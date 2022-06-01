https://tr.sputniknews.com/20220601/ucaklardan-hoslanan-kadin-bir-gun-boeing-737-ile-evlenmek-istiyor-erkekler-beni-havalara-ucuramadi-1056881896.html

Uçaklardan hoşlanan kadın, bir gün Boeing 737 ile evlenmek istiyor: Erkekler beni havalara uçuramadı

Uçaklardan hoşlanan kadın, bir gün Boeing 737 ile evlenmek istiyor: Erkekler beni havalara uçuramadı

Almanya'da yaşayan bir kadın, uçaklara karşı cinsel bir ilgi duyduğunu belirterek bir gün bir Boeing 737 maketi ile evlenmek istediğini söyledi. 01.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-01T13:54+0300

2022-06-01T13:54+0300

2022-06-01T13:57+0300

yaşam

uçak

tren

aşk

boeing 737

almanya

evlilik

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Yolcu uçağı Boeing 737'yi erkek arkadaşı olarak gören 23 yaşındaki Sarah Rodo, 50'ye yakın Boeing maketine sahip. Almanya'da bu tip bir evliliğe yasal olarak izin verilmese de Sarah, bir gün 'Boeing Dicki' ile evlenmek istiyor. Cinsel eğilimini hareketsiz objelere duydukları cinsel ve romaktik ilgi olarak tanımlanan 'objectum seksüel' olarak açıklayan kadın, daha önce erkeklerle olan ilişkilerinin onu havalara uçuramadığını belirtiyor.'Daha önce de bir trene aşıktım'Sarah, daha önce de bir trene aşık olduğunu ekliyor ve erkek arkadaşı Boeing Dicki hakkında şunları söylüyor:

https://tr.sputniknews.com/20220109/40-yillik-iliskinin-ardindan-abdli-kadin-pembe-rengiyle-evlendi--1052546358.html

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uçak, tren, aşk, boeing 737, almanya, evlilik