https://tr.sputniknews.com/20220601/yeni-konut-modelinde-arsalar-kura-ile-verilecek-1056869433.html

Yeni konut modelinde arsalar kura ile verilecek

Yeni konut modelinde arsalar kura ile verilecek

TÜFE’nin üstünde kira artışı yapan ev sahiplerine ceza uygulanacağını açıklayan Bakan Murat Kurum, 81 ilde evi olmayan vatandaşların kira öder gibi konut... 01.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-01T06:51+0300

2022-06-01T06:51+0300

2022-06-01T07:31+0300

türkiye

konut

kiralık

ev

arsa

murat kurum

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/08/1048714264_0:7:1995:1129_1920x0_80_0_0_98ddd0509f3a2bda0442b1ed23e50402.png

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, TÜFE'nin üstünde kira artışı yapan ev sahiplerine cezalar uygulanacağını söyledi. Fahiş kira artışından mağdur olan vatandaşların, Borçlar Kanunu’na göre mahkemeye başvurabileceğini de belirten Bakan Kurum, 81 ilde evi olmayan vatandaşların kira öder gibi konut sahibi olabileceği projenin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından ağustos ayında duyurulacağını açıkladı. Bakan Kurum, bugün başlayıp 7 Haziran’a kadar devam edecek olan Türkiye Çevre Haftası dolayısıyla bir araya geldiği medya kuruluşlarının Ankara Temsilcilerine gündemdeki konularla ilgili açıklamalarda bulundu. Kurum konu başlıklarıyla şunları söyledi:Kuralar noter huzurundaİhtiyaç olan tüm şehirlerde projeyi hayata geçireceğiz. Aynı, sosyal konut projesinde olduğu gibi alanları belirleyeceğiz. Bu alanlar üzerinden vatandaşlarımızın taleplerini alacağız. Şartlar koyacağız. Bu şartlar çerçevesinde, şartları uyan vatandaşlarımız başvuracaklar. Talep bizim belirlediğimiz sayı ve miktardan fazlaysa sosyal konutta olduğu gibi noter huzurunda kura çekeceğiz. Vatandaşlarımız satış ve devir kısıtlamasıyla arsa temin edecekler ve buralara ev yapabilecekler, ev sahibi olmalarına destek olmuş olacağız.Maliyete yüzde 60 destekHazine arazilerinin kendi evini yapmak isteyenlere satışına ilişkin proje üzerinde 2 aydır çalışıyoruz. Şehrin çeperindeki hazine mülkiyetindeki arazileri altyapısıyla birlikte hazırlayacağız, planlayacağız; buraları da evi olmayan vatandaşlarımızın ev sahibi olabilmeleri amacıyla satışa çıkaracağız. Pandemi sürecinde 'şehrin çeperinde tek katlı, az katlı ev yapayım' taleplerini gördük. Hem bu talepleri karşılamak hem de konut fiyatlarını arsa bedeliyle düşürebilmek amacıyla bunu yapacağız. Bu alanları vatandaşımızın uygun bedelle almasını temin edeceğiz. Bu sayede konut maliyetlerinde yüzde 50- 60'a varan bir desteği sağlamış olacağız.Konut kampanyası nasıl olacak, hazine arazileri hangi şartla verilecek?Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi'ye konuşan Bakan Kurum, düzenlemenin 8-10 gün içinde Meclis’e sunulacağını belirtti:“Kira artışlarını 1 yıllık TÜFE’ye göre yapmak zorundayız. Ama fahiş zam yapanlar var. Bu zamlar Borçlar Kanunu’na aykırıdır. Fahiş kira artışına maruz kalan vatandaşlarımız mahkemelere başvurmak zorundadır. Mahkemeler de Borçlar Kanunu’na göre karar vermek zorundadır. Kanuni oranların üzerinde zam yapıldığı şikâyetleri var. Vatandaşlarımız yüksek kira artışlarını bize bildirebilirler. Dört bakanlığımız ev sahiplerini ve kiracıları mutlu edecek şekilde çalışıyor. 1 hafta 10 gün içinde Sayın Cumhurbaşkanı’mız bu çalışmayı kamuoyuyla paylaşacak. Ardından da yasal düzenlemeyi Meclis’e sunup kanunlaştıracağız.”Bakan Kurum, maliyetler hakkında verdiği bilgide ise şu ifadeleri kullandı: “Bu projeleri evi olmayan dar gelirli vatandaşlar için yapacağız” diyen Kurum, “Maliyetleri birebir yansıtmayacağız. Sosyal konut kampanyasını 600-700 bin lira olarak başlatmayacağız. Konut alıcılarına destek vereceğiz" ifadelerini kullandı. “Hazine arazileri peşkeş çekiliyor” tartışmalarına da yanıt veren Kurum, "Alt gelir grubunda olan ve ev sahibi olmayan insanlarımıza Hazine arazilerini vermek peşkeş çekmekse evet biz vatandaşımıza Hazine arazilerini peşkeş çekiyoruz" dedi. Bakan Kurum, 'Hazine arazileri hangi şartlarla verilecek?' sorusunu da şöyle yanıtladı: “Hazine arazileri evi olmayan vatandaşlara verilecek. Arsayı aldığında evi yaptığı sürede resim, harç ve KDV muafiyeti gibi destekler vereceğiz. Hazine arazisini tahsis ederken belirli bir süre elden çıkarmama şartı koyacağız. TOKİ konutları da 5 yıl ve taksidi bitmeden devredilemiyor. Hazine arazilerini de belli bir süre devredemeyecekler. Buradaki amacımız alt gelir grubundakileri, evi olmayanları ev sahibi yapmaktır.”

türkiye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

konut, kiralık, ev, arsa, murat kurum