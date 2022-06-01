'Savunma harcamaları Almanya'yı askeri sıçramaya götürüyor, böyle giderse 3. büyük askeri güç olur'

“Almanya’nın özellikle Rusya ve Çin’de çok ciddi yatırımları vardı. Zaten ABD'nin çıkışı, Almanya’daki üretim maliyetlerini yükseltti. Askeri yatırımlarla bunu dengeleyebilirler mi, bu ciddi bir sorun. Çok ciddi bir ekonomik darbe ile karşı karşıyalar. Bunun işaretlerini savunma harcamalarıyla giderecek gibi görünüyorlar. Reel ücretler düştü, bu sosyal barışın zaman içinde sarsılmaya başlayacağına işarettir. Ama üretimle ilgili bir başka yüzü var, işgücü maliyetleri düşüyor. Bu sefer de pazarlar kapanıyor. Rusya ve Çin çok önemli iki pazar. Önceki gün Mısır ile Siemens tarihinin en büyük iş bağlantısını sağladı, 8 milyar euroyu aşkın demiryolları bağlantısını üstlendi. Bu arada Scholz, Senegal’de pazar aramaya başladı. Bu bir adım sonrasına bakmamızı da gerektiriyor. Peki, buğdayı ne yapacaksınız? Gıda sorunu önemli, özellikle yoksulları, alt gelir gruplarını vuruyor. Bu sosyal barışın tehlikeye düşmesi demektir. Böyle giderse ve AB bir yıkıma giderse, Yeşiller’in bütün yöneticileri uluslararası mahkemelerde yargılanacak. Olaf Scholz’un yardımcısı Robert Habeck, Baerbock 'Biz Medeleine Albright'ın omuzlarında yükseliyoruz' demişti. Aynı şekilde sert, çok acımasız. 'Irak’ta 1.5 milyon ölü değerdi' demişti. Robert Habeck de ‘Tamam 100 bin kişi ölür. Ama biz bu ablukayı kaldıramayız’ diyor. Oysa Moskova diyordu ki, ‘Biz ablukayı kaldırırız, ancak siz bizim üzerimizdeki yaptırımları da kaldırın. Bizim buğdayımızı da çıkarabilelim’. Buna hiç değinmeden Robert Habeck skandal bir açıklama yaparak 100 bin kişiyi de riske atarız, bu yaptırımlardan vazgeçmeyiz dedi. Böyle sertlik polita izleyenlerden biri Cem Özdemir, Tarım Bakanı. Avrupa böyle bir gericilik tanımamıştı, şimdi tanımış olduk. Ana akım medyada hava yavaş yavaş değişiyor. Çünkü açlık ve Avrupa sosyal mücadelelerin büyük doğum yerlerindendir. Avrupa’da dün ve önceki gün unutulan bir şey yaşanmaya başladı. Fransa ve Belçika’da grevler başladı. Henüz büyük değiller, bugün devam ediyor. İnsanlar sosyal hizmet sorunlarıyla ilgili dışarıya çıkıyorlar. Bir yerden sonra bu sosyal barışı devam ettiremezler. Bu işin sonu kötü. Scholz’un bu ayak sürümesini birçok şeye bağlayabiliriz. Ama onun sosyal demokratlığına veya insan severliğine bağlayamayız. Avrupa’nın hegemon sermayesi Alman sermayesi ayak diremeye başladı. 'Bu iş bize doğru sıçramaya başlarsa, üretim yapamaz hale geliriz'. Şu anda bile büyük enerji şirketleri dev kazançlar elde ettiler. Onlarla ilgili vergiler konuşuluyor. İtalya ve İngiltere topa giriyor. Ama burada kimya, makine imalat sanayi ve bunlarla bağlantılı endüstri kollarında enerji girdileri nedeniyle üretim tıkanmaları yaşanabilir. Onun için Oskar Lafontaine, ‘Amerika bizim endüstriyi vuruyor’ dedi.”