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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://tr.sputniknews.com/20220602/canli--peskov-kremlin-ve-biden-yonetimi-arasinda-su-anda-neredeyse-hic-temas-yok-1056903817.html
CANLI | Peskov: Kremlin ve Biden yönetimi arasında şu anda neredeyse hiç temas yok
CANLI | Peskov: Kremlin ve Biden yönetimi arasında şu anda neredeyse hiç temas yok
Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov, Sputnik'e verdiği demeçte Kremlin ve Beyaz Saray arasında neredeyse hiç temas olmadığını söyledi. 02.06.2022, Sputnik Türkiye
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Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, - Sputnik Türkiye

CANLI | Peskov: Kremlin ve Biden yönetimi arasında şu anda neredeyse hiç temas yok

06:53 02.06.2022 (güncellendi: 06:54 02.06.2022)
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Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov, Sputnik'e verdiği demeçte Kremlin ve Beyaz Saray arasında neredeyse hiç temas olmadığını söyledi.
Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik askeri operasyonu - Donetsk Halk Cumhuriyeti - Donbass - Sputnik Türkiye, 1920, 01.06.2022
Ukrayna krizi
Donetsk: DHC ve Rus birlikleri Ukrayna ordusunun Pavlovka bölgesindeki saldırısını püskürttü
Dün, 16:39
Rusya'nın Ukrayna operasyonuna dair gelişmeler Sputnik'in canlı anlatımında:
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06:52 02.06.2022
Rusya Savunma Bakanlığı: Ukrayna ve Donbas'tan Rusya'ya 18 bin 800'den fazla kişi tahliye edildi
Savunma Bakanlığı, Donetsk ve Lugansk Halk Cumhuriyetlerinin (DHC ve LHC) ve Ukrayna'nın tehlikeli bölgelerinden son 24 saat içinde 18.800'den fazla kişinin Rusya'ya tahliye edildiğini açıkladı.
Rusya Savunma Bakanlığı Savunma Yönetimi Ulusal Merkezi Başkanı Tümgeneral Mihail Mizintsev, Rusya'nın özel askeri operasyonunun başlamasından bu yana, 250 binden fazla çocuk dahil olmak üzere 1.5 milyondan fazla kişinin Rusya'ya tahliye edildiğini de sözlerine ekledi.
06:49 02.06.2022
Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov, Kremlin ve Beyaz Saray'ın iletişim halinde olup olmadığı sorusuna, "Şu anda neredeyse hiçbir temas yok" diye yanıt verdi.
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