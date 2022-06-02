https://tr.sputniknews.com/20220602/bolu-belediye-meclisinin-ak-partili-kadin-uyelerinden-baskan-tanju-ozcana-tepki-1056899256.html

Bolu Belediye Meclisi'nin AK Partili kadın üyelerinden Başkan Tanju Özcan'a tepki

Bolu Belediye Meclisi'nin AK Partili kadın üyelerinden Başkan Tanju Özcan'a tepki

Bolu Belediyesi Meclisinin AK Parti'li kadın üyeleri, Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın Mayıs Ayı Belediye Meclisi Toplantısı'nda AK Parti'li üye Hacer Çınar'a... 02.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-02T00:26+0300

2022-06-02T00:26+0300

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belediye

bolu belediyesi

ak parti

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Bolu Belediyesi Haziran Ayı Meclis Toplantısı'nın birinci oturumu, Belediye Meclis Salonu'nda gerçekleşti.Toplantı öncesinde yoklama yapan Özcan, mazeretleri nedeniyle toplantıya katılmayan 7 üyenin isimlerini okudu.Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından söz alan AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Oturak, "Normal şartlarda bugün AK Parti grubu olarak toplantıya katılmamayı düşünmüştük lakin meclisin çalışmalarının aksamaması, hizmetini devam ettirebilmesi açısından, en son mecliste yapmış olduğunuz bayanlara karşı saygısızlık neticesinde bayan arkadaşlarımız katılmadı. Aynı zamanda kadın arkadaşlarımız sizi kınadıklarını da iletmemi söylediler" dedi.Özcan: Olayın mağduruyumBelediye Başkanı Özcan ise, "Arkadaşlar, ben olayın mağduruyum. Bir de çıkmış bazıları özür dile diyor. Ne özür dileyeceğim. Özür dilenecek bir şey yapmadım ben" diye konuştu.Hayatı boyunca kadınlara saygısızlık yapmadığını söyleyen Özcan, "Geçen sefer bir olayı anlattım. 'Bundan dolayı yanlış anlaşılmaya açık.' dedim. 'Özür diliyorum.' dedim ama bu olayda özür dilenecek olan benim, tekrar ediyorum" ifadelerini kullandı.Oturak: Harekette bulunmamış olsaydınız bunlar olmazdıDilek ve temenniler bölümünde yeniden söz alan Oturak, şunları söyledi:

https://tr.sputniknews.com/20220531/ak-partiden-tanju-ozcana-tepki-lanetliyoruz--1056834458.html

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