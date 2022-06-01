https://tr.sputniknews.com/20220601/tanju-bilgic-almanyanin-ulkemizi-karalama-kampanyasina-katilmasi-kabul-edilemez-1056894239.html

Tanju Bilgiç: Almanya’nın ülkemizi karalama kampanyasına katılması kabul edilemez

Tanju Bilgiç: Almanya’nın ülkemizi karalama kampanyasına katılması kabul edilemez

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Büyükelçi Tanju Bilgiç, "Almanya’nın Yunanistan’ın provokasyon tuzağına düşerek ülkemizi karalama kampanyasına katılması kabul... 01.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-01T20:16+0300

2022-06-01T20:16+0300

2022-06-01T20:19+0300

tanju bilgiç

almanya

türkiye

yunanistan

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Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Bilgiç Almanya tarafından yapılan açıklama hakkındaki soruya verdiği yanıtta "Almanya Federal Cumhuriyeti Şansölyeliği tarafından yapılan ülkemiz aleyhindeki mesnetsiz açıklamaları kuvvetle kınıyor ve reddediyoruz" dedi.Bakanlık, 'Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Büyükelçi Tanju Bilgiç’in Almanya Federal Cumhuriyeti Şansölyeliği Tarafından Yapılan Açıklama Hakkındaki Soruya Cevabı' başlıklı bir basın açıklaması yayınladı.Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

almanya

türkiye

yunanistan

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tanju bilgiç, almanya, yunanistan