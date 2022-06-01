https://tr.sputniknews.com/20220601/testler-tsirkon-hipersonik-fuzenin-hazir-oldugunu-teyit-etti-1056891263.html

Testler, Tsirkon hipersonik füzenin hazır olduğunu teyit etti

Testler, Tsirkon hipersonik füzenin hazır olduğunu teyit etti

Rusya Kuzey Filosu Komutanı Aleksandr Moiseyev, Tsirkon hipersonik füze deneme sürecinin tamamlandığını, bu yeni tip füzenin hizmete hazır olduğunu belirtti. 01.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-01T18:18+0300

2022-06-01T18:18+0300

2022-06-01T18:18+0300

savunma

tsirkon

hipersonik füze

rusya

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Aleksandr Moiseyev, bugünkü basın toplantısında, “Amiral Gorşkov firkateyni, Tsirkon hipersonik füze deneme döngüsünü başarıyla tamamlayarak hem taşıyıcının hem de yeni silahın hizmete hazır olduğunu teyit etti” ifadesini kullandı.Firkateynin en son 28 Mayıs’ta başarılı bir test gerçekleştirdiğini söyleyen Filo Komutanı, Barents Denizi’nden fırlatılan Tsirkon’un Beyaz Denizi’nde 1000 kilometre mesafede bulunan hedefi vurduğunu kaydetti.Füzenin bu yılın sonuna kadar Kuzey Filo’ya ait Amiral Golovko firkateynine teslim edilmesi gerektiğini dile getiren Moiseyev, bu firkateynin Tsirkon hipersonik füzeyle donatılan ilk gemi olacağını kaydetti.

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tsirkon, hipersonik füze, rusya