https://tr.sputniknews.com/20220602/4-nukleer-santraller-fuari-ve-8-nukleer-santraller-zirvesi-basliyor-yeni-is-birlikleri-masada-1057029042.html
4. Nükleer Santraller Fuarı ve 8. Nükleer Santraller Zirvesi başlıyor: Yeni iş birlikleri masada
4. Nükleer Santraller Fuarı ve 8. Nükleer Santraller Zirvesi başlıyor: Yeni iş birlikleri masada
8-9 Haziran'da İstanbul'da gerçekleştirilecek olan 4. Nükleer Santraller Fuarı ve 8. Nükleer Santraller Zirvesi hakkında konuşan Ankara Sanayi Odası (ASO)... 02.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-02T11:56+0300
2022-06-02T11:56+0300
2022-06-06T11:58+0300
ekonomi
akkuyu
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akkuyu nükleer güç santrali (ngs)
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yenilenebilir enerji
sektör
fuar
enerji
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Ankara Sanayi Odası (ASO) ve Nükleer Sanayi Derneği (NSD) tarafından düzenlenen 4. Nükleer Santraller Fuarı ve 8. Nükleer Santraller Zirvesi (NPPES), 8-9 Haziran 2022 tarihlerinde Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın desteği ile İstanbul’da gerçekleşecek. NPPES’te bu yıl sürdürülebilir ekonomik büyümede ve karbon nötr hedefini yakalamada çözüm odağında duran nükleer enerjideki gelişmeler konuşulacak. Ayrıca, Türkiye’de ve dünyada, ekonomideki yeşil dönüşüm hedeflerine ulaşmak için nükleer enerjinin artan önemi ve enerjide dışa bağımlılığın azaltılmasında 4. nesil reaktörlerin rolü, NPPES'de masaya yatırılacak.Rusya ve İngiltere'den 3 kurumla iş birliğiEnerjide dışa bağımlılığın azaltılması için nükleer enerjinin şart olduğuna dikkat çeken Ankara Sanayi Odası (ASO) Başkanı Nurettin Özdebir, şu ifadeleri kullandı:Türk sanayicilerini bekleyen fırsatlar NPPES’de ikili iş görüşmeleri kapsamında masaya yatırılacakNükleer Sanayi Derneği (NSD) Başkanı Alikaan Çiftçi, dünyada sürdürülebilir enerji politikaları inşa etme girişimlerinin nükleer enerji gibi temiz teknolojilere ülkeleri yönelttiğine işaret ederek:Akkuyu Nükleer Güç Santrali’nin güncel durumu ve Türk firmalarını bekleyen fırsatlar gündemdeZirvede, iki gün boyunca nükleer enerji santrallerinin inşasındaki modern trend ve deneyimler, Akkuyu Nükleer Güç Santrali’nin güncel durumu ve Türk firmalarını bekleyen fırsatlar, SMR, MMR, nükleer enerjinin gelişme potansiyeli olan ülkeler gündeme taşınacak. Türk firmaları Akkuyu NGS’nin yanı sıra Afrika’dan Ortadoğu’ya kadar dünyanın birçok ülkesindeki projelerde yeni iş birlikleri için ilk adımı atacak.
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akkuyu, nükleer, akkuyu nükleer güç santrali (ngs), rusya, türkiye, yenilenebilir enerji, sektör, fuar, enerji, ankara sanayi odası (aso), nükleer sanayi derneği, 4. nükleer santraller fuarı ve 8. nükleer santraller zirvesi (nppes), nurettin özdebir, alikaan çiftçi
4. Nükleer Santraller Fuarı ve 8. Nükleer Santraller Zirvesi başlıyor: Yeni iş birlikleri masada
11:56 02.06.2022 (güncellendi: 11:58 06.06.2022) Abone ol
8-9 Haziran'da İstanbul'da gerçekleştirilecek olan 4. Nükleer Santraller Fuarı ve 8. Nükleer Santraller Zirvesi hakkında konuşan Ankara Sanayi Odası (ASO) Başkanı Nurettin Özdebir, "İngiltere ve Rusya’da nükleer alanında çalışan 3 önemli kurumla sanayicilerimizin önünü açacak iş birliği anlaşmaları imzalayacağız” dedi.
Ankara Sanayi Odası (ASO) ve Nükleer Sanayi Derneği (NSD) tarafından düzenlenen 4. Nükleer Santraller Fuarı ve 8. Nükleer Santraller Zirvesi (NPPES), 8-9 Haziran 2022 tarihlerinde Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın desteği ile İstanbul’da gerçekleşecek.
NPPES’te bu yıl sürdürülebilir ekonomik büyümede ve karbon nötr hedefini yakalamada çözüm odağında duran nükleer enerjideki gelişmeler konuşulacak. Ayrıca, Türkiye’de ve dünyada, ekonomideki yeşil dönüşüm hedeflerine ulaşmak için nükleer enerjinin artan önemi ve enerjide dışa bağımlılığın azaltılmasında 4. nesil reaktörlerin rolü, NPPES'de masaya yatırılacak.
Rusya ve İngiltere'den 3 kurumla iş birliği
Enerjide dışa bağımlılığın azaltılması için nükleer enerjinin şart olduğuna dikkat çeken Ankara Sanayi Odası (ASO) Başkanı Nurettin Özdebir, şu ifadeleri kullandı:
“Dünyanın gündeminde 4. nesil reaktörler yer alıyor. Türkiye, nükleer enerjide yeni nesil teknolojileri üreten ve ihraç eden konuma geçebilir. Bunun için kamu, sivil toplum, üniversite ve özel sektörün uyumlu birlikteliği şart. ASO Nükleer Sanayi Kümelenmesi - NÜKSAK ile bu alanda önemli bir birikim elde etti. Bu kapasitemizi geliştirmek için bu yıl NPPES’te İngiltere ve Rusya’da nükleer alanında çalışan önemli 3 kurumla sektörel bilgi birikiminin transferi ve iş birliği fırsatlarının önünün açılması için iş birliği anlaşmaları imzalayacağız. Yerli ve milli nükleer enerji teknolojisini üreten bir ülke olmak için bu iş birliklerinin çok önemli olacağına inanıyorum.”
Türk sanayicilerini bekleyen fırsatlar NPPES’de ikili iş görüşmeleri kapsamında masaya yatırılacak
Nükleer Sanayi Derneği (NSD) Başkanı Alikaan Çiftçi, dünyada sürdürülebilir enerji politikaları inşa etme girişimlerinin nükleer enerji gibi temiz teknolojilere ülkeleri yönelttiğine işaret ederek:
"NPPES’de iki gün boyunca 4. nesil reaktörler başta olmak üzere nükleer enerji teknolojilerindeki en güncel gelişmeleri ve sanayicilerimizi bu hızla artan ivmeye nasıl entegre edeceğimizi konuşacağız. Bu yıl NPPES’deki önemli gündem başlıklarımızdan birini de gelecek 10 yılın gündeminde yer alacak küçük modüler reaktörler (SMR) ve mikro modüler reaktörler (MMR) oluşturacak. Ekonomik olduğu kadar fabrikada üretildikten sonra belirlenen sahada hızlıca monte edilebilen SMR’lerin diğer çevreci teknolojiler olan yenilenebilir enerji kaynaklarıyla hibrit modellerle de çalışabilmesi temiz enerji geçişinde kilit rol oynayacak bir teknoloji olduklarını ortaya koyuyor. Bu noktada Türk sanayicilerini bekleyen fırsatlar NPPES’de ikili iş görüşmeleri kapsamında da masaya yatırılacak. NSD olarak biz de SMR teknolojisi ve tedarik zincirinin yerli sanayimiz için oluşturacağı fırsatları, üzerinde çalışmakta olduğumuz hibrit modeller ve uluslararası iş birlikleriyle realize etmeyi planlıyoruz.”
Akkuyu Nükleer Güç Santrali’nin güncel durumu ve Türk firmalarını bekleyen fırsatlar gündemde
Zirvede, iki gün boyunca nükleer enerji santrallerinin inşasındaki modern trend ve deneyimler, Akkuyu Nükleer Güç Santrali’nin güncel durumu ve Türk firmalarını bekleyen fırsatlar, SMR, MMR, nükleer enerjinin gelişme potansiyeli olan ülkeler gündeme taşınacak. Türk firmaları Akkuyu NGS’nin yanı sıra Afrika’dan Ortadoğu’ya kadar dünyanın birçok ülkesindeki projelerde yeni iş birlikleri için ilk adımı atacak.