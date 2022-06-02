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https://tr.sputniknews.com/20220602/aydinda-ekmek-4-tl-oldu-1056917645.html
Aydın'da ekmek 4 TL oldu
Aydın'da ekmek 4 TL oldu
Aydın'ın Efeler ilçesinde 3 liradan satılan 220 gramlık ekmek 200 grama düşürülerek 4 TL'ye çıkartıldı. 02.06.2022, Sputnik Türkiye
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ekmek
ekonomi
aydın
zam
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Artan maliyetler karşısında Aydın Fırıncılar Odası ekmeğe zam yapma kararı aldı. Alınan karar doğrultusunda Aydın'ın Efeler ilçesinde 220 gramı 3 liradan satılan ekmeğin satış fiyatı 4 liraya yükseltilirken gramı da 20 gram eksiltilerek 200 grama düşürüldü.
https://tr.sputniknews.com/20220531/tmonun-ekmek-fiyatini-frenleyen-uygulamasi-bitiyor-unun-cuvali-400-tlye-cikacak-1056850397.html
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ekmek, aydın, zam

Aydın'da ekmek 4 TL oldu

15:29 02.06.2022 (güncellendi: 15:31 02.06.2022)
© İHAAydın'da ekmek zammı
Aydın'da ekmek zammı - Sputnik Türkiye, 1920, 02.06.2022
© İHA
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Aydın'ın Efeler ilçesinde 3 liradan satılan 220 gramlık ekmek 200 grama düşürülerek 4 TL'ye çıkartıldı.
Artan maliyetler karşısında Aydın Fırıncılar Odası ekmeğe zam yapma kararı aldı. Alınan karar doğrultusunda Aydın'ın Efeler ilçesinde 220 gramı 3 liradan satılan ekmeğin satış fiyatı 4 liraya yükseltilirken gramı da 20 gram eksiltilerek 200 grama düşürüldü.
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