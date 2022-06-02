https://tr.sputniknews.com/20220602/aa-kuresel-gida-krizinin-cozumunde-istanbul-plani-hazir-1056911736.html

AA: Küresel gıda krizinin çözümünde 'İstanbul planı' hazır

AA: Küresel gıda krizinin çözümünde 'İstanbul planı' hazır

Ukrayna krizi nedeniyle ortaya çıkan küresel gıda krizinin çözümü için Türkiye'nin yürüttüğü yoğun diplomasi sonucu Birleşmiş Milletler çatısı altında yol... 02.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-02T12:45+0300

2022-06-02T12:45+0300

2022-06-02T12:45+0300

ukrayna krizi

rusya

vladimir putin

ukrayna

vladimir zelenskiy

gıda krizi

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Ukrayna krizi nedeniyle ortaya çıkan küresel gıda krizinin çözümü için Türkiye'nin yürüttüğü yoğun diplomasi sonucu Birleşmiş Milletler (BM) çatısı altında yol haritası hazırlandı.AA'nın aktardığına göre krizin başladığı günden bu yana barış için çok yönlü diplomasi yürüten Türkiye, küresel gıda tedariki sorununu çözmek için devreye girdi. Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Türkiye, Ukrayna'daki tahıl stoklarının güvenli şekilde küresel pazarlara ulaşmasını sağlamak amacıyla mekanizma oluşturmak için bir süredir diplomasi trafiği yürütüyor.Türkiye'nin Rusya, Ukrayna ve BM yetkilileri ile yürüttüğü müzakereler sonucunda 'tahıl koridoru'nun işleyişine ilişkin BM çatısı altında yol haritası hazırlandı.Önümüzdeki günlerde tüm tarafların İstanbul'da bir araya gelerek yol haritasının detaylarını ele alması bekleniyor.Komuta merkezinin de İstanbul'da kurulması planlanıyorBaşta bölgedeki deniz mayınlarının temizliği olmak üzere gemilerin güzergahı, sigortası, güvenliği, komuta merkezinde yer alacak görevliler gibi konular dörtlü toplantıda değerlendirilecek.Ukrayna ve Rusya'nın da olumlu yaklaştığı mekanizma ile Karadeniz'deki limanların çevresinde mayın temizliği yapılarak tahıl stokunun dış pazarlara güvenli şekilde ulaşması sağlanacak.Türkiye'nin, Rusya ve Ukrayna arasında arabuluculuğu ile BM'nin koordinasyonunda İstanbul'da kurulması planlanan merkez aracılığıyla Ukrayna ve Rusya'daki 20 milyon ton tahılın küresel pazarlara sunulması planlanıyor.Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin ve Zelenskiy ile "tahıl koridoru"nu görüşmüştüCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın geçtiğimiz günlerde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile yaptığı telefon görüşmelerinin önemli gündem maddelerinden biri de 'tahıl koridoru' oldu.Putin, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmesinde, Rusya'nın, Ukrayna limanlarından tahıl sevkiyatı da dahil olmak üzere Türkiye ile koordineli olarak engelsiz kargo sevkiyatını kolaylaştırmaya istekli olduğunu kaydetti.Cumhurbaşkanı Erdoğan da Zelenskiy ile görüşmesinde, Ukrayna tarım ürünlerinin deniz yoluyla ihracı için güvenli koridor oluşturulması projesine bilhassa önem atfettiğini belirtti.Erdoğan, taraflardan ve Birleşmiş Milletler yetkililerinden oluşacak Kontrol Merkezi'ne katılmaya ve merkeze İstanbul'da ev sahipliği yapmaya ilke olarak olumlu baktıklarını dile getirdi.Diplomatik kaynaklara göre, Putin ve Zelenskiy de 'tahıl koridoru' konusundaki iş birliğine olumlu bakıyor.

https://tr.sputniknews.com/20220527/putin-tarim-urunlerinin-arzindaki-gucluklerle-ilgili-suclamalar-asilsiz-1056749229.html

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rusya, vladimir putin, ukrayna, vladimir zelenskiy, gıda krizi