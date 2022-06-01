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https://tr.sputniknews.com/20220601/tanju-bilgic-almanyanin-ulkemizi-karalama-kampanyasina-katilmasi-kabul-edilemez-1056894239.html
Tanju Bilgiç: Almanya’nın ülkemizi karalama kampanyasına katılması kabul edilemez
Tanju Bilgiç: Almanya’nın ülkemizi karalama kampanyasına katılması kabul edilemez
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Büyükelçi Tanju Bilgiç, "Almanya’nın Yunanistan’ın provokasyon tuzağına düşerek ülkemizi karalama kampanyasına katılması kabul... 01.06.2022, Sputnik Türkiye
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Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Bilgiç Almanya tarafından yapılan açıklama hakkındaki soruya verdiği yanıtta "Almanya Federal Cumhuriyeti Şansölyeliği tarafından yapılan ülkemiz aleyhindeki mesnetsiz açıklamaları kuvvetle kınıyor ve reddediyoruz" dedi.Bakanlık, 'Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Büyükelçi Tanju Bilgiç’in Almanya Federal Cumhuriyeti Şansölyeliği Tarafından Yapılan Açıklama Hakkındaki Soruya Cevabı' başlıklı bir basın açıklaması yayınladı.Açıklamada şu ifadeler yer aldı:
almanya
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tanju bilgiç, almanya, yunanistan

Tanju Bilgiç: Almanya’nın ülkemizi karalama kampanyasına katılması kabul edilemez

20:16 01.06.2022 (güncellendi: 20:19 01.06.2022)
© Fotoğraf : Dışişleri BakanlığıDışişleri Bakanlığı Sözcüsü Büyükelçi Sayın Tanju Bilgiç
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Büyükelçi Sayın Tanju Bilgiç - Sputnik Türkiye, 1920, 01.06.2022
© Fotoğraf : Dışişleri Bakanlığı
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Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Büyükelçi Tanju Bilgiç, "Almanya’nın Yunanistan’ın provokasyon tuzağına düşerek ülkemizi karalama kampanyasına katılması kabul edilemez" açıklamasında bulundu.
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Bilgiç Almanya tarafından yapılan açıklama hakkındaki soruya verdiği yanıtta "Almanya Federal Cumhuriyeti Şansölyeliği tarafından yapılan ülkemiz aleyhindeki mesnetsiz açıklamaları kuvvetle kınıyor ve reddediyoruz" dedi.
Bakanlık, 'Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Büyükelçi Tanju Bilgiç’in Almanya Federal Cumhuriyeti Şansölyeliği Tarafından Yapılan Açıklama Hakkındaki Soruya Cevabı' başlıklı bir basın açıklaması yayınladı.
Açıklamada şu ifadeler yer aldı:
"Almanya Federal Cumhuriyeti Şansölyeliği tarafından yapılan ülkemiz aleyhindeki mesnetsiz açıklamaları kuvvetle kınıyor ve reddediyoruz.
Almanya’nın Yunanistan’ın provokasyon tuzağına düşerek ülkemizi karalama kampanyasına katılması kabul edilemez.
Yunanistan’ın NATO Müttefikliğini hiçe sayarak ülkemizin hava sahasını ihlal etmesine, ülkemiz hava sahası ile uluslararası hava sahasında uçaklarımızı taciz etmesine karşı egemenliğimizi savunmaya devam edeceğiz.
Yunanistan, dünyada karasularından daha geniş hava sahası iddiasında bulunan tek ülkedir. Bu hukuk dışı iddiaya dayanarak 6-10 mil içerisindeki uluslararası hava sahasında yapılan uçuşları “Yunanistan hava sahasının ihlali” olarak nitelendirmek en hafif tabiriyle aymazlıktır.
Komşusunun egemenliğini, bölgesel güvenlik ve istikrarı tehdit eden bir aktör varsa o da Yunanistan’dır. Nitekim Yunanistan, 1923 Lozan ve 1947 Paris Barış Antlaşmaları hilafına ülkemize yakın adaları silahlandırmaktadır.
Ayrıca, Ege’deki karasularını ülkemizin yaşamsal çıkarları ve seyrüsefer serbestisi hilafına tek taraflı olarak 6 deniz milinin ötesine genişletebileceği yönündeki hukuka ve hakkaniyete aykırı tutumunu sürdürmektedir.
Türkiye’nin kimsenin toprağında gözü yoktur. Ancak, uluslararası antlaşmaların silahsızlandırılmaya dair son derece açık hükümlerinin Yunanistan tarafından alenen ihlal edilerek halkımızın güvenliğinin tehdit edilmesine göz yummamız da beklenmemelidir.
Almanya’dan müttefiklik ruhuna uygun olmayan tarafgir açıklamalar yapmak yerine, Yunanistan’ı uluslararası antlaşmalara uygun davranmaya davet etmesini bekliyoruz."
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