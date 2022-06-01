Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
YAŞAM
Türkiye ve dünyadan ilgi çekici yaşam haberleri, toplumsal olaylar, güncel araştırmalar, fotoğraf ve video galerileri.
https://tr.sputniknews.com/20220601/ucaklardan-hoslanan-kadin-bir-gun-boeing-737-ile-evlenmek-istiyor-erkekler-beni-havalara-ucuramadi-1056881896.html
Uçaklardan hoşlanan kadın, bir gün Boeing 737 ile evlenmek istiyor: Erkekler beni havalara uçuramadı
Uçaklardan hoşlanan kadın, bir gün Boeing 737 ile evlenmek istiyor: Erkekler beni havalara uçuramadı
Almanya'da yaşayan bir kadın, uçaklara karşı cinsel bir ilgi duyduğunu belirterek bir gün bir Boeing 737 maketi ile evlenmek istediğini söyledi. 01.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-01T13:54+0300
2022-06-01T13:57+0300
yaşam
uçak
tren
aşk
boeing 737
almanya
evlilik
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/15/1054909818_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_4194be943bcaa6c51b5842fabe050a28.jpg
Yolcu uçağı Boeing 737'yi erkek arkadaşı olarak gören 23 yaşındaki Sarah Rodo, 50'ye yakın Boeing maketine sahip. Almanya'da bu tip bir evliliğe yasal olarak izin verilmese de Sarah, bir gün 'Boeing Dicki' ile evlenmek istiyor. Cinsel eğilimini hareketsiz objelere duydukları cinsel ve romaktik ilgi olarak tanımlanan 'objectum seksüel' olarak açıklayan kadın, daha önce erkeklerle olan ilişkilerinin onu havalara uçuramadığını belirtiyor.'Daha önce de bir trene aşıktım'Sarah, daha önce de bir trene aşık olduğunu ekliyor ve erkek arkadaşı Boeing Dicki hakkında şunları söylüyor:
https://tr.sputniknews.com/20220109/40-yillik-iliskinin-ardindan-abdli-kadin-pembe-rengiyle-evlendi--1052546358.html
almanya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/15/1054909818_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_3e8d7499c74f370c86b1b59b63392070.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
uçak, tren, aşk, boeing 737, almanya, evlilik

Uçaklardan hoşlanan kadın, bir gün Boeing 737 ile evlenmek istiyor: Erkekler beni havalara uçuramadı

13:54 01.06.2022 (güncellendi: 13:57 01.06.2022)
© REUTERS / ALY SONGBoeing 737
Boeing 737 - Sputnik Türkiye, 1920, 01.06.2022
© REUTERS / ALY SONG
Abone olTelegram
Almanya'da yaşayan bir kadın, uçaklara karşı cinsel bir ilgi duyduğunu belirterek bir gün bir Boeing 737 maketi ile evlenmek istediğini söyledi.
Yolcu uçağı Boeing 737'yi erkek arkadaşı olarak gören 23 yaşındaki Sarah Rodo, 50'ye yakın Boeing maketine sahip.
Almanya'da bu tip bir evliliğe yasal olarak izin verilmese de Sarah, bir gün 'Boeing Dicki' ile evlenmek istiyor.
Cinsel eğilimini hareketsiz objelere duydukları cinsel ve romaktik ilgi olarak tanımlanan 'objectum seksüel' olarak açıklayan kadın, daha önce erkeklerle olan ilişkilerinin onu havalara uçuramadığını belirtiyor.

'Daha önce de bir trene aşıktım'

Sarah, daha önce de bir trene aşık olduğunu ekliyor ve erkek arkadaşı Boeing Dicki hakkında şunları söylüyor:
"Onunla ilgili her şeye aşığım, özellikle yüzüne, kanatlarına ve motoruna. Bunlar bana çok seksi geliyor. Bazı insanlar duyduğum bu aşkı anlamıyor. Ancak cinsel eğilimim konusunda açıldığım arkadaşlarım bunu oldukça iyi karşıladı ve beni desteklediler."
Pembe çiçek - Sputnik Türkiye, 1920, 09.01.2022
YAŞAM
'40 yıllık ilişkinin' ardından: ABD'li kadın, pembe rengiyle 'evlendi'
9 Ocak, 12:26
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала