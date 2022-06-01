https://tr.sputniknews.com/20220601/yargitay-kadir-sekere-verilen-cezayi-fazla-buldu-1056870277.html

Yargıtay, Kadir Şeker'e verilen cezayı fazla buldu

Yargıtay, Kadir Şeker'e verilen cezayı fazla buldu

Konya'da Kadir Şeker, sevgilisini darp eden bir kişiyi engellemek isterken öldürdüğü için 12 yıl 6 ay hapis cezası aldı. Yargıtay, temyiz incelemesinde cezayı... 01.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-01T08:09+0300

2022-06-01T08:09+0300

2022-06-01T08:09+0300

türkiye

kadir şeker

yargıtay

tahliye

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Konya'da, sevgilisi Ayşe Dırla'yı darp ettiğini düşündüğü Özgür Duran'ı engellemek isterken Duran'ı öldürdüğü gerekçesiyle 12 yıl 6 ay hapis cezası alan Kadir Şeker'in yargılandığı dosyayla ilgili temyiz incelemesi tamamlandı. Yargıtay, Şeker'e verilen cezayı fazla buldu. Sabah'ın haberine göre, Yargıtay 1. Ceza Dairesi, yerel mahkemece verilen kararı bozarak, tahrik hükümlerinin Kadir Şeker lehine azami derecede uygulanmasına hükmetti. Kararda, maktul Duran'ın Kadir Şeker'e sinkaflı küfürler etmesi, üzerine yürüyerek tekme tokat vurması ve boğazını sıkarak yaralamasına dikkat çekildi. Yerel mahkeme, Yargıtay'ın bozma kararına uyarsa ve ilk kararındaki gibi Şeker'in cezasında iyi hâl indirimi uyguladığında verilen ceza 10 yıla düşecek. Şeker'in avukatı İsa Atakan Şahin, Kadir Şeker'e tahliye yolunun açıldığı kanaatinde olduklarını söyledi.

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kadir şeker, yargıtay, tahliye