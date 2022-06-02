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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://tr.sputniknews.com/20220602/canli--zelenskiy-ukrayna-topraklarinin-yuzde-20si-rusyanin-kontrolunde--1056920036.html
CANLI | Ukraynalı muhalif lider Medvedçuk hakkında 15 yıl hapis cezası istendi
CANLI | Ukraynalı muhalif lider Medvedçuk hakkında 15 yıl hapis cezası istendi
Ukrayna Devlet Soruşturma Dairesi, ana muhalefet partisi Yaşam İçin Muhalefet Platformu lideri Viktor Medvedçuk'un 15 yıl hapis cezasıyla karşı karşıya... 02.06.2022, Sputnik Türkiye
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rusya
ukrayna
kremlin
yaptırım
askeri operasyon
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rusya, ukrayna, kremlin, yaptırım, askeri operasyon, новый онлайн для белой редактуры
Muhalefet Platformu ‑ Yaşam İçin partisinin lideri Viktor Medvedçuk - Sputnik Türkiye

CANLI | Ukraynalı muhalif lider Medvedçuk hakkında 15 yıl hapis cezası istendi

16:37 02.06.2022 (güncellendi: 16:44 02.06.2022)
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Ukrayna Devlet Soruşturma Dairesi, ana muhalefet partisi Yaşam İçin Muhalefet Platformu lideri Viktor Medvedçuk'un 15 yıl hapis cezasıyla karşı karşıya olduğunu duyurdu.
Rusya'nın Ukrayna'daki özel askeri operasyonu ve Batı'nın Moskova'yı hedef alan eylemleri devam ediyor.
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov; Donetsk, Lugansk, Herson ya da Zaporijya'nın Rusya’ya bağlanmasının oylanacağı referandumlar düzenlenmesinin şu anki koşullarda mümkün olmadığını ve öncelikle bölgelerin güvenliğinin sağlanması gerektiğini kaydetti.
Rusya devlet savunma sanayi şirketi Rostec’in başkanı Sergey Çemezov, Rusya'ya yaptırım uygulayan ülkelerin büyük bir pazarı kaybettiklerini belirterek, "Yaptırım politikasının destekçilerinin güvenimizi kazanması neredeyse imkansız olacak” dedi.
Rus petrokimya şirketi SİBUR'un, Batılı ülkelerin yaptırımlarının ardından tüm satışlarını Avrupa'dan Türkiye ve Asya'ya yönlendirdiği açıklandı.
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FT: Rusya'nın petrol arzındaki azalmayı Suudi Arabistan kapatacak
Financial Times'ta (FT) yer alan habere göre Riyad yönetimi, Batılı ülkelerin uyguladığı yaptırımlar nedeniyle Rusya'nın petrol üretiminde belirgin bir düşüş görülmesi durumunda üretimi artırmak için hazırlık yapıyor.
Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) üretimi derhal artırabilmek konusunda görüşmeler gerçekleştirdiği ifade edilen haberde kararın bugün yapılacak OPEC+ toplantısında açıklanabileceği kaydedildi.
FT'ye konuşan bir kaynak, petrol üretimini Eylül'de artırmayı öngören takvimin öne çekilerek Temmuz ve Ağustos'a alınabileceğini belirtti.
Suudi Arabistan, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve Rusya'nın önderliğinde diğer üreticilerin oluşturduğu OPEC+ üyeleri arasında en çok üretimi gerçekleştiren ülke olma özelliğini taşıyor.
16:44 02.06.2022
Ukraynalı muhalif lider Medvedçuk hakkında 15 yıl hapis cezası istendi
Ukrayna Devlet Soruşturma Dairesi, ana muhalefet partisi Yaşam İçin Muhalefet Platformu lideri Viktor Medvedçuk'un 15 yıl hapis cezasıyla karşı karşıya olduğunu duyurdu.
16:36 02.06.2022
Zelenskiy: Ukrayna topraklarının yüzde 20'si Rusya'nın kontrolünde
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, yaptığı açıklamada, "Ukrayna topraklarının yaklaşık 20'si Rusya'nın kontrolü altında, 2 bin 603 yerleşim" ifadelerini kullandı. Zelenskiy, Ukrayna ordusu ile Rus kuvvetleri arasındaki cephe hattının ise 1000 kilometre uzunluğunda olduğunu belirtti.
Zelenskiy, ayrıca Rusya'nın 24 Şubat'tan bu yana Ukrayna'ya 2 bin 478 füze saldırısı düzenlediğini öne sürdü.
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