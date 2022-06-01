https://tr.sputniknews.com/20220601/tarim-ve-orman-bakanligi-toprak-mahsulleri-ofisi-un-regulasyonuna-devam-edecek-1056894115.html

Tarım ve Orman Bakanlığı: Toprak Mahsulleri Ofisi un regülasyonuna devam edecek

Tarım ve Orman Bakanlığı: Toprak Mahsulleri Ofisi un regülasyonuna devam edecek

Tarım ve Orman Bakanlığı, fırınlara ve ekmek üreticilerine belirli bir fiyattan un satışı yapacağını taahhüt eden un fabrikalarına TMO tarafından uygun fiyatla... 01.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-01T20:12+0300

2022-06-01T20:12+0300

2022-06-01T20:12+0300

türkiye

tarım ve orman bakanlığı

toprak mahsulleri ofisi (tmo)

un

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Tarım ve Orman Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından un fiyatlarında aşırı fiyat artış beklentilerinin oluştuğu yönünde spekülasyonlar yapıldığının gözlenmesi üzerine konuya ilişkin açıklama yapıldı.TMO aracılığıyla geçen yıl un regülasyon çalışmasıyla unun uygun fiyatlarla fırıncı esnafına ulaşması sağlandığı hatırlatılan açıklamada, "Ülkemiz buğday üretimi 2022 yılında hava koşullarının da olumlu gitmesiyle geçen yılın yüzde 10.5 üzerinde 19.5 milyon ton, toplam hububat üretiminin de geçen yılında geçen yılın yüzde 15.7 üzerinde 36.9 milyon ton olması beklenmektedir. Buğday ve arpa hasadı lokal olarak başlamış olup hasat edilen yerlerde verimin geçen yılın üzerinde olduğu müşahede edilmektedir" değerlendirilmesi yapıldı.Ancak gelinen noktada buğday hasadının yapıldığı Haziran-Ağustos dönemi için piyasada un fiyatlarında aşırı fiyat artış beklentilerinin oluştuğu yönünde spekülasyonlar yapıldığının gözlendiğine dikkati çekilerek şunlar kaydedildi:

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tarım ve orman bakanlığı, toprak mahsulleri ofisi (tmo), un