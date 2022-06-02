https://tr.sputniknews.com/20220602/abdde-10-kisiyi-olduren-buffalo-saldirgani-gendron-nefret-gudumlu-yerel-terorizmle-suclandi-1056902431.html
ABD'de 10 kişiyi öldüren Buffalo saldırganı Gendron, nefret güdümlü yerel terörizmle suçlandı
ABD'de 10 kişiyi öldüren Buffalo saldırganı Gendron, nefret güdümlü yerel terörizmle suçlandı
New York'un Buffalo kentinde 10 kişinin ölümüne neden olan ırkçı saldırının şüphelisi Payton Gendron, jüri tarafından "nefret güdümlü yerel terörizm"le... 02.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-02T02:38+0300
2022-06-02T02:38+0300
2022-06-02T02:42+0300
dünya
abd
bufalo
payton gendron
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/04/16/1044337450_0:210:3072:1938_1920x0_80_0_0_3e2f0018ad69b71546d1c587cc7f0e36.jpg
New York'un Buffalo kentinde 10 kişinin yaşamını yitirdiği saldırının şüphelisi Payton Gendron'a, 'nefret güdümlü yerel terörizm' suçlaması yönetildi.Erie İlçe Mahkemesi'ne sunulan iddianamede Gendron hakkında ayrıca, nefret suçu işlemek, silah bulundurmak ve cinayete teşebbüs suçlamaları da yer aldı.Eylemi yerel terör suçlaması kapsamında değerlendirilen Gendron, kurbanlarını "algılanan ırkı veya rengi nedeniyle" öldürmekten suçlanırken 18 yaşındaki beyaz ırkçı gencin bugün mahkemeye çıkarılacağı bilgisi paylaşıldı.Gendron daha önce de üç kişinin yaralandığı başka bir silahlı saldırıyla ilgili birinci derece cinayetle suçlanmıştı.ABD Başkanı Joe Biden, 17 Mayıs'ta gerçekleştirdiği Buffalo ziyaretinde saldırıyla ilgili, "Burada olanlar apaçık bir terör, iç terör" ifadesini kullanmıştı.Buffalo'daki saldırıBuffalo kentinde 14 Mayıs Cumartesi öğleden sonra bir süpermarkete düzenlenen silahlı saldırıda 10 kişi ölmüş, 3 kişi yaralanmış, saldırganın "Payton Gendron" isimli 18 yaşında beyaz bir erkek olduğu açıklanmıştı.Yetkililer, kentin dışından gelen tetikçinin sosyal medyadan canlı yayımladığı saldırıda hedef aldığı 13 kişiden 11'inin siyah olduğunu belirtmiş, polisin saldırgana ait olduğu düşünülen ve internette yayımlanan ırkçı manifestoyu incelediği açıklanmıştı.ABD medyasında, 180 sayfa olduğu belirtilen ve saldırganın yazdığına inanılan manifestoda, "siyasi elitlerin beyaz nüfusu azaltmak için göç ve diğer politikaları kullandığı ve saldırganın mümkün olduğu kadar çok siyah kişiyi öldürmeyi planladığı" bilgilerinin yer aldığı belirtilmişti.Hakim karşısına çıkarılan Gendron ilk duruşmada hakkındaki suçlamaları kabul etmediğini söylemişti.
https://tr.sputniknews.com/20220516/abddeki-irkci-saldirinin-zanlisinin-daha-fazla-siyahiyi-oldurmeyi-amacladigi-iddia-edildi-1056422437.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/04/16/1044337450_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_2f66dd324f4951d5910dd3c293f3071a.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
abd, bufalo, payton gendron
ABD'de 10 kişiyi öldüren Buffalo saldırganı Gendron, nefret güdümlü yerel terörizmle suçlandı
02:38 02.06.2022 (güncellendi: 02:42 02.06.2022) Abone ol
New York'un Buffalo kentinde 10 kişinin ölümüne neden olan ırkçı saldırının şüphelisi Payton Gendron, jüri tarafından "nefret güdümlü yerel terörizm"le suçlandı.
New York'un Buffalo kentinde 10 kişinin yaşamını yitirdiği saldırının şüphelisi Payton Gendron'a, 'nefret güdümlü yerel terörizm' suçlaması yönetildi.
Erie İlçe Mahkemesi'ne sunulan iddianamede Gendron hakkında ayrıca, nefret suçu işlemek, silah bulundurmak ve cinayete teşebbüs suçlamaları da yer aldı.
Eylemi yerel terör suçlaması kapsamında değerlendirilen Gendron, kurbanlarını "algılanan ırkı veya rengi nedeniyle" öldürmekten suçlanırken 18 yaşındaki beyaz ırkçı gencin bugün mahkemeye çıkarılacağı bilgisi paylaşıldı.
Gendron daha önce de üç kişinin yaralandığı başka bir silahlı saldırıyla ilgili birinci derece cinayetle suçlanmıştı.
ABD Başkanı Joe Biden, 17 Mayıs'ta gerçekleştirdiği Buffalo ziyaretinde saldırıyla ilgili, "Burada olanlar apaçık bir terör, iç terör" ifadesini kullanmıştı.
Buffalo'daki saldırı
Buffalo kentinde 14 Mayıs Cumartesi öğleden sonra bir süpermarkete düzenlenen silahlı saldırıda 10 kişi ölmüş, 3 kişi yaralanmış, saldırganın "Payton Gendron" isimli 18 yaşında beyaz bir erkek olduğu açıklanmıştı.
Yetkililer, kentin dışından gelen tetikçinin sosyal medyadan canlı yayımladığı saldırıda hedef aldığı 13 kişiden 11'inin siyah olduğunu belirtmiş, polisin saldırgana ait olduğu düşünülen ve internette yayımlanan ırkçı manifestoyu incelediği açıklanmıştı.
ABD medyasında, 180 sayfa olduğu belirtilen ve saldırganın yazdığına inanılan manifestoda, "siyasi elitlerin beyaz nüfusu azaltmak için göç ve diğer politikaları kullandığı ve saldırganın mümkün olduğu kadar çok siyah kişiyi öldürmeyi planladığı" bilgilerinin yer aldığı belirtilmişti.
Hakim karşısına çıkarılan Gendron ilk duruşmada hakkındaki suçlamaları kabul etmediğini söylemişti.