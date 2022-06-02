CANLI | Peskov: Kremlin ve Biden yönetimi arasında şu anda neredeyse hiç temas yok

Rusya Savunma Bakanlığı: Ukrayna ve Donbas'tan Rusya'ya 18 bin 800'den fazla kişi tahliye edildi

Savunma Bakanlığı, Donetsk ve Lugansk Halk Cumhuriyetlerinin (DHC ve LHC) ve Ukrayna'nın tehlikeli bölgelerinden son 24 saat içinde 18.800'den fazla kişinin Rusya'ya tahliye edildiğini açıkladı.

Rusya Savunma Bakanlığı Savunma Yönetimi Ulusal Merkezi Başkanı Tümgeneral Mihail Mizintsev, Rusya'nın özel askeri operasyonunun başlamasından bu yana, 250 binden fazla çocuk dahil olmak üzere 1.5 milyondan fazla kişinin Rusya'ya tahliye edildiğini de sözlerine ekledi.