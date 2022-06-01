https://tr.sputniknews.com/20220601/stoltenberg-turkiye-finlandiya-ve-isvec-yetkililerinin-brukselde-gorusecegini-acikladi-1056891514.html
Stoltenberg, Finlandiya ve İsveç yetkililerinin Türkiye ile Brüksel'de görüşeceğini açıkladı
Stoltenberg, Finlandiya ve İsveç yetkililerinin Türkiye ile Brüksel'de görüşeceğini açıkladı
NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, Finlandiya ve İsveç’in NATO üyeliği konusunda Türkiye’nin kaygılarının giderilmesi için üç ülkenin yetkilileriyle Brüksel’de... 01.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-01T18:24+0300
2022-06-01T18:24+0300
2022-06-01T18:46+0300
dünya
nato
türkiye
isveç
finlandiya
jens stoltenberg
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Stoltenberg, Türkiye'nin önemli bir NATO ortağı olduğunu ve tüm NATO üyelerinin Türkiye'nin PKK tehdidi dahil kaygılarını görüşmek üzere masaya oturmaya hazır olduğunu söyledi.NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, Washington'da ABD Dışişleri Bakanı Blinken ile görüşmesi sonrası ortak basın toplantısında konuştu."Ortaklarımızın güvenlik endişelerine büyük önem veriyoruz" diyen NATO Genel Sekreteri, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yakın iletişim halinde olduklarını vurguladı."Türkiye, İsveç ve Finlandiya'dan üst düzey yetkililerle önümüzdeki günlerde Brüksel'de bir araya geleceğiz" diyen Stoltenberg, "Ortak bir yol bulacağımıza inanıyoruz" diye konuştu.ABD Dışişleri Bakanı Anthony Blinken ise “Türkiye'nin endişeleri, Finlandiya ve İsveç tarafından NATO'nun desteğiyle çözülecektir” dedi.
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nato, türkiye, isveç, finlandiya, jens stoltenberg
Stoltenberg, Finlandiya ve İsveç yetkililerinin Türkiye ile Brüksel'de görüşeceğini açıkladı
18:24 01.06.2022 (güncellendi: 18:46 01.06.2022) Abone ol
NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, Finlandiya ve İsveç’in NATO üyeliği konusunda Türkiye’nin kaygılarının giderilmesi için üç ülkenin yetkilileriyle Brüksel’de görüşeceğini açıkladı.
Stoltenberg, Türkiye'nin önemli bir NATO ortağı olduğunu ve tüm NATO üyelerinin Türkiye'nin PKK tehdidi dahil kaygılarını görüşmek üzere masaya oturmaya hazır olduğunu söyledi.
NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, Washington'da ABD Dışişleri Bakanı Blinken ile görüşmesi sonrası ortak basın toplantısında konuştu.
"Ortaklarımızın güvenlik endişelerine büyük önem veriyoruz" diyen NATO Genel Sekreteri, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yakın iletişim halinde olduklarını vurguladı.
"Türkiye, İsveç ve Finlandiya'dan üst düzey yetkililerle önümüzdeki günlerde Brüksel'de bir araya geleceğiz" diyen Stoltenberg, "Ortak bir yol bulacağımıza inanıyoruz" diye konuştu.
ABD Dışişleri Bakanı Anthony Blinken ise “Türkiye'nin endişeleri, Finlandiya ve İsveç tarafından NATO'nun desteğiyle çözülecektir” dedi.