CANLI | Ukraynalı muhalif lider Medvedçuk hakkında 15 yıl hapis cezası istendi

FT: Rusya'nın petrol arzındaki azalmayı Suudi Arabistan kapatacak

Financial Times'ta (FT) yer alan habere göre Riyad yönetimi, Batılı ülkelerin uyguladığı yaptırımlar nedeniyle Rusya'nın petrol üretiminde belirgin bir düşüş görülmesi durumunda üretimi artırmak için hazırlık yapıyor.

Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) üretimi derhal artırabilmek konusunda görüşmeler gerçekleştirdiği ifade edilen haberde kararın bugün yapılacak OPEC+ toplantısında açıklanabileceği kaydedildi.

FT'ye konuşan bir kaynak, petrol üretimini Eylül'de artırmayı öngören takvimin öne çekilerek Temmuz ve Ağustos'a alınabileceğini belirtti.

Suudi Arabistan, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve Rusya'nın önderliğinde diğer üreticilerin oluşturduğu OPEC+ üyeleri arasında en çok üretimi gerçekleştiren ülke olma özelliğini taşıyor.