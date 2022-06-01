https://tr.sputniknews.com/20220601/testler-tsirkon-hipersonik-fuzenin-hazir-oldugunu-teyit-etti-1056891263.html
Testler, Tsirkon hipersonik füzenin hazır olduğunu teyit etti
Testler, Tsirkon hipersonik füzenin hazır olduğunu teyit etti
Rusya Kuzey Filosu Komutanı Aleksandr Moiseyev, Tsirkon hipersonik füze deneme sürecinin tamamlandığını, bu yeni tip füzenin hizmete hazır olduğunu belirtti. 01.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-01T18:18+0300
2022-06-01T18:18+0300
2022-06-01T18:18+0300
savunma
tsirkon
hipersonik füze
rusya
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Aleksandr Moiseyev, bugünkü basın toplantısında, “Amiral Gorşkov firkateyni, Tsirkon hipersonik füze deneme döngüsünü başarıyla tamamlayarak hem taşıyıcının hem de yeni silahın hizmete hazır olduğunu teyit etti” ifadesini kullandı.Firkateynin en son 28 Mayıs’ta başarılı bir test gerçekleştirdiğini söyleyen Filo Komutanı, Barents Denizi’nden fırlatılan Tsirkon’un Beyaz Denizi’nde 1000 kilometre mesafede bulunan hedefi vurduğunu kaydetti.Füzenin bu yılın sonuna kadar Kuzey Filo’ya ait Amiral Golovko firkateynine teslim edilmesi gerektiğini dile getiren Moiseyev, bu firkateynin Tsirkon hipersonik füzeyle donatılan ilk gemi olacağını kaydetti.
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tsirkon, hipersonik füze, rusya
Testler, Tsirkon hipersonik füzenin hazır olduğunu teyit etti
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Rusya Kuzey Filosu Komutanı Aleksandr Moiseyev, Tsirkon hipersonik füze deneme sürecinin tamamlandığını, bu yeni tip füzenin hizmete hazır olduğunu belirtti.
Aleksandr Moiseyev, bugünkü basın toplantısında, “Amiral Gorşkov firkateyni, Tsirkon hipersonik füze deneme döngüsünü başarıyla tamamlayarak hem taşıyıcının hem de yeni silahın hizmete hazır olduğunu teyit etti” ifadesini kullandı.
Firkateynin en son 28 Mayıs’ta başarılı bir test gerçekleştirdiğini söyleyen Filo Komutanı, Barents Denizi’nden fırlatılan Tsirkon’un Beyaz Denizi’nde 1000 kilometre mesafede bulunan hedefi vurduğunu kaydetti.
Füzenin bu yılın sonuna kadar Kuzey Filo’ya ait Amiral Golovko firkateynine teslim edilmesi gerektiğini dile getiren Moiseyev, bu firkateynin Tsirkon hipersonik füzeyle donatılan ilk gemi olacağını kaydetti.