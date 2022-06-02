https://tr.sputniknews.com/20220602/abdde-hastaneye-silahli-saldiri-4-olu--1056902614.html
ABD'de hastaneye silahlı saldırı: 4 ölü
ABD'de hastaneye silahlı saldırı: 4 ölü
ABD'nin Oklahoma eyaletinde bir hastaneye gerçekleştirilen silahlı saldırıda 4 kişi hayatını kaybetti. 02.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-02T02:52+0300
2022-06-02T02:52+0300
2022-06-02T03:19+0300
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abd
oklahama
silahlı saldırı
ölü
oklahoma
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Oklahoma eyaletine bağlı Tulsa'da bir hastane yerleşkesine silahlı saldırı düzenlendi.Bir grubun gerçekleştirdiği bildirilen saldırıda 4 kişinin yaşamını yitirdiği doğrulandı.Tulsa polisinden yapılan açıklamada, "St. Francis Hastanesi kampüsündeki silahlı saldırıda, saldırgan da dahil olmak üzere 4 kişinin öldüğünü doğrulayabiliriz" ifadeleri yer aldı.Tulsa Belediye Meclisi Üyesi Jayme Fowler, şüphelinin saldırının ardından kendisini öldürdüğünü söyledi.
https://tr.sputniknews.com/20220524/abdde-ilkokula-silahli-saldiri-en-az-2-olu-15-yarali----1056648923.html
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abd, oklahama, silahlı saldırı, ölü, oklahoma
ABD'de hastaneye silahlı saldırı: 4 ölü
02:52 02.06.2022 (güncellendi: 03:19 02.06.2022) Abone ol
ABD'nin Oklahoma eyaletinde bir hastaneye gerçekleştirilen silahlı saldırıda 4 kişi hayatını kaybetti.
Oklahoma eyaletine bağlı Tulsa'da bir hastane yerleşkesine silahlı saldırı düzenlendi.
Bir grubun gerçekleştirdiği bildirilen saldırıda 4 kişinin yaşamını yitirdiği doğrulandı.
Tulsa polisinden yapılan açıklamada, "St. Francis Hastanesi kampüsündeki silahlı saldırıda, saldırgan da dahil olmak üzere 4 kişinin öldüğünü doğrulayabiliriz" ifadeleri yer aldı.
Tulsa Belediye Meclisi Üyesi Jayme Fowler, şüphelinin saldırının ardından kendisini öldürdüğünü söyledi.