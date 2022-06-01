https://tr.sputniknews.com/20220601/yks-sinava-giris-yerleri-erisime-acildi-1056870588.html

YKS sınava giriş yerleri erişime açıldı

YKS sınava giriş yerleri erişime açıldı

Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından düzenlenecek Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı giriş belgeleri ÖSYM'nin internet sitesinden erişime açıldı. 01.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-01T09:17+0300

2022-06-01T09:17+0300

2022-06-01T09:17+0300

türkiye

yükseköğretim kurumları sınavı (yks)

sınav

ösym

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2022-Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na giriş belgeleri ÖSYM'nin internet sitesinden erişime açıldı.ÖSYM'den yapılan açıklamada, "18 Haziran 2022 tarihinde uygulanacak olan 2022-YKS 1. Oturum Temel Yeterlilik Testi (TYT), 19 Haziran 2022 tarihinde uygulanacak olan 2022-YKS 2. Oturum Alan Yeterlilik Testleri (AYT) ve 2022-YKS 3. Oturum Yabancı Dil Testi (YDT) adaylarının sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlanmıştır" ifdelerine yer verildi.YKS ne zaman?2022-YKS 1. Oturum (TYT) 18 Haziran 2022 tarihinde uygulanacak.2022-YKS 2. Oturum (AYT) 19 Haziran 2022 tarihinde uygulanacak.2022-YKS 3. Oturum (YDT) 19 Haziran 2022 tarihinde uygulanacak.Sonuçlar 20 Temmuz'da açıklanacakHaziran ayı içerisinde düzenlenecek üniversite sınavının sonuçları 20 Temmuz'da ÖSYM AİS üzerinden adayların erişimine açılacak.

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yükseköğretim kurumları sınavı (yks), sınav, ösym