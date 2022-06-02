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23 büyükelçi 'merkez'e alındı
23 büyükelçi 'merkez'e alındı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla 23 büyükelçi 'merkez'e alındı. 25 ülkeye ise yeni büyükelçi ataması yapıldı. 02.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-02T07:23+0300
2022-06-02T07:23+0300
türkiye
büyükelçi
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan kararla 23 dış temsilcilikteki büyükelçiler merkeze alındı. 25 dış temsilciliğe ise yeni büyükelçi atandı.Ataması yapılan büyükelçiler şöyle:- BM Viyana Ofisine Levent Eler- Finlandiya Büyükelçiliğine Deniz Çakır- Bolivarcı Venezuela Büyükelçiliğine Ertan Yalçın- Macaristan Büyükelçiliğine Gülşen Karanis Ekşioğlu- Meksika Büyükelçiliğine İlhan Kemal Tuğ- Kuveyt Büyükelçiliğine Tuba Nur Sönmez- Kolombiya Büyükelçiliğine Beste Pehlivan Sun- Gürcistan Büyükelçiliğine Ali Kaan Orbay- Ekvator Büyükelçiliğine Makbule Başak Yalçın- Moritanya Büyükelçiliğine Akif Menevşe- El Salvador Büyükelçiliğine Gül Büyükerşen- Danimarka Büyükelçiliğine Uğur Kenan İpek- Arnavutluk Büyükelçiliğine Murat Ahmet Yörük
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büyükelçi, resmi gazete

23 büyükelçi 'merkez'e alındı

07:23 02.06.2022
© AACumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan - İmza
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan - İmza - Sputnik Türkiye, 1920, 02.06.2022
© AA
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla 23 büyükelçi 'merkez'e alındı. 25 ülkeye ise yeni büyükelçi ataması yapıldı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan kararla 23 dış temsilcilikteki büyükelçiler merkeze alındı. 25 dış temsilciliğe ise yeni büyükelçi atandı.
Ataması yapılan büyükelçiler şöyle:
- BM Viyana Ofisine Levent Eler
- Finlandiya Büyükelçiliğine Deniz Çakır
- Bolivarcı Venezuela Büyükelçiliğine Ertan Yalçın
- Macaristan Büyükelçiliğine Gülşen Karanis Ekşioğlu
- Meksika Büyükelçiliğine İlhan Kemal Tuğ
- Kuveyt Büyükelçiliğine Tuba Nur Sönmez
- Kolombiya Büyükelçiliğine Beste Pehlivan Sun
- Gürcistan Büyükelçiliğine Ali Kaan Orbay
- Ekvator Büyükelçiliğine Makbule Başak Yalçın
- Moritanya Büyükelçiliğine Akif Menevşe
- El Salvador Büyükelçiliğine Gül Büyükerşen
- Danimarka Büyükelçiliğine Uğur Kenan İpek
- Arnavutluk Büyükelçiliğine Murat Ahmet Yörük
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