https://tr.sputniknews.com/20220602/bodrumda-kamu-calisanlari-icin-konut-yapilacak-1056904601.html

Bodrum'da kamu çalışanları için konut yapılacak

Bodrum'da kamu çalışanları için konut yapılacak

AK Parti Muğla Milletvekili Mehmet Yavuz Demir, Bodrum ilçesine kamu çalışanları için konut yapılacağını bildirdi. 02.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-02T08:00+0300

2022-06-02T08:00+0300

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türkiye

bodrum

kamu görevlisi

konut

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Demir, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Gürece Mahallesi'ndeki konumun bilgisini vererek, ilçede uzun yıllardır kamu çalışanlarının yaşadığı sorunu çözeceklerini belirtti.Bodrum'da kamu çalışanlarının konut bulmakta zorlanmaları nedeniyle yaşadıkları sorunu Bakanlıklar nezdinde çözmek için girişimleri başlattıklarını vurgulayan Demir, ilk etapta 40 dönümlük bir alanda 200 konutun yapımı için tahsis işlemlerinin gerçekleştirildiğini ifade etti.Demir, ihtiyaca göre lojman çalışmalarının da devam edeceğini bildirdi.

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bodrum, kamu görevlisi, konut