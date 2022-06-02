https://tr.sputniknews.com/20220602/ak-parti-milletvekili-nergis-turkiye-bu-multecilerin-hem-cazibe-merkezi-hem-de-bir-ugrak-yeri-1056926175.html

AK Parti Milletvekili Nergis: Türkiye bu mültecilerin hem cazibe merkezi hem de bir uğrak yeri

AK Parti Milletvekili Nergis: Türkiye bu mültecilerin hem cazibe merkezi hem de bir uğrak yeri

AK Parti Kayseri Milletvekili Hülya Nergis, katıldığı bir televizyon programında Türkiye’nin mülteci sorununa ilişkin konuştu. Türkiye’nin mültecilerin cazibe... 02.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-02T21:11+0300

2022-06-02T21:11+0300

2022-06-02T21:19+0300

türkiye

ak parti

hülya atçı nergis

suriyeli

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AK Parti Kayseri Milletvekili Hülya Atçı Nergis, Konya'nın yerel televizyon kanalı Kontv'de gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.Nergis, Mültecilerle ilgili, “Türkiye büyük bir ülke ve coğrafyası bakımından da bir geçiş bölgesi. Türkiye tabii ki bu mültecilerin hem bizzat cazibe merkezi hem de bir uğrak yeri. Yani buradan geçenler var, buraya gelmek isteyenler var” dedi.Sözcü'den Müslüm Evci'nin haberine göre "Bütün dünyanın muhtelif bölgelerinde kan, açlık ve çeşitli sıkıntılar var” diyen Nergis, açıklamalarını söyle sürdürdü:'Bunlarla tarihsel akrabalığımız var'Tarihe gidildiğinde Suriye ve Irak'ın Osmanlı toprağı olduğunu söyleyen Nergis, "Orda yaşayanların demografik yapısı bizimle aynılar. Orda da Türkler, Kürtler, Araplar yaşıyor. Bizim güney bölgemizde de Türkler, Kürtler, Araplar, birlikte yaşıyor, akrabalık bağları var" dedi. Nergis, konuşmasının devamında şu ifadelere yer verdi:'Ciddi bir sıkıntı, kaos ortamı doğmadı'Türkiye'ye gelen mültecilerin geri gönderilmesi için ciddi çalışmalar yapıldığını söyleyen ifade eden AK Partili Nergis, sözlerini şöyle sürdürdü:'Suriyeliler olmasaydı işimiz çok zordu'Türkiye'ye gelen mültecilerin bazılarının getirdiği sermayeyle istihdam yarattığını bazılarının ise küçük ölçekli işletmelerde çalıştığını kaydeden Nergis, “Gelip istihdam yaratanlar var, gelip Türkiye'de çalışanlar var. Orta ölçekli, küçük ölçekli işletmelerde, ciddi anlamda Suriyeli iş bulabiliyor, çalışabiliyor. Nitekim işverenlerden duyuyoruz; ‘eğer Suriyeliler olmasaydı işimiz çok zordu, biz çalıştıracak eleman bulamazdık diyorlar' Bunu geniş kapsamlı, çok yönlü düşünmek lazım” diye konuştu.

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ak parti, hülya atçı nergis, suriyeli