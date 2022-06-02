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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://tr.sputniknews.com/20220602/aa-kuresel-gida-krizinin-cozumunde-istanbul-plani-hazir-1056911736.html
AA: Küresel gıda krizinin çözümünde 'İstanbul planı' hazır
AA: Küresel gıda krizinin çözümünde 'İstanbul planı' hazır
Ukrayna krizi nedeniyle ortaya çıkan küresel gıda krizinin çözümü için Türkiye'nin yürüttüğü yoğun diplomasi sonucu Birleşmiş Milletler çatısı altında yol... 02.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-02T12:45+0300
2022-06-02T12:45+0300
ukrayna krizi
rusya
vladimir putin
ukrayna
vladimir zelenskiy
gıda krizi
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Ukrayna krizi nedeniyle ortaya çıkan küresel gıda krizinin çözümü için Türkiye'nin yürüttüğü yoğun diplomasi sonucu Birleşmiş Milletler (BM) çatısı altında yol haritası hazırlandı.AA'nın aktardığına göre krizin başladığı günden bu yana barış için çok yönlü diplomasi yürüten Türkiye, küresel gıda tedariki sorununu çözmek için devreye girdi. Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Türkiye, Ukrayna'daki tahıl stoklarının güvenli şekilde küresel pazarlara ulaşmasını sağlamak amacıyla mekanizma oluşturmak için bir süredir diplomasi trafiği yürütüyor.Türkiye'nin Rusya, Ukrayna ve BM yetkilileri ile yürüttüğü müzakereler sonucunda 'tahıl koridoru'nun işleyişine ilişkin BM çatısı altında yol haritası hazırlandı.Önümüzdeki günlerde tüm tarafların İstanbul'da bir araya gelerek yol haritasının detaylarını ele alması bekleniyor.Komuta merkezinin de İstanbul'da kurulması planlanıyorBaşta bölgedeki deniz mayınlarının temizliği olmak üzere gemilerin güzergahı, sigortası, güvenliği, komuta merkezinde yer alacak görevliler gibi konular dörtlü toplantıda değerlendirilecek.Ukrayna ve Rusya'nın da olumlu yaklaştığı mekanizma ile Karadeniz'deki limanların çevresinde mayın temizliği yapılarak tahıl stokunun dış pazarlara güvenli şekilde ulaşması sağlanacak.Türkiye'nin, Rusya ve Ukrayna arasında arabuluculuğu ile BM'nin koordinasyonunda İstanbul'da kurulması planlanan merkez aracılığıyla Ukrayna ve Rusya'daki 20 milyon ton tahılın küresel pazarlara sunulması planlanıyor.Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin ve Zelenskiy ile "tahıl koridoru"nu görüşmüştüCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın geçtiğimiz günlerde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile yaptığı telefon görüşmelerinin önemli gündem maddelerinden biri de 'tahıl koridoru' oldu.Putin, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmesinde, Rusya'nın, Ukrayna limanlarından tahıl sevkiyatı da dahil olmak üzere Türkiye ile koordineli olarak engelsiz kargo sevkiyatını kolaylaştırmaya istekli olduğunu kaydetti.Cumhurbaşkanı Erdoğan da Zelenskiy ile görüşmesinde, Ukrayna tarım ürünlerinin deniz yoluyla ihracı için güvenli koridor oluşturulması projesine bilhassa önem atfettiğini belirtti.Erdoğan, taraflardan ve Birleşmiş Milletler yetkililerinden oluşacak Kontrol Merkezi'ne katılmaya ve merkeze İstanbul'da ev sahipliği yapmaya ilke olarak olumlu baktıklarını dile getirdi.Diplomatik kaynaklara göre, Putin ve Zelenskiy de 'tahıl koridoru' konusundaki iş birliğine olumlu bakıyor.
https://tr.sputniknews.com/20220527/putin-tarim-urunlerinin-arzindaki-gucluklerle-ilgili-suclamalar-asilsiz-1056749229.html
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rusya, vladimir putin, ukrayna, vladimir zelenskiy, gıda krizi

AA: Küresel gıda krizinin çözümünde 'İstanbul planı' hazır

12:45 02.06.2022
© REUTERS / Ilya NaymuşinTürkiye'nin Rusya'dan vergisiz buğday ithalatı
Türkiye'nin Rusya'dan vergisiz buğday ithalatı - Sputnik Türkiye, 1920, 02.06.2022
© REUTERS / Ilya Naymuşin
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Ukrayna krizi nedeniyle ortaya çıkan küresel gıda krizinin çözümü için Türkiye'nin yürüttüğü yoğun diplomasi sonucu Birleşmiş Milletler çatısı altında yol haritası hazırlandı.
Ukrayna krizi nedeniyle ortaya çıkan küresel gıda krizinin çözümü için Türkiye'nin yürüttüğü yoğun diplomasi sonucu Birleşmiş Milletler (BM) çatısı altında yol haritası hazırlandı.
AA'nın aktardığına göre krizin başladığı günden bu yana barış için çok yönlü diplomasi yürüten Türkiye, küresel gıda tedariki sorununu çözmek için devreye girdi. Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Türkiye, Ukrayna'daki tahıl stoklarının güvenli şekilde küresel pazarlara ulaşmasını sağlamak amacıyla mekanizma oluşturmak için bir süredir diplomasi trafiği yürütüyor.
Türkiye'nin Rusya, Ukrayna ve BM yetkilileri ile yürüttüğü müzakereler sonucunda 'tahıl koridoru'nun işleyişine ilişkin BM çatısı altında yol haritası hazırlandı.
Önümüzdeki günlerde tüm tarafların İstanbul'da bir araya gelerek yol haritasının detaylarını ele alması bekleniyor.

Komuta merkezinin de İstanbul'da kurulması planlanıyor

Başta bölgedeki deniz mayınlarının temizliği olmak üzere gemilerin güzergahı, sigortası, güvenliği, komuta merkezinde yer alacak görevliler gibi konular dörtlü toplantıda değerlendirilecek.
Ukrayna ve Rusya'nın da olumlu yaklaştığı mekanizma ile Karadeniz'deki limanların çevresinde mayın temizliği yapılarak tahıl stokunun dış pazarlara güvenli şekilde ulaşması sağlanacak.
Türkiye'nin, Rusya ve Ukrayna arasında arabuluculuğu ile BM'nin koordinasyonunda İstanbul'da kurulması planlanan merkez aracılığıyla Ukrayna ve Rusya'daki 20 milyon ton tahılın küresel pazarlara sunulması planlanıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin ve Zelenskiy ile "tahıl koridoru"nu görüşmüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın geçtiğimiz günlerde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile yaptığı telefon görüşmelerinin önemli gündem maddelerinden biri de 'tahıl koridoru' oldu.
Putin, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmesinde, Rusya'nın, Ukrayna limanlarından tahıl sevkiyatı da dahil olmak üzere Türkiye ile koordineli olarak engelsiz kargo sevkiyatını kolaylaştırmaya istekli olduğunu kaydetti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan da Zelenskiy ile görüşmesinde, Ukrayna tarım ürünlerinin deniz yoluyla ihracı için güvenli koridor oluşturulması projesine bilhassa önem atfettiğini belirtti.
Erdoğan, taraflardan ve Birleşmiş Milletler yetkililerinden oluşacak Kontrol Merkezi'ne katılmaya ve merkeze İstanbul'da ev sahipliği yapmaya ilke olarak olumlu baktıklarını dile getirdi.
Diplomatik kaynaklara göre, Putin ve Zelenskiy de 'tahıl koridoru' konusundaki iş birliğine olumlu bakıyor.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin - Sputnik Türkiye, 1920, 27.05.2022
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