https://tr.sputniknews.com/20220602/23-buyukelci-merkeze-alindi-1056904294.html

23 büyükelçi 'merkez'e alındı

23 büyükelçi 'merkez'e alındı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla 23 büyükelçi 'merkez'e alındı. 25 ülkeye ise yeni büyükelçi ataması yapıldı. 02.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-02T07:23+0300

2022-06-02T07:23+0300

2022-06-02T07:23+0300

türkiye

büyükelçi

resmi gazete

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan kararla 23 dış temsilcilikteki büyükelçiler merkeze alındı. 25 dış temsilciliğe ise yeni büyükelçi atandı.Ataması yapılan büyükelçiler şöyle:- BM Viyana Ofisine Levent Eler- Finlandiya Büyükelçiliğine Deniz Çakır- Bolivarcı Venezuela Büyükelçiliğine Ertan Yalçın- Macaristan Büyükelçiliğine Gülşen Karanis Ekşioğlu- Meksika Büyükelçiliğine İlhan Kemal Tuğ- Kuveyt Büyükelçiliğine Tuba Nur Sönmez- Kolombiya Büyükelçiliğine Beste Pehlivan Sun- Gürcistan Büyükelçiliğine Ali Kaan Orbay- Ekvator Büyükelçiliğine Makbule Başak Yalçın- Moritanya Büyükelçiliğine Akif Menevşe- El Salvador Büyükelçiliğine Gül Büyükerşen- Danimarka Büyükelçiliğine Uğur Kenan İpek- Arnavutluk Büyükelçiliğine Murat Ahmet Yörük

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büyükelçi, resmi gazete