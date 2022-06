https://tr.sputniknews.com/20220602/bakan-karaismailoglu-turkiyede-adeta-100-yilda-yapilamayacak-isleri-20-yila-sigdirdik-1056926923.html

Bakan Karaismailoğlu: Türkiye'de adeta 100 yılda yapılamayacak işleri 20 yıla sığdırdık

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Türkiye'de 100 yılda yapılacak işleri 20 yılda yaptıklarını belirtti. 02.06.2022, Sputnik Türkiye

Bakan Karaismailoğlu Denizli ziyareti kapsamında Bayramyeri Meydanı'nda esnafı ziyaret etti, ardından AK Parti Denizli İl Başkanlığı'nda partililerine seslendi.Denizli'de devam eden projelerin ne aşamada olduğunu yerinde gördüklerini ve her şeyin yolunda olduğunu kaydeden Karaismailoğlu, "Son 20 yıldır Türkiye'de adeta 100 yılda yapılamayacak işleri 20 yıla sığdırdık. Tabii ki yeterli değil daha da artacak. Çünkü biz artık bundan sonra 2053'ün planlarını yaptık. Yol haritamızı çizdik. Ardında da 2071'in planlarını yapacağız. Böyle büyük düşünüyoruz ve dünyanın gelişmiş en büyük 10 ekonomisinde içinde olan ve dünyaya yön veren bir Türkiye planladık ve o doğrultuda da hiçbir sıkıntımız yok. Hiçbir endişemiz de yok. O doğrultuda devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.Cumhuriyet'in 100. yılına gelmeden hedeflerini yerine getirdiklerini, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde verdiği bütün sözleri yerine getirmiş, fazlasını yapmış, AK Parti kadrolarının olduğunu anlatan Karaismailoğlu, "Bunlar Türkiye'nin büyük Türkiye ve güçlü Türkiye yolunda hizmetlerine devam edecektir. Malumlarınız Türkiye coğrafi konumunun fırsatlarını avantaja çevirmek durumundadır. Ve son yılda yaptığımız önemli yatırımların sonucu da hedefi de budur" değerlendirmesini yaptı.'Önemli lojistik koridorların tam ortasındayız'Şu anda Türkiye'nin, 4 saatlik uçuş mesafesinde 1.6 milyar insanın ulaşabileceği ve 7.1 trilyon dolarlık bir ticaret hacminin tam ortasında bulunduğunu kaydeden Karaismailoğlu, şöyle devam etti:Bakan Karaismailoğlu, 6 bin 100 kilometre güvenli olmayan yol ağını kısa sürede 28 bin 650 kilometreye çıkardıklarını belirterek, bu yapılan yollar sayesinde her yıl 1 milyar litre akaryakıttan ve 7 milyar saat zamandan tasarruf sağladıklarını ifade etti.Türkiye ekonomisine bu yatırımlar sayesinde 17 milyar dolarlık katkı sağladıklarını belirten Karaismailoğlu, "Hadi hepsini bir kenara bırakalım. Ama bu yatırımlar sayesinde trafik kazalarında yüzde 80’e varan azalmalar oldu. Bakın bu tespitlidir. Tam 12 bin vatandaşımızın her birinin canını kurtarıyoruz. Yani hakikaten kutsal işler yapıyoruz" dedi.'Hava yolu halkın yolu oldu'Karaismailoğlu, hava yolları taşımacılığında da güzel işler yaptıklarını, hava yolunu halkın yolu haline getirdiklerini söyleyerek, sözlerini şöyle sürdürdü:Türkiye genelinde 4 bin 500 kilometrelik demiryolu ağında çalışmaların devam ettiğini ifade eden Karaismailoğlu, denizdeki liman yapılarını da 217'den 255'e çıkarmak istediklerini vurguladı.Haberleşme yatırımlarına da değinen Karaismailoğlu, "Geçen yılın başında Türksat 5A'yı fırlattık, yıl sonunda da Türksat 5B'yi uzaya fırlattık. Türksat 5B'yi de haziran ayının 15’inden sonra inşallah devreye alacağız. Orada da özellikle karasal alanlarda, denizlerde ulaşamadığımız yani karasal olarak ulaşamadığımız bölgelerde ve hava yollarında, hava araçlarında, deniz araçlarında özellikle haberleşme alanında da dünyanın üçte birine hizmet edecek Türksat 5B uydusunu da haziranın 15’inden sonra devreye alacağız. Yine haberleşmede her eve 100 megabit internet hızı verme hedefimiz doğrultusunda da çalışmalarımız devam ediyor" diye konuştu.Son 20 yılda 172 milyar dolarlık yatırım yaptıklarını belirten Karaismailoğlu, şunları kaydetti:Salgın döneminde birçok ülkenin üretim sistemi durmasına rağmen Türkiye'nin ne kadar güçlü olduğunun görüldüğünü ifade eden Karaismailoğlu, bu dönemde üretimin arttığına işaret etti.'2023 seçimlerinde Cumhurbaşkanımızın tekrar Cumhurbaşkanı seçilmesi olmazsa olmazımız'Seçimlere 1 yıl kaldığını hatırlatan Karaismailoğlu, "Cumhurbaşkanımızın liderliğinde güçlü büyük Türkiye, AK Parti'deki bu istikrarlı yatırım dönemi, vatandaşın hayatını kolaylaştıran projeler sonucundaki bu ekonomik artışlar hızlıca devam ederek dünyanın gelişmiş en büyük 10 ekonomisinden birisine sahip güçlü, büyük ve dünyada sözü dinlenen ve dünyaya yön veren ülke olma konumunda 2023 seçimlerinde Cumhurbaşkanımızın tekrar Cumhurbaşkanı seçilmesi olmazsa olmazımız" ifadelerini kullandı.Adil Karaismailoğlu, konuşmasında kentte bakanlığının sorumluluğundaki projelere de değindi.

