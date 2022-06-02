https://tr.sputniknews.com/20220602/bodrumda-kamu-calisanlari-icin-konut-yapilacak-1056904601.html
Bodrum'da kamu çalışanları için konut yapılacak
Bodrum'da kamu çalışanları için konut yapılacak
AK Parti Muğla Milletvekili Mehmet Yavuz Demir, Bodrum ilçesine kamu çalışanları için konut yapılacağını bildirdi. 02.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-02T08:00+0300
2022-06-02T08:00+0300
2022-06-02T08:00+0300
türkiye
bodrum
kamu görevlisi
konut
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Demir, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Gürece Mahallesi'ndeki konumun bilgisini vererek, ilçede uzun yıllardır kamu çalışanlarının yaşadığı sorunu çözeceklerini belirtti.Bodrum'da kamu çalışanlarının konut bulmakta zorlanmaları nedeniyle yaşadıkları sorunu Bakanlıklar nezdinde çözmek için girişimleri başlattıklarını vurgulayan Demir, ilk etapta 40 dönümlük bir alanda 200 konutun yapımı için tahsis işlemlerinin gerçekleştirildiğini ifade etti.Demir, ihtiyaca göre lojman çalışmalarının da devam edeceğini bildirdi.
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bodrum, kamu görevlisi, konut
Bodrum'da kamu çalışanları için konut yapılacak
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AK Parti Muğla Milletvekili Mehmet Yavuz Demir, Bodrum ilçesine kamu çalışanları için konut yapılacağını bildirdi.
Demir, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Gürece Mahallesi'ndeki konumun bilgisini vererek, ilçede uzun yıllardır kamu çalışanlarının yaşadığı sorunu çözeceklerini belirtti.
Bodrum'da kamu çalışanlarının konut bulmakta zorlanmaları nedeniyle yaşadıkları sorunu Bakanlıklar nezdinde çözmek için girişimleri başlattıklarını vurgulayan Demir, ilk etapta 40 dönümlük bir alanda 200 konutun yapımı için tahsis işlemlerinin gerçekleştirildiğini ifade etti.
Demir, ihtiyaca göre lojman çalışmalarının da devam edeceğini bildirdi.