https://tr.sputniknews.com/20220602/cavusoglundan-isvec-ve-finlandiya-aciklamasi-endiselerimizi-anlamaniz-yetmez-giderilmesi-gerekir-1056921120.html

Çavuşoğlu'ndan İsveç ve Finlandiya açıklaması: Endişelerimizi anlamanız yetmez, giderilmesi gerekir

Çavuşoğlu'ndan İsveç ve Finlandiya açıklaması: Endişelerimizi anlamanız yetmez, giderilmesi gerekir

Bakan Çavuşoğlu, İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliğine ilişkin yaptığı açıklamada "Teröre destek veren ülkelerle müttefik olamayacağımızı söylüyoruz. Gizli... 02.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-02T16:50+0300

2022-06-02T16:50+0300

2022-06-02T17:10+0300

isveç

finlandiya

mevlüt çavuşoğlu

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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Eskişehir Üniversitesi'nde düzenlenen 'Girişimci ve İnsani Türk Dış Politikası' öğrenci buluşmasında gündeme dair değerlendirmelerde bulundu.Çavuşoğlu'nun açıklamasından satır başları şöyle:"Ülkemiz sahip olduğu imkan ve kabiliyetleri en etkili şekilde kullanan lider ülkeler arasındadır. Daha adil bir dünya hedefi için çalışıyoruz.İsveç ve Finlandiya'nın üyelikleri konusunda teröre destek veren ülkelerle müttefik olamayacağımızı söylüyoruz. Gizli bir gündemimiz yok. Bizim kaygılarımızı anlamanız yetmez bunları gidermeniz gerek. Savunma kısıtlamaları düşmanlara karşı alınır. Avrupa'ya büyük destekler sağlayan bir ülkeye kısıtlama getiriyorsunuz. Biz bunların hepsini yazılı olarak ilettik.‘Rusya ve Ukrayna'yı bizim dışımızda aynı masaya getirebilen oldu mu?’İlkesel durmak çok önemli. Barış için siz ne yapıyorsunuz, sorunların çözümü için ne yapıyorsunuz. Biz barış için çaba gösteriyoruz. Rusya ve Ukrayna'yı bizim dışımızda aynı masaya getirebilen oldu mu? Rusya'ya karşı yaptırımlara katılacak mısınız diyenler var, üstü kapalı yaptırımlara katılın diyenler var. Bizim için önemli olan halkımızın uyguladığımız dış politikaya destek vermesi.‘Türkiye'nin sert gücünü herkes biliyor’Antalya Diplomasi Forumu 2. yılında dünyanın en çok konuşulan platformlarından birisi oldu. Dijital diplomasi derken teknolojilerden nasıl faydalanırız bunu tartışıyoruz. Bu politikaları izlememiz için sahada ve masada güçlü olmamız gerek. Bunun için kahraman ordumuz ve güvenlik güçlerimizin güçlü olması gerek. Bu bizde var mı var. Türkiye'nin sert gücü herkes tarafından biliniyor.‘Dünyanın en zengini olmasak da en cömert ülkesiyiz’Bunun dışında insani politikamız Türkiye'nin ahlaki yönünü ortaya koyuyor. Biz dünyanın en zengin ülkesi değiliz ama en cömert ülkesiyiz. Bunu tüm dünya biliyor. Pandemide birçok ülkeye yardımcı olduk. 100 bin vatandaşımızı burnu kanamadan ülkemize getirdik. Ne hikayeler var bir duysanız.Ukrayna'da 18 bin vatandaşımızı tahliye ettik. Sadece vatandaşlarımızı değil soydaşlarımızı da yalnız bırakmadık. Kardeş ülkelerin tahliyesine katkıda bulunduk."

https://tr.sputniknews.com/20220601/isvec-basbakani-turkiyenin-talepleri-ve-sorularina-yanitlarimizi-dogrudan-turkiyeye-verecegiz-1056886429.html

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isveç, finlandiya, mevlüt çavuşoğlu