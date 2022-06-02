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https://tr.sputniknews.com/20220602/abdde-10-kisiyi-olduren-buffalo-saldirgani-gendron-nefret-gudumlu-yerel-terorizmle-suclandi-1056902431.html
ABD'de 10 kişiyi öldüren Buffalo saldırganı Gendron, nefret güdümlü yerel terörizmle suçlandı
ABD'de 10 kişiyi öldüren Buffalo saldırganı Gendron, nefret güdümlü yerel terörizmle suçlandı
New York'un Buffalo kentinde 10 kişinin ölümüne neden olan ırkçı saldırının şüphelisi Payton Gendron, jüri tarafından "nefret güdümlü yerel terörizm"le... 02.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-02T02:38+0300
2022-06-02T02:42+0300
dünya
abd
bufalo
payton gendron
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New York'un Buffalo kentinde 10 kişinin yaşamını yitirdiği saldırının şüphelisi Payton Gendron'a, 'nefret güdümlü yerel terörizm' suçlaması yönetildi.Erie İlçe Mahkemesi'ne sunulan iddianamede Gendron hakkında ayrıca, nefret suçu işlemek, silah bulundurmak ve cinayete teşebbüs suçlamaları da yer aldı.Eylemi yerel terör suçlaması kapsamında değerlendirilen Gendron, kurbanlarını "algılanan ırkı veya rengi nedeniyle" öldürmekten suçlanırken 18 yaşındaki beyaz ırkçı gencin bugün mahkemeye çıkarılacağı bilgisi paylaşıldı.Gendron daha önce de üç kişinin yaralandığı başka bir silahlı saldırıyla ilgili birinci derece cinayetle suçlanmıştı.ABD Başkanı Joe Biden, 17 Mayıs'ta gerçekleştirdiği Buffalo ziyaretinde saldırıyla ilgili, "Burada olanlar apaçık bir terör, iç terör" ifadesini kullanmıştı.Buffalo'daki saldırıBuffalo kentinde 14 Mayıs Cumartesi öğleden sonra bir süpermarkete düzenlenen silahlı saldırıda 10 kişi ölmüş, 3 kişi yaralanmış, saldırganın "Payton Gendron" isimli 18 yaşında beyaz bir erkek olduğu açıklanmıştı.Yetkililer, kentin dışından gelen tetikçinin sosyal medyadan canlı yayımladığı saldırıda hedef aldığı 13 kişiden 11'inin siyah olduğunu belirtmiş, polisin saldırgana ait olduğu düşünülen ve internette yayımlanan ırkçı manifestoyu incelediği açıklanmıştı.ABD medyasında, 180 sayfa olduğu belirtilen ve saldırganın yazdığına inanılan manifestoda, "siyasi elitlerin beyaz nüfusu azaltmak için göç ve diğer politikaları kullandığı ve saldırganın mümkün olduğu kadar çok siyah kişiyi öldürmeyi planladığı" bilgilerinin yer aldığı belirtilmişti.Hakim karşısına çıkarılan Gendron ilk duruşmada hakkındaki suçlamaları kabul etmediğini söylemişti.
https://tr.sputniknews.com/20220516/abddeki-irkci-saldirinin-zanlisinin-daha-fazla-siyahiyi-oldurmeyi-amacladigi-iddia-edildi-1056422437.html
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abd, bufalo, payton gendron

ABD'de 10 kişiyi öldüren Buffalo saldırganı Gendron, nefret güdümlü yerel terörizmle suçlandı

02:38 02.06.2022 (güncellendi: 02:42 02.06.2022)
© AP Photo / John MinchilloNew York Polisi (NYPD)
New York Polisi (NYPD) - Sputnik Türkiye, 1920, 02.06.2022
© AP Photo / John Minchillo
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New York'un Buffalo kentinde 10 kişinin ölümüne neden olan ırkçı saldırının şüphelisi Payton Gendron, jüri tarafından "nefret güdümlü yerel terörizm"le suçlandı.
New York'un Buffalo kentinde 10 kişinin yaşamını yitirdiği saldırının şüphelisi Payton Gendron'a, 'nefret güdümlü yerel terörizm' suçlaması yönetildi.
Erie İlçe Mahkemesi'ne sunulan iddianamede Gendron hakkında ayrıca, nefret suçu işlemek, silah bulundurmak ve cinayete teşebbüs suçlamaları da yer aldı.
Eylemi yerel terör suçlaması kapsamında değerlendirilen Gendron, kurbanlarını "algılanan ırkı veya rengi nedeniyle" öldürmekten suçlanırken 18 yaşındaki beyaz ırkçı gencin bugün mahkemeye çıkarılacağı bilgisi paylaşıldı.
Gendron daha önce de üç kişinin yaralandığı başka bir silahlı saldırıyla ilgili birinci derece cinayetle suçlanmıştı.
ABD Başkanı Joe Biden, 17 Mayıs'ta gerçekleştirdiği Buffalo ziyaretinde saldırıyla ilgili, "Burada olanlar apaçık bir terör, iç terör" ifadesini kullanmıştı.

Buffalo'daki saldırı

Buffalo kentinde 14 Mayıs Cumartesi öğleden sonra bir süpermarkete düzenlenen silahlı saldırıda 10 kişi ölmüş, 3 kişi yaralanmış, saldırganın "Payton Gendron" isimli 18 yaşında beyaz bir erkek olduğu açıklanmıştı.
Yetkililer, kentin dışından gelen tetikçinin sosyal medyadan canlı yayımladığı saldırıda hedef aldığı 13 kişiden 11'inin siyah olduğunu belirtmiş, polisin saldırgana ait olduğu düşünülen ve internette yayımlanan ırkçı manifestoyu incelediği açıklanmıştı.
ABD medyasında, 180 sayfa olduğu belirtilen ve saldırganın yazdığına inanılan manifestoda, "siyasi elitlerin beyaz nüfusu azaltmak için göç ve diğer politikaları kullandığı ve saldırganın mümkün olduğu kadar çok siyah kişiyi öldürmeyi planladığı" bilgilerinin yer aldığı belirtilmişti.
Hakim karşısına çıkarılan Gendron ilk duruşmada hakkındaki suçlamaları kabul etmediğini söylemişti.
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