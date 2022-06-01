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THY bir ülkeye daha uçuş başlattı
THY bir ülkeye daha uçuş başlattı
Türk Hava Yolları (THY), bugünden itibaren Güney Sudan'ın başkenti Cuba'ya sefer başlattı. 01.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-01T15:28+0300
2022-06-01T15:28+0300
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THY Basın Müşavirliğinden yapılan açıklamaya göre, şirket uçuş ağını genişletmeye devam ediyor. Afrika'yı dünyada en fazla noktaya bağlayan THY, yeni uçuş noktası Cuba ile bu kıtada sefer düzenlediği destinasyon sayısını 62'ye çıkardı.Bayrak taşıyıcı marka Boeing B737-8 tipi uçaklarla icra edilecek Cuba seferleri, pazartesi, çarşamba ve cuma olmak üzere haftada 3 gün gerçekleştirilecek.THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, hat açılışı dolayısıyla Cuba Uluslararası Havalimanı'nda düzenlenen törende, her geçen gün artan endüstriyel yatırımlar sayesinde orta ve uzun vadede Afrika'nın dünya turizmi ve ticareti için öneminin artacağına inandıklarını belirtti.Bu kapsamda Türk Hava Yolları olarak Güney Sudan'ın başkenti Cuba uçuşlarına başlamaktan büyük mutluluk duyduklarını dile getiren Ekşi, "Gelişen pazar ve artan talepler ile Afrika'yı dünyaya bağlamaya devam edeceğiz." ifadesini kullandı.Cuba seferleriyle uçuş gerçekleştirdiği ülke sayısını 129'a, destinasyon sayısını da 338'e çıkaran THY, yeni destinasyonlarla misafirlerine sınırsız bağlantı imkanı sunarken aynı zamanda kalitesi ve hizmetini de dünyanın dört bir tarafına taşımaya devam ediyor.
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güney sudan
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THY bir ülkeye daha uçuş başlattı

15:28 01.06.2022
© Fotoğraf : Türk Hava YollarıTHY Kabin Memurları
THY Kabin Memurları - Sputnik Türkiye, 1920, 01.06.2022
© Fotoğraf : Türk Hava Yolları
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Türk Hava Yolları (THY), bugünden itibaren Güney Sudan'ın başkenti Cuba'ya sefer başlattı.
THY Basın Müşavirliğinden yapılan açıklamaya göre, şirket uçuş ağını genişletmeye devam ediyor. Afrika'yı dünyada en fazla noktaya bağlayan THY, yeni uçuş noktası Cuba ile bu kıtada sefer düzenlediği destinasyon sayısını 62'ye çıkardı.
Bayrak taşıyıcı marka Boeing B737-8 tipi uçaklarla icra edilecek Cuba seferleri, pazartesi, çarşamba ve cuma olmak üzere haftada 3 gün gerçekleştirilecek.
THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, hat açılışı dolayısıyla Cuba Uluslararası Havalimanı'nda düzenlenen törende, her geçen gün artan endüstriyel yatırımlar sayesinde orta ve uzun vadede Afrika'nın dünya turizmi ve ticareti için öneminin artacağına inandıklarını belirtti.
Bu kapsamda Türk Hava Yolları olarak Güney Sudan'ın başkenti Cuba uçuşlarına başlamaktan büyük mutluluk duyduklarını dile getiren Ekşi, "Gelişen pazar ve artan talepler ile Afrika'yı dünyaya bağlamaya devam edeceğiz." ifadesini kullandı.
Cuba seferleriyle uçuş gerçekleştirdiği ülke sayısını 129'a, destinasyon sayısını da 338'e çıkaran THY, yeni destinasyonlarla misafirlerine sınırsız bağlantı imkanı sunarken aynı zamanda kalitesi ve hizmetini de dünyanın dört bir tarafına taşımaya devam ediyor.
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