https://tr.sputniknews.com/20220602/bloomberg-rusya-petrol-gaz-ihracatindan-2021e-kiyasla-cok-daha-fazla-gelir-elde-edecek-1056913116.html

Bloomberg: Rusya petrol-gaz ihracatından 2021'e kıyasla çok daha fazla gelir elde edecek

Bloomberg: Rusya petrol-gaz ihracatından 2021'e kıyasla çok daha fazla gelir elde edecek

Emtia piyasalarında petrol fiyatları son 13, doğalgaz fiyatları son 14 yılın zirvesini görürken, Bloomberg Economics, Batı'nın Rusya'ya karşı durmaksızın... 02.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-02T13:52+0300

2022-06-02T13:52+0300

2022-06-02T14:42+0300

ukrayna krizi

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enerji

fosil yakıt

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Yarın 100. gününü devirecek Rusya'nın Ukrayna operasyonunun sonu henüz ufukta gözükmezken, Bloomberg Economics'in hesabına göre Rusya'ya yönelik yaptırımlar nedeniyle yükselen enerji fiyatları sayesinde Moskova, bu yıl petrol ve gaz gelirlerinden günde 800 milyon dolar toplamaya devam edebilecek.'Yüzde 20 artışla 285 milyar doları bulacak'Rusya'nın bu yıl petrol ve gaz satışlarının toplam 285 milyar dolara ulaşabileceğini öngören Bloomberg Economics, bunun 2021'de elde ettiği 235.6 milyar dolardan yüzde 20 oranında artış anlamına geleceğine dikkat çekti. AB'nin tükettiği doğalgazın yüzde 40'ını Rusya'dan aldığı ve bu vanayı kapatmakta zorlandığını belirten Bloomberg Economics, AB'nin motor gücü Almanya başta olmak üzere pek çok AB üyesinin Rus enerjisine bağımlı olduğunu vurguladı.En büyük alıcı AvrupaABD Enerji Enformasyon İdaresi'ne (EIA) göre Rusya 2021 yılındaki ham petrol ihracatının yüzde 50'sini ve doğalgaz ihracatının yüzde 75'ini Avrupa'ya yaptı. 24 Şubat 2022'de başlayan Rusya'nın Ukrayna operasyonunun ilk 2 ayında AB, Rusya'dan fosil yakıt alımına 39 milyar euro harcadı, bu da Rusya'nın ihracat gelirlerinin yüzde 70'ini oluşturdu. Enerji ve Temiz Hava Araştırmaları Merkezi'nin (CREA) 27 Nisan tarihli raporuna göre Rus fosil yakıtlarının açık ara en büyük alıcısı AB oldu. Almanya başı çektiTek tek bakıldığında en büyük alıcı olan Almanya, Rus fosil yakıt ithalatına 8.3 milyar dolar harcadı. Hollanda 6, İtalya 4.3 milyar dolarla ikinci ve üçüncü sırayı aldı. 'Rusya yaptırımlarını baltaladı'"Rusya'dan fosil yakıt ithalatının özellikle AB tarafından devam ettirilmesi, Rusya'ya yönelik yaptırımları baltaladı" değerlendirmesini yapan CREA raporunda, bunun Rusya'nın askeri yığılması ve Ukrayna operasyonunun imkanlarını sağlayan ana etken olduğu ifade edildi. 'Yeşil dönüşümün kısa vadede etkisi yok'AB'nin yeni temiz enerji hedefleri belirleme çabası içinde olduğunu, ama bunun hemen fosil yakıtları ikame edemeyeceğini aktaran CREA raporu, "Gelecek birkaç yıl içinde Rus fosil yakıtlarının ikame edilmesini sağlayacak bu adımlar, kısa vadede Rusya'nın fosil yakıt ihracatı geliri üzerinde esasen hiçbir etki yaratmıyor" dedi. Alman hükümeti, Rus gazından çıkış için hedeflenen tarihi 2024 ortası olarak açıklamıştı.

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ekonomi, enerji, fosil yakıt, petrol, doğalgaz, rusya, ukrayna, abd, ab, avrupa, almanya, gelir, fiyat, artış, yükseliş