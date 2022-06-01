https://tr.sputniknews.com/20220601/stoltenberg-turkiye-finlandiya-ve-isvec-yetkililerinin-brukselde-gorusecegini-acikladi-1056891514.html

Stoltenberg, Finlandiya ve İsveç yetkililerinin Türkiye ile Brüksel'de görüşeceğini açıkladı

Stoltenberg, Finlandiya ve İsveç yetkililerinin Türkiye ile Brüksel'de görüşeceğini açıkladı

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, Finlandiya ve İsveç’in NATO üyeliği konusunda Türkiye’nin kaygılarının giderilmesi için üç ülkenin yetkilileriyle Brüksel’de... 01.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-01T18:24+0300

2022-06-01T18:24+0300

2022-06-01T18:46+0300

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Stoltenberg, Türkiye'nin önemli bir NATO ortağı olduğunu ve tüm NATO üyelerinin Türkiye'nin PKK tehdidi dahil kaygılarını görüşmek üzere masaya oturmaya hazır olduğunu söyledi.NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, Washington'da ABD Dışişleri Bakanı Blinken ile görüşmesi sonrası ortak basın toplantısında konuştu."Ortaklarımızın güvenlik endişelerine büyük önem veriyoruz" diyen NATO Genel Sekreteri, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yakın iletişim halinde olduklarını vurguladı."Türkiye, İsveç ve Finlandiya'dan üst düzey yetkililerle önümüzdeki günlerde Brüksel'de bir araya geleceğiz" diyen Stoltenberg, "Ortak bir yol bulacağımıza inanıyoruz" diye konuştu.ABD Dışişleri Bakanı Anthony Blinken ise “Türkiye'nin endişeleri, Finlandiya ve İsveç tarafından NATO'nun desteğiyle çözülecektir” dedi.

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nato, türkiye, isveç, finlandiya, jens stoltenberg