https://tr.sputniknews.com/20220601/sahte-akaryakit-fisi-basip-sattilar-7-gozalti-1056871376.html
Sahte akaryakıt fişi basıp sattılar: 7 gözaltı
Sahte akaryakıt fişi basıp sattılar: 7 gözaltı
Kocaeli merkezli Antalya ve Tekirdağ'da düzenlenen operasyonlarda, sahte akaryakıt otomasyon fişi basıp sattığı öne sürülen 7 kişi gözaltına alındı. 1 milyon... 01.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-01T09:44+0300
2022-06-01T09:44+0300
2022-06-01T09:44+0300
türkiye
sahte
akaryakıt
dolandırıcılık
kocaeli
polis
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Sahte akaryakıt otomasyon fişi basıp sattığı belirlenen bazı şüpheliler takibe alındı.Şüphelilerin, başta Kocaeli olmak üzere 11 ilde ticari araç sürücülerine sahte fiş gönderdiği tespit edildi.Kocaeli, Antalya ve Tekirdağ'da düzenlenen operasyonlarda 7 kişi gözaltına alındı.1 milyon 720 bin lira tutarındaki 2 bin 576 adet sahte fiş ele geçirildi. Aramalarda fiş basımında kullanılan yazıcılar, suça konu ajandalar ve doküman ele geçirildi.
https://tr.sputniknews.com/20220530/3-ilde-sahte-polis-ve-savci-operasyonu-1056803056.html
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sahte, akaryakıt, dolandırıcılık, kocaeli, polis
Sahte akaryakıt fişi basıp sattılar: 7 gözaltı
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Kocaeli merkezli Antalya ve Tekirdağ'da düzenlenen operasyonlarda, sahte akaryakıt otomasyon fişi basıp sattığı öne sürülen 7 kişi gözaltına alındı. 1 milyon 720 bin lira tutarındaki 2 bin 576 sahte akaryakıt fişi ele geçirildi.
Sahte akaryakıt otomasyon fişi basıp sattığı belirlenen bazı şüpheliler takibe alındı.
Şüphelilerin, başta Kocaeli olmak üzere 11 ilde ticari araç sürücülerine sahte fiş gönderdiği tespit edildi.
Kocaeli, Antalya ve Tekirdağ'da düzenlenen operasyonlarda 7 kişi gözaltına alındı.
1 milyon 720 bin lira tutarındaki 2 bin 576 adet sahte fiş ele geçirildi. Aramalarda fiş basımında kullanılan yazıcılar, suça konu ajandalar ve doküman ele geçirildi.