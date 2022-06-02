CANLI | Ukraynalı muhalif lider Medvedçuk hakkında 15 yıl hapis cezası istendi

Rusya'nın Ukrayna'daki özel askeri operasyonu ve Batı'nın Moskova'yı hedef alan eylemleri devam ediyor.
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov; Donetsk, Lugansk, Herson ya da Zaporijya'nın Rusya’ya bağlanmasının oylanacağı referandumlar düzenlenmesinin şu anki koşullarda mümkün olmadığını ve öncelikle bölgelerin güvenliğinin sağlanması gerektiğini kaydetti.
Rusya devlet savunma sanayi şirketi Rostec’in başkanı Sergey Çemezov, Rusya'ya yaptırım uygulayan ülkelerin büyük bir pazarı kaybettiklerini belirterek, "Yaptırım politikasının destekçilerinin güvenimizi kazanması neredeyse imkansız olacak” dedi.
Rus petrokimya şirketi SİBUR'un, Batılı ülkelerin yaptırımlarının ardından tüm satışlarını Avrupa'dan Türkiye ve Asya'ya yönlendirdiği açıklandı.
Rusya'nın Ukrayna operasyonuna dair gelişmeler Sputnik'in canlı anlatımında: