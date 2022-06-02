https://tr.sputniknews.com/20220602/bakan-soylu-buyuk-ulkelerin-vizyonsuzlugu-sorunlari-gittikce-yogunlastiriyor-1056927246.html

Bakan Soylu: Büyük ülkelerin vizyonsuzluğu sorunları gittikçe yoğunlaştırıyor

Bakan Soylu: Büyük ülkelerin vizyonsuzluğu sorunları gittikçe yoğunlaştırıyor

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Büyük ülkelerin vizyonsuzluğu ve sorumsuzluğu sorunları gittikçe yoğunlaştırmaktadır" dedi. 02.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-02T22:11+0300

2022-06-02T22:11+0300

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politika

süleyman soylu

malezya

içişleri bakanlığı

görüşme

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Bakan Soylu, Malezya İçişleri Bakanı Hamzah Zainudin’i makamında kabul etti. Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi Başkanlığı’nda (GAMER) gerçekleşen toplantıda Suriye sınırındaki güvenlik önlemleri ele alındı. Soylu, burada yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: ”Siz bizim güney sınırlarımıza özellikle Suriye sınırlarımız tarafına gittiniz. Şanlıurfa’yı ziyaret ettiniz. Hem sınır duvarlarımızı gördünüz. Orda aldığımız teknik, insani kapasitesi ve sınır entegrasyon sistemimizi görebilme fırsatınız oldu. Bu arada birçok teknoloji şirketiyle de savunma sanayide görüşmelerimiz oldu.Yarın da batı sınırımıza özellikle sahil güvenlik programını göreceksiniz. İnanıyorum ki bu üç günlük ziyaret Türkiye ile Malezya arasında hem kardeşliğimizin hem milletlerimizin beklentilerini gerçekleştirecektir. Dünyada birçok karmaşıklığın olduğunu maalesef birçok ilkesizlikle karşı karşıya kaldığımızı biliyoruz. Büyük ülkelerin vizyonsuzluğu ve sorumsuzluğu dünyada özellikle karşı karşıya kaldığımız sorunları gittikçe yoğunlaştırmaktadır. Kim ne derse desin 21. yüzyıl küreselleşme tekelinin ortadan kalkacağı yüzyıl olacaktır. Kendi kuralsızlıklarını dayatmaya çalışanlar mağlup olacaktır. Onun için bizim gibi ülkelerin daha fazla dayanışmaya ihtiyacı vardır. Kardeşliklerini yükseltmeye ihtiyaçları vardır."Malezya İçişleri Bakanı Zainudin ise şu ifadeleri kullandı:

https://tr.sputniknews.com/20220601/icisleri-bakani-soylu-ulkesine-geri-donen-suriyeli-sayisini-acikladi-1056883458.html

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süleyman soylu, malezya, içişleri bakanlığı, görüşme