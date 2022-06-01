https://tr.sputniknews.com/20220601/sahte-akaryakit-fisi-basip-sattilar-7-gozalti-1056871376.html

Sahte akaryakıt fişi basıp sattılar: 7 gözaltı

Sahte akaryakıt fişi basıp sattılar: 7 gözaltı

Kocaeli merkezli Antalya ve Tekirdağ'da düzenlenen operasyonlarda, sahte akaryakıt otomasyon fişi basıp sattığı öne sürülen 7 kişi gözaltına alındı. 1 milyon... 01.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-01T09:44+0300

2022-06-01T09:44+0300

2022-06-01T09:44+0300

türkiye

sahte

akaryakıt

dolandırıcılık

kocaeli

polis

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Sahte akaryakıt otomasyon fişi basıp sattığı belirlenen bazı şüpheliler takibe alındı.Şüphelilerin, başta Kocaeli olmak üzere 11 ilde ticari araç sürücülerine sahte fiş gönderdiği tespit edildi.Kocaeli, Antalya ve Tekirdağ'da düzenlenen operasyonlarda 7 kişi gözaltına alındı.1 milyon 720 bin lira tutarındaki 2 bin 576 adet sahte fiş ele geçirildi. Aramalarda fiş basımında kullanılan yazıcılar, suça konu ajandalar ve doküman ele geçirildi.

https://tr.sputniknews.com/20220530/3-ilde-sahte-polis-ve-savci-operasyonu-1056803056.html

türkiye

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sahte, akaryakıt, dolandırıcılık, kocaeli, polis