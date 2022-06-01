https://tr.sputniknews.com/20220601/rusya-yuksek-mahkemesi-kirim-tatar-taburunu-teror-orgutu-olarak-tanidi-1056893218.html

Rusya Yüksek Mahkemesi Kırım Tatar Taburu’nu terör örgütü olarak tanıdı

Rusya Yüksek Mahkemesi Kırım Tatar Taburu’nu terör örgütü olarak tanıdı

Rusya Yüksek Mahkemesi, Kırım Tatar Numan Çelebicihan Taburu’nu terör örgütü olarak tanıdı ve ülkedeki faaliyetlerini yasakladı. 01.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-01T19:36+0300

2022-06-01T19:36+0300

2022-06-01T19:38+0300

dünya

rusya

rusya yüksek mahkemesi

terör

terör örgütü

kırım tatar numan çelebicihan taburu

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Rusya Yüksek Mahkemesi basın dairesinden yapılan açıklamada, mahkemenin Rusya Başsavcılığı’nın bu yöndeki talebini karşılayarak Kırım Tatar Numan Çelebicihan Taburu’nu terör örgütü olarak tanıdığı ve ülkedeki faaliyetlerini yasakladığı ifade edildi.Rusya Başsavcılığı ise söz konusu ‘taburun 2015 yılında Kırım’ın gıda, enerji, su ablukası ve benzeri ablukalar amacıyla kurulduğu belirtilerek şöyle denildi:Yasadışı silahlı oluşuma Rusya vatandaşlarının da aktif bir şekilde alındığına dikkat çekilen açıklamada, “Bir terör örgütünün faaliyetlerinin organizasyonu veya örgüte katılım için federal mevzuatta ömür boyu hapis cezasına kadar varan cezai sorumluluk öngörülüyor” vurgusu yapıldı.

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