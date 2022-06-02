CHP’li Ağbaba: Bizim adayımız 6’lı masayı kuran Kılıçdaroğlu’dur
20:50 02.06.2022 (güncellendi: 20:51 02.06.2022)
© Twitter CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba,
CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, "Erdoğan ikide bir soruyor. Sizin adayınız kim diyor. Önce sen bir kendi adaylığını açıkla. Bahçeli adaylığını gösterdi ama hala Erdoğan adaylığını söyleyemedi. Bizim adayımız 6’lı masayı kuran, senin kimyanı bozan, adalet yürüyüşünü başlatan, tüm kesimlerle kol kola giren Kemal Kılıçdaroğlu’dur" dedi.
CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, CHP Bursa İl Başkanlığında gerçekleştirdiği basın toplantısında siyasi gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
CHP Genel Başkan Yardımcısı Lale Karabıyık, CHP Bursa Milletvekilleri Orhan Sarıbal, Erkan Aydın, Yüksel Özkan ve Nurhayat Altaca Kayışoğlu’yle birlikte CHP’li belediye başkanları ve il örgütünün de katıldığı toplantıda Ağbaba, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın söylemlerini ve hükümetin ekonomi politikalarını eleştirdi.
'Türkiye’nin gerçek gündemi konuşulmasın diye Erdoğan böyle hakaretler ediyor'
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dün kullandığı 'sürtük, çürük' ifadelerine değinen CHP’li Ağbaba, şu ifadeleri kullandı:
Dün insanlar TV’yi izlerken kulaklarına inanamadı. Türkiye’de siyasetçiler arasında çok sert açıklamalar oldu. Bugüne kadar Demirel, Özal, Yılmaz, Çiller gibi birçok siyasetçi gördük. Ama dün ilk kez bir Cumhurbaşkanının ağzından ‘sürtük, çürük’ gibi ifadeler duyduk. Terörist hakaretine alışmıştık ama dünkü sözlerin anlamını biz bile söyleyemeyiz. Erdoğan’ın bu konuda sicili kabarık. İki ayyaş, cem evi cümbüş evi, kadın mı kız mı bilemediğim, haddini bil edepsiz kadın, sanatçı müsveddeleri, affedersiniz Ermeni, ulan İsrail dölü, ananı da al git, bunlar Zerdüşt, haşhaşiler, Vandallar, çapulcular, zillet, cibilliyetsiz, şehide kelle, zürriyetsiz, çakal, man kafa ve dün sürtük… Türkiye’nin gerçek gündemi konuşulmasın diye Erdoğan böyle hakaretler ediyor. Ben Erdoğan’ı anne babalara havale ediyorum.
"Gezi eylemlerine tüm şehirlerden katılım oldu. Gezi ülkenin onurudur, şerefidir. AKP ve MHP’li vekillerin çocukları dahi Gezi direnişine katıldı" diyen devam eden Ağbaba, "Bu toprakların yetiştirdiği en büyük değerlerden, Hz. Mevlana’nın güzel bir sözü var; 'Testinin içinde ne varsa dışarıya da o sızar'. Bu durumda Genel Başkanımızın iddialarını yayınladı diye kanallara cezalar yağdıran RTÜK Başkanı acaba AKP Genel Başkanıyla ilgili de işlem yapacak mı?" dedi.
'5’li çeteden hesap sormazsak iktidar bize haram olsun'
Ağbaba, konuşmasını "Beşli çeteye paraları ödemeyeceğiz diye Erdoğan sinirlenmiş. Ey Erdoğan parayı ödemeyeceğimiz gibi bu fakir fukaranın kanını emen bu çeteden hesap sormak da boynumuzun borcu olacak. İktidar olup bu çetelerden hesap soramazsak bu iktidar bize haram olsun. Sadece onlardan değil, bu hırsızlık düzenini kuranlardan da hesap soracağız. Yerli ve milliyim diyenler beşli çetenin ihaleleri için İngiliz mahkemelerini yetkili kıldılar. Biz bu rant paralarını alınca tüm dünya da gerçekleri görecek" diye sürdürdü.
'Zamlara bile zam geldi'
Türkiye'nin ekonomik buhranı yaşadığını, artık zamma bile zam geldiğini ifade eden Ağbaba, şu değerlendirmelerde bulundu:
Hatırlayın, önceden benzine 15-20 kuruş gelen şimdi 1-1,5 TL geliyor. Elektriğe yüzde 10 zam çok gelirken şimdi yüzde 60’lık zam iddiaları konuşuluyor. Unutmayın. Elektrik ve akaryakıt zamlarından sonra diğer ürünlerin tamamına tekrar zam gelecek! Vatandaşların tasarruf edeceği bir şey kalmadı. Toplumun geniş kesimleri yoksullaşıyor. En düşük emekli maaşı 2.500 TL. 17,6 milyon kişi aylık 1400 TL altında gelir alıyor. 2,6 milyon yurttaşımız aylık 1.000 TL altında gelir alıyor. Asgari ücret açlık sınırının 1.764 TL altında. 5’li çeteyi zengin etmek için 84 milyon yoksullaştırılıyor. Bu daha başlangıç! Bu zamlar, başka zamları da beraberinde getirecek. 1 litre sütün 20 lira oldu artık ona da alarm takılıyor. AKP’li Başkan Yardımcısı ne diyordu: “Marketten karpuz almayın, ben her sene karpuz ekiyorum.” Saraylı Erdoğan farklı mı: “Aç falan yok. Ya vicdansızlık yapma” demedi mi? Vicdansızlığın en büyüğünü sen yapıyorsun Erdoğan! Milleti canından bezdirdin. Bayat ekmek kuyrukları ortada, ilk kez bu dönemde ikinci el gömlek, ceket satan esnaf çoğaldı. Ülkeyi vasıfsızlar yönetiyor. Birazcık içinizde vatan sevginiz varsa derhal erken seçime gidin.
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'yi de eleştiren Ağbaba, "Erdoğan’ın biricik bakanı Nebati Mayıs ayında enflasyon düşüşü başlayacak diyordu. Yarın enflasyon rakamları açıklanacak, göreceğiz düşecek mi? Türkiye’de hayat pahalılığı önlenemez noktaya geldi. Bir grup sürekli televizyon ekranlarında yalan söylemeye devam ediyorlar. Avrupa’da da enflasyon yüksek. Rus Ukrayna savaşı nedeniyle ekonomimiz krizde diyorlar. Bunların hepsi yalan. Türkiye’nin enflasyonu Avrupa’daki ülkelerin enflasyonunun neredeyse toplamı kadar. Türkiye’nin yüzde 1‘i büyüdü, yüzde 99’u fakirleşti. 2021 yılı sonu itibariyle milli gelir kişi başı milli gelirimiz 2021 yılı sonu itibariyle 9 bin 539 dolardı. Bu yılın ilk çeyreğinde kişi başı milli gelirimiz 9 bin 412 dolara geriledi. Türkiye yüzde 7.3 büyürken her bir yurttaş 127 dolar fakirleşti" dedi.
Ağbaba, açıklamalarının devamında şunları söyledi:
"Emeğin büyümedeki payı bir önceki yılın aynı çeyreğine göre 4 puan azalarak yüzde 31.5'e geriledi. Büyümeden emekçiye de pay düşmedi. 128 milyar doları iç edenler kur korumalı ucube bir sistem icat ettiler. Kur Korumalı Mevduat ile şu ana kadar resmi verilere göre 16,2 milyar TL kendi cebimizden ödemiş durumdayız. Her biri üç yerden dört yerden maaş alan ballı bürokratlar büyüdü. Bu yılın ilk 4 ayında hazineden 19 milyar TL faiz ödediğimiz faiz lobileri büyüdü. Sarayın şanslı müteahhitleri büyüdü. Yani ülkenin yüzde 99’u küçülürken Saray’ın koruyup kolladığı yüzde 1’lik bir avuç mutlu azınlık büyüdü."
'Sansür Yasasıyla sosyal medyayı ve Whatsapp gibi uygulamaları denetlemeye çalışacak'
"Ülke yangın yeriyken MHP ile birlikte bir sansür yasasını TBMM’de komisyondan geçirdiler. Bir cümle ile özetlemek gerekirse bu teklifte: “Doğru olmayan, kamu düzenini ve barışını bozan, iç güvenliği tehdit eden haber veya bilgi paylaşanlara ve yayanlara hapis cezası verilecek. Her kim AKP’nin işine gelmeyen, doğru bulmadığı veya Saray’ı eleştiren bir şey derse anında gözaltına alınacak" diyen Ağbaba, "Amaç ne: Susturmak, korkutmak, Baskı ve sansürle iktidarda kalmak. Yandaş bir basın yarattılar yetmedi, bir trol ordusu yarattılar yetmedi, şimdi de sosyal medyaya yasak getirmeye çalışıyorlar. Bu teklif yasalaşırsa sadece sosyal medya değil, Whatsapp, Telegram gibi uygulamalara da denetim geleceğine dair şüpheler var. Kanunda ucu açık bırakılmış. Buradan söyleyelim ne yaparlarsa yapsınlar sosyal medyayı yasaklasalar da, ceza da verseler bilin ki AKP iktidarı gidiyor. Kendi anket şirketleri bile Cumhur İttifakı yüzde 35’i geçemiyor. Erdoğan’ın oyu ondan daha düşük" diye ekledi.
'Kumpas davalarda ceza yağdıran hâkim ve savcılar da yargılanacak'
Birçok siyasi davanın olduğunu söyleyen Ağbaba, "Bunların başında Canan Kaftancıoğlu var, Sözcü Gazetesi kararı var, ÇHD kararı var, Enis Berberoğlu’nun mahkeme kararı var. Bu davaların hepsinin siyasi olduğunu yıllardır söylüyoruz. Bu kararları kim vermiş Recep Tayyip Erdoğan. Bir hukuk yargı celladı Akın Gürlek isminde biri var. Akın Gürlek bakan yardımcısı oldu. Geçmişte Balyoz’da, Ergenekon’da, Askeri Casusluk’ta, Oda TV davalarında karar veren hâkim ve savcılar nasıl yargılanıyorsa, bilin ki bu kararları veren hâkim ve savcılar da yargılanacak. Yargı iktidarın celladı gibi kullanılıyor. Bunu bu şekilde kullananlardan biri de bakan yardımcısı yapılarak ödüllendirildi" dedi.
'Seçimi almak için 'Fetullah Gülen Hocaefendi Hazretleri' derse şaşırmayın'
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yönelttiği soruları hatırlatan Ağbaba, "Terör diyor, NATO diyor. 10 soru sordu, Genel Başkanımızda kendisine 10 soru iler cevap verdi. PYD diyor, PKK diyor, DEAŞ diyor. Kim şimdiye kadar, geçmişinde teröre destek verdiyse onun Allah belasını versin. PYD’nin başını devlet konukevinde kim ağırladıysa Allah onun belasını versin. Salih Müslüm’e özel uçak gönderen sen değil misin? İstanbul seçimlerini kazanmak için tacizci, tecavüzcü, elinde Türk askerinin kanı olan Osman Öcalan’ı TRT’nin, Anadolu Ajansı’nın mikrofonun, muhabirini gönderen sen değil misin? Abdullah Öcalan’ın mesajını okutup sonra TRT’de yorumlatan sen değil misin? İstanbul seçimlerini alabilmek için Öcalan’ın mektubunu hem Devlet Bahçeli hem de Tayyip Erdoğan yorumladı. Bir tarafta Finlandiya’ya, İsveç’e meydan okuyor, bir taraftan Amerika ile barışmak için uğraşıyor. Eğer seçimi alabileceğini bilsin yakında tırnak içerisinde Gülen Hoca Hazretleri derse şaşmayın. Bu kadar ilkesiz bir siyasetle karşı karşıyayız" diye konuştu.
CHP’li Ağbaba, "Erdoğan ikide bir soruyor. Sizin adayınız kim diyor. Önce sen bir kendi adaylığını açıkla. Bahçeli adaylığını gösterdi ama hala Erdoğan adaylığını söyleyemedi. Bizim adayımız 6’lı masayı kuran, senin kimyanı bozan, adalet yürüyüşünü başlatan, tüm kesimlerle kol kola giren Kemal Kılıçdaroğlu’dur" dedi.