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https://tr.sputniknews.com/20220601/yks-sinava-giris-yerleri-erisime-acildi-1056870588.html
YKS sınava giriş yerleri erişime açıldı
YKS sınava giriş yerleri erişime açıldı
Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından düzenlenecek Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı giriş belgeleri ÖSYM'nin internet sitesinden erişime açıldı. 01.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-01T09:17+0300
2022-06-01T09:17+0300
türkiye
yükseköğretim kurumları sınavı (yks)
sınav
ösym
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2022-Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na giriş belgeleri ÖSYM'nin internet sitesinden erişime açıldı.ÖSYM'den yapılan açıklamada, "18 Haziran 2022 tarihinde uygulanacak olan 2022-YKS 1. Oturum Temel Yeterlilik Testi (TYT), 19 Haziran 2022 tarihinde uygulanacak olan 2022-YKS 2. Oturum Alan Yeterlilik Testleri (AYT) ve 2022-YKS 3. Oturum Yabancı Dil Testi (YDT) adaylarının sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlanmıştır" ifdelerine yer verildi.YKS ne zaman?2022-YKS 1. Oturum (TYT) 18 Haziran 2022 tarihinde uygulanacak.2022-YKS 2. Oturum (AYT) 19 Haziran 2022 tarihinde uygulanacak.2022-YKS 3. Oturum (YDT) 19 Haziran 2022 tarihinde uygulanacak.Sonuçlar 20 Temmuz'da açıklanacakHaziran ayı içerisinde düzenlenecek üniversite sınavının sonuçları 20 Temmuz'da ÖSYM AİS üzerinden adayların erişimine açılacak.
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yükseköğretim kurumları sınavı (yks), sınav, ösym

YKS sınava giriş yerleri erişime açıldı

09:17 01.06.2022
© AAYKS
YKS - Sputnik Türkiye, 1920, 01.06.2022
© AA
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Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından düzenlenecek Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı giriş belgeleri ÖSYM'nin internet sitesinden erişime açıldı.
2022-Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na giriş belgeleri ÖSYM'nin internet sitesinden erişime açıldı.
ÖSYM'den yapılan açıklamada, "18 Haziran 2022 tarihinde uygulanacak olan 2022-YKS 1. Oturum Temel Yeterlilik Testi (TYT), 19 Haziran 2022 tarihinde uygulanacak olan 2022-YKS 2. Oturum Alan Yeterlilik Testleri (AYT) ve 2022-YKS 3. Oturum Yabancı Dil Testi (YDT) adaylarının sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlanmıştır" ifdelerine yer verildi.

YKS ne zaman?

2022-YKS 1. Oturum (TYT) 18 Haziran 2022 tarihinde uygulanacak.
2022-YKS 2. Oturum (AYT) 19 Haziran 2022 tarihinde uygulanacak.
2022-YKS 3. Oturum (YDT) 19 Haziran 2022 tarihinde uygulanacak.

Sonuçlar 20 Temmuz'da açıklanacak

Haziran ayı içerisinde düzenlenecek üniversite sınavının sonuçları 20 Temmuz'da ÖSYM AİS üzerinden adayların erişimine açılacak.
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