https://tr.sputniknews.com/20220601/ucaklardan-hoslanan-kadin-bir-gun-boeing-737-ile-evlenmek-istiyor-erkekler-beni-havalara-ucuramadi-1056881896.html
Uçaklardan hoşlanan kadın, bir gün Boeing 737 ile evlenmek istiyor: Erkekler beni havalara uçuramadı
Uçaklardan hoşlanan kadın, bir gün Boeing 737 ile evlenmek istiyor: Erkekler beni havalara uçuramadı
Almanya'da yaşayan bir kadın, uçaklara karşı cinsel bir ilgi duyduğunu belirterek bir gün bir Boeing 737 maketi ile evlenmek istediğini söyledi. 01.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-01T13:54+0300
2022-06-01T13:54+0300
2022-06-01T13:57+0300
yaşam
uçak
tren
aşk
boeing 737
almanya
evlilik
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Yolcu uçağı Boeing 737'yi erkek arkadaşı olarak gören 23 yaşındaki Sarah Rodo, 50'ye yakın Boeing maketine sahip. Almanya'da bu tip bir evliliğe yasal olarak izin verilmese de Sarah, bir gün 'Boeing Dicki' ile evlenmek istiyor. Cinsel eğilimini hareketsiz objelere duydukları cinsel ve romaktik ilgi olarak tanımlanan 'objectum seksüel' olarak açıklayan kadın, daha önce erkeklerle olan ilişkilerinin onu havalara uçuramadığını belirtiyor.'Daha önce de bir trene aşıktım'Sarah, daha önce de bir trene aşık olduğunu ekliyor ve erkek arkadaşı Boeing Dicki hakkında şunları söylüyor:
https://tr.sputniknews.com/20220109/40-yillik-iliskinin-ardindan-abdli-kadin-pembe-rengiyle-evlendi--1052546358.html
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uçak, tren, aşk, boeing 737, almanya, evlilik
Uçaklardan hoşlanan kadın, bir gün Boeing 737 ile evlenmek istiyor: Erkekler beni havalara uçuramadı
13:54 01.06.2022 (güncellendi: 13:57 01.06.2022) Abone ol
Almanya'da yaşayan bir kadın, uçaklara karşı cinsel bir ilgi duyduğunu belirterek bir gün bir Boeing 737 maketi ile evlenmek istediğini söyledi.
Yolcu uçağı Boeing 737'yi erkek arkadaşı olarak gören 23 yaşındaki Sarah Rodo, 50'ye yakın Boeing maketine sahip.
Almanya'da bu tip bir evliliğe yasal olarak izin verilmese de Sarah, bir gün 'Boeing Dicki' ile evlenmek istiyor.
Cinsel eğilimini hareketsiz objelere duydukları cinsel ve romaktik ilgi olarak tanımlanan 'objectum seksüel' olarak açıklayan kadın, daha önce erkeklerle olan ilişkilerinin onu havalara uçuramadığını belirtiyor.
'Daha önce de bir trene aşıktım'
Sarah, daha önce de bir trene aşık olduğunu ekliyor ve erkek arkadaşı Boeing Dicki hakkında şunları söylüyor:
"Onunla ilgili her şeye aşığım, özellikle yüzüne, kanatlarına ve motoruna. Bunlar bana çok seksi geliyor. Bazı insanlar duyduğum bu aşkı anlamıyor. Ancak cinsel eğilimim konusunda açıldığım arkadaşlarım bunu oldukça iyi karşıladı ve beni desteklediler."