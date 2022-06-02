https://tr.sputniknews.com/20220602/anne-ve-bebeginin-olumune-neden-olan-surucu-gecmis-olsun-deyip-kayboldu-1056899648.html

Anne ve bebeğinin ölümüne neden olan sürücü 'Geçmiş olsun' deyip kayboldu

Anne ve bebeğinin ölümüne neden olan sürücü 'Geçmiş olsun' deyip kayboldu

Denizli’nin Acıpayam ilçesinde kamyonetle kafa kafaya çarpışan otomobilin tarlaya uçması sonucu meydana gelen kazada anne ve bebeği öldü, 1’i ağır 3 kişi... 02.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-02T00:40+0300

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türkiye

kaza

denizli

acıpayam

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bebek

ölü

şoför

kamyonet

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Kaza, Denizli'nin Acıpayam ilçesine bağlı Karahüyük Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; Acıpayam’dan Serinhisar ilçesine bağlı Yüreğil Mahallesi istikametine giden 30 yaşındaki Ömer Tozgun idaresindeki 48 AGB 816 plakalı otomobil, Kuyucak Köprüsü olarak bilinen noktada karşı yönden gelen 15 FE 677 plakalı kamyonet ile kafa kafaya çarpıştı.Çarpmanın etkisiyle otomobil yoldan çıkarak tarlaya uçtu. Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine giden sağlık görevlileri otomobil içinde bulunan Ömer Tozgun, eşi Asiye Tozgun (26), çocukları Huriye (2), Yusuf Poyraz Tozgun (6) ve kayınbirader Alperen S.’yi (16) Acıpayam Devlet Hastanesi’ne kaldırdı.Kazada ağır yaralanan anne Asiye Tozgun, bebeği Huriye Tozgun doktorların tüm müdahalesine rağmen hastanede hayatını kaybettiği öğrenildi. Ağır yaralı olan kayınbirader Pamukkale Üniversitesi Hastanesi’ne kaldırılırken, baba ve Yusuf Poyraz Tozgun’un ise durumlarının iyi olduğu belirtildi.İddiaya göre kaza sonrası tarlaya uçan otomobildeki ailenin yamıma gelen kamyonet sürücünün "Geçmiş olsun, isteyerek olmadı" deyip ortadan kaybolduğu bildirildi. Kaçan sürünün bulunması için ekipler çalışma başlattı.

https://tr.sputniknews.com/20220530/otomobile-giren-ari-kaza-yaptirdi-5-yarali-1056821996.html

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