durumda. Numan Çelebicihan Taburu’nun (BNÇ) kurulmasının amaçları, Rusya Federasyonu'nun toprak bütünlüğünü ihlal etmek, başlıca görevlerinden biri ise Kırım Cumhuriyeti'ni silah gücüyle ele geçirmektir.”
Yasadışı silahlı oluşuma Rusya vatandaşlarının da aktif bir şekilde alındığına dikkat çekilen açıklamada, “Bir terör örgütünün faaliyetlerinin organizasyonu veya örgüte katılım için federal mevzuatta ömür boyu hapis cezasına kadar varan cezai sorumluluk öngörülüyor” vurgusu yapıldı.
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