4. Nükleer Santraller Fuarı ve 8. Nükleer Santraller Zirvesi başlıyor: Yeni iş birlikleri masada

"NPPES’de iki gün boyunca 4. nesil reaktörler başta olmak üzere nükleer enerji teknolojilerindeki en güncel gelişmeleri ve sanayicilerimizi bu hızla artan ivmeye nasıl entegre edeceğimizi konuşacağız. Bu yıl NPPES’deki önemli gündem başlıklarımızdan birini de gelecek 10 yılın gündeminde yer alacak küçük modüler reaktörler (SMR) ve mikro modüler reaktörler (MMR) oluşturacak. Ekonomik olduğu kadar fabrikada üretildikten sonra belirlenen sahada hızlıca monte edilebilen SMR’lerin diğer çevreci teknolojiler olan yenilenebilir enerji kaynaklarıyla hibrit modellerle de çalışabilmesi temiz enerji geçişinde kilit rol oynayacak bir teknoloji olduklarını ortaya koyuyor. Bu noktada Türk sanayicilerini bekleyen fırsatlar NPPES’de ikili iş görüşmeleri kapsamında da masaya yatırılacak. NSD olarak biz de SMR teknolojisi ve tedarik zincirinin yerli sanayimiz için oluşturacağı fırsatları, üzerinde çalışmakta olduğumuz hibrit modeller ve uluslararası iş birlikleriyle realize etmeyi planlıyoruz.”